Quỹ đầu tư khổng lồ của Na Uy đề xuất giảm nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ

Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...

Một góc Na Uy - Ảnh: VisitNorway.

Theo đề xuất được đưa ra, quỹ có thể cắt giảm khoảng 80 tỷ USD trong lượng nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ và tăng nắm giữ các loại nợ khác nhằm cải thiện lợi nhuận.

Theo tờ báo Financial Times, Cơ quan Quản lý đầu tư Ngân hàng Trung ương Na Uy (NBIM) đã gửi một bức thư tới Bộ Tài chính nước này vào hôm 1/9, trong đó khuyến nghị giảm tỷ trọng trái phiếu chính phủ trong chỉ số trái phiếu chính của quỹ từ 70% xuống còn 50%.

Ước tính của Financial Times cho thấy đề xuất này sẽ dẫn tới giảm khoảng 106 tỷ USD trong phân bổ vốn vào trái phiếu chính phủ trên toàn cầu, và phần lớn sự cắt giảm này rơi vào trái phiếu kho bạc Mỹ. Hiện tại, chưa đến 26% tổng tài sản của quỹ được đầu tư vào các loại trái phiếu.

Đề xuất trên được đưa ra trong bối cảnh lo ngại ngày càng lớn về mức nợ chính phủ tăng cao trên toàn cầu, nhất là nợ công của Mỹ, cũng như những đợt bán tháo trái phiếu toàn cầu trong năm nay khi cuộc chiến giữa Mỹ và Iran đẩy cao mối lo lạm phát. Những tháng qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent đã can thiệp vào thị trường trái phiếu bằng cách mua lại trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài, nhưng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ vẫn đang ở vùng cao nhất trong nhiều năm.

Việc giảm tỷ trọng trái phiếu kho bạc Mỹ trong Quỹ Hưu trí Chính phủ Toàn cầu (GPFG), tức quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy, sẽ được bù đắp bằng việc mua các sản phẩm chứng khoán có rủi ro cao hơn, đặc biệt là chứng khoán được bảo đảm bằng các khoản vay thế chấp nhà của Mỹ - thường được gọi là MBS.

Phần lớn chứng khoán MBS được bảo bảo lãnh bởi các cơ quan chính phủ, có nghĩa là mức độ tiếp xúc của Na Uy với rủi ro vỡ nợ của Chính phủ Mỹ chỉ giảm nhẹ. Tuy nhiên, các chứng khoán này mang lại lợi suất cao hơn một chút so với trái phiếu kho bạc Mỹ.

"Một tỷ lệ 50% trái phiếu chính phủ sẽ đủ để đáp ứng nhu cầu thanh khoản, bao gồm cả trong các giai đoạn biến động của thị trường tài chính... phần còn lại của chỉ số trái phiếu nên mang lại sự tiếp xúc nhiều hơn với phần bù rủi ro”, bức thư của NBIM gửi Bộ Tài chính Na Uy có đoạn viết.

Các chứng khoán MBS được "bảo đảm bởi Fannie Mae, Freddie Mac và Ginnie Mae, có chất lượng tín dụng gần như tương đương với trái phiếu chính phủ Mỹ", bức thư bổ sung.

Bức thư trên - có chữ ký của bà Ida Wolden Bache, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Na uy (Norges Bank) và ông Nicolai Tangen, CEO của NBIM - được gửi để trả lời các câu hỏi trước đó trong năm nay của Bộ Tài chính Na Uy về vai trò và tỷ trọng của danh mục trái phiếu trong quỹ GPFG.

Người phát ngôn của NBIM cho biết mặc dù có đề xuất này, mức độ tiếp xúc của quỹ với đồng USD sẽ "về cơ bản không thay đổi". Theo bức thư, mức độ tiếp xúc của quỹ với đồng USD sẽ chỉ giảm 0,5 điểm phần trăm.

Đề xuất này được đưa ra sau khi Bộ trưởng Bộ Tài chính Na Uy, ông Jens Stoltenberg, hồi tháng 4 năm nay phàn nàn rằng quỹ "không có kế hoạch giảm mức độ tiếp xúc với Mỹ” dù một số nhà lập pháp Na Uy đã có ý nói rằng quỹ đang quá tập trung vào tài sản Mỹ.

Đề xuất của NBIM là cắt giảm mức độ tiếp xúc của quỹ với trái phiếu kho bạc Mỹ 12,2 điểm phần trăm, trong khi tăng tỷ trọng nắm giữ các tài sản thu nhập cố định không phải do Chính phủ Mỹ phát hành thêm 11,4 điểm phần trăm - bức thư cho biết. Điều chỉnh như vậy sẽ dẫn đến việc giảm gần 80 tỷ USD trong phân bổ vốn vào trái phiếu kho bạc Mỹ - theo ước tính của Financial Times.

GPFG, quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới, quản lý khoảng 2,3 nghìn tỷ USD tài sản được tích lũy thông qua việc bán dầu khí của Na Uy, quốc gia vùng Scandinavia sở hữu tài nguyên dầu lửa dồi dào. Nguồn vốn khổng lồ này được đầu tư vào các thị trường nước ngoài và được sử dụng để giải quyết các biến động ngắn hạn trong ngân sách quốc gia, cũng như cho các kế hoạch phát triển kinh tế quốc gia trong tương lai.