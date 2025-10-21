Quỹ Đầu tư Khí hậu đầu tư 27 triệu USD hỗ trợ kế hoạch tài trợ thiên nhiên của Fiji

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 22/10/2025
An Chi
21/10/2025, 15:23
Kế hoạch nhằm tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và bảo vệ hệ sinh thái, tập trung vào phục hồi từ vùng núi đến đại dương, hỗ trợ hơn 80.000 người dân, đặc biệt là cộng đồng bản địa...
Ngày 20/10/2025, Hội đồng quản trị của Quỹ Đầu tư Khí hậu (CIF) đã thông qua kế hoạch đầu tư trị giá 27 triệu USD của Fiji vào chương trình Thiên nhiên, Con người và Khí hậu (NPC).
Kế hoạch này đặt ra phương pháp tiếp cận từ núi đến biển, ưu tiên khả năng phục hồi khí hậu và phục hồi hệ sinh thái trên khắp các lưu vực sông, vùng ven biển và vùng biển. Được xây dựng với sự hợp tác chặt chẽ với Ngân hàng Thế giới, các khoản đầu tư này được thiết kế để tiếp cận hơn 80.000 người Fiji và thúc đẩy đa dạng sinh học.
Sinh kế của người Fiji phụ thuộc rất nhiều vào sức khỏe của thiên nhiên, với du lịch chiếm 40% GDP và 20% việc làm; và nông nghiệp, thủy sản và lâm nghiệp chiếm 32% GDP và 40% việc làm.
Kế hoạch đầu tư của NPC dự kiến sẽ hỗ trợ các lĩnh vực này và mang lại lợi ích cho các cộng đồng nông thôn và bản địa dễ bị tổn thương, phù hợp với Kế hoạch thích ứng quốc gia và Đạo luật Biến đổi khí hậu của Fiji.
Là một Quốc gia đảo nhỏ đang phát triển (SIDS), Fiji phải đối mặt với nhiều tác động của biến đổi khí hậu, từ mực nước biển dâng cao và các hiện tượng thời tiết cực đoan đến xói mòn đất và suy thoái biển.
Thiệt hại tài sản trung bình do các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão nhiệt đới và lũ lụt ước tính lên tới 5% GDP của quốc gia này hàng năm.
Các khoản đầu tư của CIF tại Fiji sẽ hỗ trợ trực tiếp cho việc bảo tồn 30% diện tích đất liền và biển, phù hợp với Khung đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh-Montreal.
Một kênh tài trợ riêng biệt, Cơ chế tài trợ dành riêng (DGM) của CIF, sẽ cấp 4 triệu USD tài trợ trực tiếp cho người dân bản địa và cộng đồng địa phương của Fiji để dẫn dắt các giải pháp phản ánh kiến thức và ưu tiên truyền thống.
Kế hoạch này là một phần trong chương trình NPC trị giá 400 triệu USD của CIF, hỗ trợ các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình mở rộng quy mô các giải pháp dựa trên thiên nhiên nhằm nâng cao khả năng phục hồi khí hậu, đa dạng sinh học và sinh kế bền vững.
Cho đến nay, 300 triệu USD đã được cam kết theo chương trình NPC - với Brazil, Cộng hòa Dominica, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Zambia và khu vực lưu vực sông Zambezi nhận được sự chấp thuận cho các kế hoạch đầu tư, ngoài Fiji.
Bà Tariye Gbadegesin, Tổng Giám đốc Điều hành của CIF, cho biết đầu tư vào thiên nhiên là đầu tư vào một tương lai an toàn và thịnh vượng—đặc biệt là cho Fiji, nơi môi trường tự nhiên là nền tảng của nền kinh tế.
"Từ năm 2008, CIF đã là đối tác tận tâm của các Tiểu quốc Đảo đang phát triển, đặc biệt là trên khắp Thái Bình Dương," bà nói thêm. "Giờ đây, chúng tôi đang mở rộng quy mô hoạt động này để giúp các cộng đồng dễ bị tổn thương ở Fiji và nhiều nơi khác bảo vệ và quản lý các hệ sinh thái nuôi sống họ".
Giáo sư danh dự Biman Prasad, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính - Chính phủ Fiji, chia sẻ Fiji có một tầm nhìn rõ ràng: thúc đẩy tăng trưởng hướng tới vị thế thu nhập cao vào năm 2050 và xóa đói giảm nghèo. Tham vọng này gắn liền với khả năng phục hồi khí hậu của Fiji.
"Chúng tôi nhận thức rằng để đạt được điều này, chúng tôi không chỉ phải bảo vệ tài sản hiện có mà còn phải đầu tư vào “phát triển thông minh” để khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu đối với tăng trưởng dài hạn," ông nhấn mạnh. "Chúng tôi rất vui mừng trước cơ hội được CIF hợp tác trong nỗ lực quan trọng này. Sự hỗ trợ này không chỉ giúp Fiji đảm bảo một tương lai bền vững và thịnh vượng mà còn là một tấm gương sáng cho các quốc đảo nhỏ đang phát triển khác".
Tiến sĩ Sivendra Michael, Thư ký thường trực về Môi trường và biến đổi khí hậu - Chính phủ Fiji, chia sẻ rằng việc nhận được khoản tài trợ này từ CIF vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm. Chính phủ Fiji vẫn cam kết là động lực thúc đẩy hành động vì khí hậu. "Chúng tôi có các chính sách, kế hoạch, ý chí kiên định để thích ứng, và những nguồn lực này sẽ giúp hiện thực hóa khát vọng," Tiến sĩ cho biết. "Chúng tôi kêu gọi các nhà tài trợ khác cùng chung sức với Kế hoạch đầu tư, nhằm hỗ trợ bảo vệ sinh kế, nền kinh tế, cũng như di sản thiên nhiên và văn hóa của Fiji".
Theo Tiến sĩ Sivendra Michael, "sự hỗ trợ từ CIF thông qua Chương trình Thiên nhiên, Con người và Khí hậu không chỉ giúp Fiji xây dựng một tương lai bền vững và thịnh vượng hơn, mà còn là một tấm gương sáng cho các quốc đảo nhỏ đang phát triển khác cũng đang phải đối mặt với những mối đe dọa hiện hữu tương tự".
