Quý 1/2021, RIC lỗ tiếp gần 26,67 tỷ đồng

Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (mã RIC-HOSE) công bố báo cáo tài chính quý 1/2021.



Theo đó, trong quý 1/2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt 27,3 tỷ đồng, giảm 23,5% so với cùng kỳ năm trước (35,67 tỷ đồng); lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ âm gần 11 tỷ đồng, cùng kỳ âm 15,3 tỷ đồng;

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh âm hơn 26 tỷ, cùng kỳ âm 32,7 tỷ đồng; Bên cạnh đó, lợi nhuận tài chính giảm mạnh tới 79,8% từ hơn 1 tỷ đồng về còn 100 triệu đồng, chi phí bán hàng giảm 13,3% về 3,9 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 8,9% về còn 11,2 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong quý 1/2021, RIC tiếp tục ghi nhận lỗ 26,66 tỷ đồng - cùng kỳ lỗ 32,98 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2021, tổng lỗ lũy kế của RIC là âm 336,5 tỷ đồng và tại ngày 31/12/2020 là âm 309,83 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt gần 10,4 triệu USD và lợi nhuận sau thuế đạt 505.000 USD.

RIC cho biết, doanh thu quý 1/2021 giảm so với quý 4/2020 là do công ty hoạt động trong ngành dịch vụ nên quý 1 thường là mùa thấp điểm trong năm. Đồng thời quý 1/2021, do đại dịch Covid 19 nên doanh thu quý 1/2021 của công ty bị sụt giảm nghiêm trọng; doanh thu tài chính giảm do chủ yếu do lỗ đánh giá chênh lệch tỷ giá....

Mới đây, ngày 31/03/2021, HOSE đã nhận được Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của RIC. Theo đó, lợi nhuận sau thuế năm 2020 của công ty là - 81,54 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 là -309,83 tỷ đồng.

Như vậy, căn cứ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, công ty vẫn chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát. HOSE tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu RIC và HOSE sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu RIC căn cứ vào báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2021 của Công ty.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/4, cổ phiếu RIC tiếp tục giảm 1.600 đồng về 21.650 đồng/cổ phiếu.