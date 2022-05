Quý 1, Thế giới Di Động báo lãi 1.445 tỷ đồng, bằng 23% kế hoạch năm

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG-HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý 1/2022.

Theo đó, MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 36.467 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.445 tỷ đồng. Doanh thu online đạt 5.935 tỉ đồng, tăng 138% so với cùng kỳ, chiếm 16% tổng doanh thu của Thế Giới Di Động.

Trong năm 2022, MWG đặt kế hoạch doanh thu 140.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 6.350 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý 1/2022, Công ty mới hoàn thành được 22,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Cuối tháng 3/2022, MWG vận hành 5.497 cửa hàng, bao gồm 985 cửa hàng Thegioididong, 2.077 cửa hàng Điện Máy Xanh, 29 cửa hàng Topzone, 2.127 cửa hàng Bách Hóa Xanh, 211 nhà thuốc An Khang, 44 cửa hàng Bluetronics và 24 cửa hàng AVA độc lập.

Trong quý 1/2022, Thegioididong, Điện Máy Xanh và Topzone ghi nhận hơn 30.000 tỉ đồng doanh thu, tăng 21% so với cùng kỳ - trong đó, Điện Máy Xanh supermini (ĐMS) đóng góp hơn 2.700 tỉ đồng, gấp đôi doanh thu quý I/2021. Với 874 điểm bán, ĐMS tiếp tục là động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho chuỗi Điện Máy Xanh. Topzone đóng góp gần 470 tỷ đồng chỉ trong 3 tháng đầu năm, với 28 cửa hàng ủy quyền AAR và 1 cửa hàng cao cấp APR.

Đối với Bách Hóa Xanh, chuỗi này ghi nhận doanh thu lũy kế đạt 6.040 tỉ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ và tăng 8% so với quý 4/2021. Mục tiêu của Thế Giới Di Động là đưa Bách Hóa Xanh trở thành lựa chọn đầu tiên khi khách hàng nghĩ tới thực phẩm tươi sống.

Do đó, chuỗi đã triển khai nhiều chương trình hấp dẫn để khuyến khích khách hàng đến mua sắm và trải nghiệm những thay đổi tích cực gần đây. Điều này ảnh hưởng ngắn hạn tới doanh thu và biên lợi nhuận của chuỗi, nhưng là sự đầu tư cần thiết trong chiến lược tái định vị Bách Hóa Xanh.

Tính riêng tháng 3/2022, sản lượng hàng tươi sống bán ra tăng gấp đôi, lượt khách tới cửa hàng tăng gần 40% so với trung bình 2 tháng đầu năm. Mặc dù áp dụng nhiều khuyến mãi, doanh thu Bách Hóa Xanh trong tháng 3 đã quay lại mức trước đợt bùng phát dịch COVID và tăng 10% so với cùng kỳ. Tháng 4/2022, Bách Hóa Xanh đã ký kết hợp tác cùng C.P. Việt Nam để cung cấp các sản phẩm thịt an toàn, có nguồn gốc, độ tươi ngon bảo đảm, giá bán cạnh tranh ngay cả so với chợ truyền thống. Trong quý 1/2022, doanh thu Bách Hóa Xanh Online tăng 12% so với cùng kỳ và chiếm 3% tổng doanh thu của Bách Hóa Xanh.

Đối với chuỗi nhà thuốc An Khang ghi nhận doanh số trong 3 tháng đầu năm gấp 3,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong năm 2022, An Khang cũng sẽ triển khai layout mới và nhân rộng mô hình, tăng tốc cả về doanh thu cũng như số lượng cửa hàng, hướng tới cột mốc 400 cửa hàng trước quý III/2022.

Trong những mảng kinh doanh thử nghiệm, AVA Kids đang có kết quả ban đầu khá khả quan với doanh thu trung bình khoảng 2 tỉ đồng/cửa hàng/tháng. Chuỗi này sẽ thử nghiệm giai đoạn 2 ở quy mô 50 cửa hàng dự kiến vào cuối tháng 6/2022.

Được biết, chiến lược xuyên suốt trong năm 2022 là đầu tư cho các hoạt động thúc đẩy bán hàng, chăm sóc khách hàng, nâng cấp trải nghiệm mua sắm để mở rộng tập khách hàng, tăng lượt mua sắm và sản lượng tiêu thụ, không chú trọng tăng biên lợi nhuận.

Được biết, MWG sẽ thực hiện việc chia cổ tức ngay sau khi hoàn tất thủ tục và nhận được chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. Dự kiến, cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ chi trả 10%/cổ phiếu tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu được trả trong tháng 6/2022 và cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành được trả trong tháng 6-tháng 7/2022.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/5, giá cổ phiếu MWG tăng nhẹ 0,20% lên 149.500 đồng/cổ phiếu.