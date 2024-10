Quý 3, dư nợ cho vay margin của DNSE tăng 65% so với đầu năm

Công ty Chứng khoán DNSE vừa công bố Báo cáo tài chính quý 3/2024 với doanh thu hoạt động đạt 193,7 tỷ đồng, tăng 12% so với kết quả cùng kỳ năm 2023.

Dư nợ cho vay margin quý 3 của DNSE có sự tăng trưởng mạnh mẽ, đạt 3.978,8 tỷ đồng, tăng 65% so với đầu năm và 89% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 33 tỷ đồng, tương ứng tăng 39% so với cùng kỳ. Đây là hạng mục đóng góp chủ yếu vào doanh thu hoạt động của công ty.

Lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng 19% so với cùng kỳ lên 93,4 tỷ đồng. Chi phí hoạt động kinh doanh tăng 4% so với cùng kỳ lên 107,5 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 76% so với cùng kỳ lên 31,7 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế đạt 44,3 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Như vậy, trong bối cảnh thanh khoản thị trường chứng khoán quý 3sụt giảm so với Quý trước do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, DNSE vẫn nỗ lực giữ mức tăng trưởng doanh thu ổn định và tiếp tục duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ năm 2023.

Báo cáo tài chính quý 3/2024 của DNSE ghi nhận kết quả tích cực.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán của DNSE đạt 105,3 tỷ đồng, tăng 115% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động và lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm lần lượt đạt 573,4 tỷ đồng và 148,6 tỷ đồng, tương ứng tăng 15% và 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh tăng trưởng về kết quả kinh doanh, DNSE cũng tiếp tục tăng trưởng về số lượng khách hàng mới, chiếm 20,21% thị phần tài khoản mở mới toàn thị trường trong tháng 9/2024.

Đặc biệt, trong mảng chứng khoán phái sinh, DNSE liên tục vươn lên chiếm lĩnh thị phần. Từ vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng thị phần môi giới chứng khoán phái sinh vào Quý II, tới quý 3/2024, DNSE đã vươn lên xếp thứ 3 với 5,3% thị phần. Đây cũng là một trong những mảng kinh doanh được DNSE đẩy mạnh năm 2024.

Thị phần môi giới chứng khoán phái sinh của DNSE tăng trưởng nhanh chóng, vươn lên top 3 toàn thị trường.

Với chiến lược đặt khách hàng làm trọng tâm cho mọi hoạt động nghiên cứu và cải tiến sản phẩm, DNSE đang liên tục ra mắt các sản phẩm tài chính nhằm thúc đẩy tăng trưởng doanh thu nghiệp vụ môi giới.

Công ty chứng khoán số này hiện áp dụng hệ thống quản trị và cho vay theo từng lệnh, từng giao dịch riêng lẻ (Margin Deal) duy nhất tại Việt Nam, với lợi thế minh bạch thuế, phí, tránh rủi ro bán chéo cổ phiếu tốt trong danh mục khi bị bán giải chấp. Các gói vay margin được thiết kế linh hoạt, lãi suất hấp dẫn, chỉ từ 5,99% hoặc 9,99%. DNSE cũng đang áp dụng các gói vay miễn lãi phong phú, từ 3 - 5 đến 10 ngày, đưa ra nhiều lựa chọn cho nhà đầu tư ưa thích “lướt sóng”.

Thêm vào đó là những công cụ tự động giúp chủ động và linh động chiến lược vay. Trong đó, gói vay Fin X của DNSE cho phép nhà đầu tư chủ động đề xuất gói vay, không giới hạn mã đề xuất.

Nền tảng của DNSE sở hữu nhiều tính năng công nghệ, ứng dụng AI hỗ trợ nhà đầu tư.

Đối với mảng chứng khoán phái sinh, DNSE nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần nhờ hệ thống giao dịch tốc độ nhanh, ổn định, rút gọn tối đa thao tác, phục vụ nhu cầu giao dịch tức thời của nhà đầu tư. DNSE còn cho phép đặt lệnh chốt lời, cắt lỗ tự động, giúp nhà đầu tư kịp thời xử lý trước những biến động nhanh chóng của thị trường phái sinh, đảm bảo hiệu quả đầu tư và quản trị rủi ro.

Hiện, với sự ủng hộ của nhà đầu tư phái sinh, DNSE đang tiếp tục tổ chức cuộc thi “Võ đài phái sinh”, sân chơi được công ty tổ chức từ tháng 4/2024. Đây là kênh thu hút khách hàng hiệu quả của DNSE, góp phần đáng kể tăng trưởng khách hàng và khối lượng giao dịch. Sau hơn 6 tháng tổ chức, cuộc thi thu hút hơn 9.500 người đăng ký tham gia, với số lượng gần 740.000 hợp đồng phái sinh và đang tiếp tục được triển khai tới hết tháng 12/2024, nhằm tiếp tục đẩy mạnh mảng kinh doanh mũi nhọn này.

Dự báo về diễn biến của thị trường chứng khoán quý 4/2024, nhiều chuyên gia cho rằng cầu tiêu dùng dự kiến sẽ hồi phục mạnh hơn và biên lợi nhuận duy trì mở rộng nhờ kiểm soát tốt chi phí đầu vào. Triển vọng tăng trưởng trong quý 3 và quý 4/2024 khá tích cực với hầu hết các ngành. Đây sẽ là tín hiệu tích cực cho thị trường chứng khoán và là cơ hội cho các công ty chứng khoán như DNSE đẩy mạnh tăng trưởng trong những tháng cuối năm.