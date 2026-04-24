Trang chủ Tiêu điểm

Quốc hội thông qua Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026 – 2030

Hà Lê

24/04/2026, 16:02

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 – 2030, đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên, phát triển nhanh, bền vững và nâng cao đời sống Nhân dân.

Phiên họp sáng 24/4/2026. Ảnh: Quốc hội

Sáng 24/4, tại phiên Bế mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 – 2030. Kết quả biểu quyết điện tử cho thấy 491/491 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành.

Trước đó, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày dự thảo Nghị quyết.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2026 – 2030. Ảnh: Quốc hội.

Nghị quyết xác định mục tiêu tổng quát là phát triển nhanh, bền vững đất nước; phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10%/năm trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân. Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, thuộc nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP hàng đầu thế giới.

Cùng với đó là mục tiêu tạo lập thể chế phát triển hiện đại, bền vững; phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng; nâng cao tiềm lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chất lượng nguồn nhân lực; phát triển văn hóa và con người Việt Nam; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nghị quyết đề ra các chỉ tiêu chủ yếu như: GDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 USD vào năm 2030; tuổi thọ trung bình 75,5 tuổi; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều từ 1 – 1,5 điểm phần trăm mỗi năm; bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân; tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2026 – 2030 với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành. Ảnh: Quốc hội.

Quốc hội cũng quyết nghị 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, bao gồm: hoàn thiện thể chế phát triển; chuyển đổi mô hình tăng trưởng; thúc đẩy ổn định kinh tế vĩ mô; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển văn hóa, giáo dục, nguồn nhân lực; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; bảo đảm an sinh xã hội; quản lý hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; củng cố quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đối ngoại; đổi mới quản trị thực thi và tạo đồng thuận xã hội nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Về tổ chức thực hiện, Nghị quyết yêu cầu Chính phủ, chính quyền địa phương các cấp và các cơ quan liên quan xây dựng chương trình hành động nhiệm kỳ, kế hoạch hằng năm để triển khai đồng bộ, hiệu quả. Chính phủ tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp ngay trong năm 2026; báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ vào cuối năm 2028 và chủ động ứng phó với các biến động phát sinh.

Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội giám sát việc thực hiện Nghị quyết; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội giám sát, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện.

Nghị quyết kêu gọi đồng bào, chiến sỹ cả nước và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, thi đua yêu nước, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 – 2030.

Quốc hội thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi), trao thêm thẩm quyền đặc thù cho Hà Nội

Đổi mới tư duy giám sát theo hướng kiến tạo phát triển

Sửa 4 luật thuế: Nới thẩm quyền điều hành, gia hạn ưu đãi xe điện đến 2030

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026 – 2030 Nghị quyết Quốc hội Việt Nam Tăng trưởng GDP Việt Nam

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Kịp thời tháo gỡ vướng mắc, giải phóng nguồn lực về đất đai

Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực.

Theo dự án luật được Quốc hội thông qua, Chính phủ sẽ quy định ngưỡng chịu thuế với hộ, cá nhân kinh doanh thay vì quy định cứng trong luật để kịp thời điều hành chính sách. Dự án luật cũng giúp cho các chủ thể kinh tế giảm bớt gánh nặng về thuế, tạo điều kiện tích lũy, mở rộng sản xuất kinh doanh.

Với tỷ lệ tán thành 96,40%, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030, xác định mục tiêu nâng cao hiệu quả đầu tư công, hoàn thiện hạ tầng chiến lược và tạo dư địa thu hút nguồn lực xã hội.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định thành công của Kỳ họp thứ nhất đã tạo khí thế, niềm tin và động lực mới cho cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Với tỷ lệ tán thành cao, Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi các luật thuế, chính thức bỏ quy định về ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng làm căn cứ tính thuế đối với hộ kinh doanh. Việc điều chỉnh theo hướng linh hoạt, dự kiến nâng lên khoảng 1 tỷ đồng, nhằm phù hợp thực tiễn, hỗ trợ hộ kinh doanh và đảm bảo cân đối ngân sách…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Củng cố "lá chắn" năng lượng quốc gia

Thực phẩm và đồ uống: Lĩnh vực năng động và thiết yếu nhất trên toàn cầu

Chọn Phước Thành và loạt thương hiệu quốc tế, Khải Hoàn Imperial theo đuổi chuẩn mực căn hộ hạng sang

Đại hội cổ đông EVG năm 2026: Chốt tăng trưởng 2 con số và hiệu quả bền vững

Phân khúc đồ uống không calo "dậy sóng"

Tổng thống Trump có ảnh hưởng đặc biệt lớn đối với thị trường chứng khoán Mỹ

Tăng trưởng lợi nhuận nhóm Tài chính chậm lại, nhóm Phi Tài chính trỗi dậy

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

