Vi phạm 5 lỗi, Chứng khoán BMS bị phạt tới 780 triệu đồng

Hà Anh

13/05/2026, 07:44

Trong đó có hai lỗi bị phạt nặng nhất là 187,5 triệu đồng do không thực hiện quản lý tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty chứng khoán và có hành vi vi phạm quy định về hạn chế cho vay.

Sơ đồ giá cổ phiếu BMS trên UPCoM.

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 229/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (mã BMS-UPCoM) với tổng số tiền phạt lên tới 780 triệu đồng.

Theo đó, mức phạt nặng nhất là 187,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) do có hành vi không thực hiện quản lý tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty chứng khoán.

Cụ thể: tại một số thời điểm, công ty thực hiện chuyển tiền từ tài khoản chuyên dụng quản lý tiền gửi giao dịch chứng khoán của khách hàng sang tài khoản thanh toán của công ty và ngược lại với các bút toán khách hàng rút tiền, thanh toán gốc, lãi vay, thanh toán tiền mua trái phiếu.

Mức phạt nặng tiếp theo là 187,5 triệu đồng theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do có hành vi vi phạm quy định về hạn chế cho vay.

Cụ thể: tại một số thời điểm, công ty cho vay đối với một số khách hàng thông qua các Hợp đồng đặt cọc mua trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi.

Phạt 175 triệu đồng theo quy định tại khoản 3a Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được bổ sung tại điểm b khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP do có hành vi báo cáo có nội dung sai lệch.

Cụ thể: tại một số thời điểm, công ty báo cáo không chính xác về tỷ lệ vốn khả dụng; Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc báo cáo thông tin chính xác đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Phạt 137,5 triệu đồng theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do có hành vi vi phạm quy định về cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

Cuối cùng là mức phạt thấp nhất 92,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty không công bố thông tin theo quy định pháp luật đối với các giao dịch với giá trị từ 10% trở lên trên tổng tài sản của Công ty tại báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét tại các ngày 25/06/2024, 11/07/2024, 10/03/2025, 15/12/2025.

Kết thúc quý 1/2026, BMSC ghi nhận lãi sau thuế đạt 35,87 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 11,25 tỷ), tương ứng tăng 419%. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ hơn 172 tỷ hồi đầu năm lên hơn 208 tỷ đồng. Nguyên nhân là chuyển từ lỗ ở báo cáo quý 1/2025 sang lãi ở quý 1/2026 là lỗ bán tài sản tài chính do đánh giá lại tài sản tài chính.

SSIAM - CCIX và Daiwa ký kết hợp tác, mở rộng đầu tư vốn Nhật Bản vào Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy Interactive

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

