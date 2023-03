Quý 1/2023, doanh thu an ninh mạng tăng tới hơn 33%

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại hội nghị trực tuyến giao ban quản lý nhà nước quý 1/2023, so với cùng kỳ năm 2022, doanh thu lĩnh vực an toàn thông tin mạng tăng 33,5%, đạt 252,8 tỷ đồng; lợi nhuận cũng ghi nhận mức tăng trưởng 33,1% đạt 20,22 tỷ đồng; nộp ngân sách tăng 50,6% với 21,8 tỷ đồng.

Trong đó, so với cùng kỳ năm 2022, tỷ lệ doanh thu sản phẩm nội địa với nước ngoài là 45,1% (giảm 10,1%), số doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực an ninh mạng là 103 (tăng 12%), số lao động làm việc trong lĩnh vực an toàn thông tin là 3.492 lao động (tăng 10,6%).

Lĩnh vực này cũng ghi nhận số địa chỉ IP nằm trong mạng botnet là 382.606 địa chỉ (giảm 51,9%) nhưng có tới 1.687 cuộc tấn công mạng (tăng 33,9%) so với cùng kỳ năm 2022.

Bên cạnh đó, tổng số chứng thư số công cộng đã cấp tính đến hết tháng 2 là 5.869.305 chứng thư số (tăng 23,18%); Tổng số chứng thư số công cộng đang hoạt động tháng 2 là 1.992.024 chứng thư số (tăng 17,89%). Đóng góp vào ngân sách nhà nước từ nguồn thu phí duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số với giá trị lũy kế từ đầu năm của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia đạt 10.791.761.000 đồng; lũy kế số nộp ngân sách nhà nước từ đầu năm 2023 đến 20/2/2023 đạt 1.618.764.150 đồng.

Đối với chứng thực chữ ký số chuyên dùng chính phủ, tổng số chứng thư số chuyên dùng Chính phủ đang hoạt động tháng 2/2023 là 538.534 chứng thư số tăng 30,47% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong quý 2/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xây dựng bộ tiêu chí về yêu cầu an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát; xây dựng nền tảng hỗ trợ xác định và triển khai bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ; Xây dựng hệ thống Attack Surface Management; xây dựng Lab Điều tra số và triển khai kết nối mạng lưới chuyên gia an toàn thông tin người Việt tại nước ngoài.

Đồng thời, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng phối hợp Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến hoàn thiện dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) và xây dựng kế hoạch để triển khai các thực hiện các nhiệm vụ theo hướng dẫn văn bản số 652/BTTTT-CATTT trong năm 2023 với các sở thông tin và truyền thông.