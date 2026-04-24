Quốc hội thông qua Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026 – 2030

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 – 2030, đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên, phát triển nhanh, bền vững và nâng cao đời sống Nhân dân.

Sáng 24/4, tại phiên Bế mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 – 2030. Kết quả biểu quyết điện tử cho thấy 491/491 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành.

Trước đó, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày dự thảo Nghị quyết.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2026 – 2030. Ảnh: Quốc hội.

Nghị quyết xác định mục tiêu tổng quát là phát triển nhanh, bền vững đất nước; phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10%/năm trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân. Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, thuộc nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP hàng đầu thế giới.

Cùng với đó là mục tiêu tạo lập thể chế phát triển hiện đại, bền vững; phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng; nâng cao tiềm lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chất lượng nguồn nhân lực; phát triển văn hóa và con người Việt Nam; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nghị quyết đề ra các chỉ tiêu chủ yếu như: GDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 USD vào năm 2030; tuổi thọ trung bình 75,5 tuổi; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều từ 1 – 1,5 điểm phần trăm mỗi năm; bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân; tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2026 – 2030 với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành. Ảnh: Quốc hội.

Quốc hội cũng quyết nghị 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, bao gồm: hoàn thiện thể chế phát triển; chuyển đổi mô hình tăng trưởng; thúc đẩy ổn định kinh tế vĩ mô; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển văn hóa, giáo dục, nguồn nhân lực; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; bảo đảm an sinh xã hội; quản lý hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; củng cố quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đối ngoại; đổi mới quản trị thực thi và tạo đồng thuận xã hội nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Về tổ chức thực hiện, Nghị quyết yêu cầu Chính phủ, chính quyền địa phương các cấp và các cơ quan liên quan xây dựng chương trình hành động nhiệm kỳ, kế hoạch hằng năm để triển khai đồng bộ, hiệu quả. Chính phủ tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp ngay trong năm 2026; báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ vào cuối năm 2028 và chủ động ứng phó với các biến động phát sinh.

Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội giám sát việc thực hiện Nghị quyết; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội giám sát, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện.

Nghị quyết kêu gọi đồng bào, chiến sỹ cả nước và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, thi đua yêu nước, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 – 2030.