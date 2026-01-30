Quỹ đầu tư Singapore rót vốn vào các startup Việt

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 30/01/2026
Như Quỳnh
30/01/2026, 20:18
Mười startup từ các trường đại học Việt Nam vừa được vinh danh và nhận giải thưởng từ chương trình UniVentures của Singapore về khởi nghiệp giai đoạn sớm tại Việt Nam…
Chương trình UniVentures do BLOCK71 Việt Nam - một sáng kiến cho khu vực do Đại học Quốc gia Singapore (NUS) sáng lập và điều phối, phối hợp cùng Temasek Foundation, với sự tài trợ giải thưởng từ Quỹ đầu tư mạo hiểm Golden Gate Ventures (Singapore). Giải thưởng cho thấy đà tăng trưởng mạnh mẽ của hợp tác đổi mới sáng tạo Việt Nam – Singapore trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai quốc gia. Tại Gala Dinner UniVentures diễn ra tối 29/1 tại TP. Hồ Chí Minh, mười startup từ các trường đại học Việt Nam vừa được vinh danh và nhận giải thưởng.
Theo ban tổ chức, chương trình năm nay thu hút hơn 1.400 hồ sơ đăng ký đến từ các trường đại học trên khắp cả nước. Sau nhiều vòng sàng lọc, 30 đội được chọn vào vòng thi pitching kín để tranh giải UniVentures Prize của Golden Gate Ventures. Kết quả, 10 startup xuất sắc nhất đã được chọn để trao giải, mỗi đội nhận ít nhất 25.000 USD cùng cơ hội tham gia chương trình ươm tạo kéo dài ba tháng tại BLOCK71 Việt Nam.
Tại đây, các đội sẽ được hỗ trợ chuyên sâu từ hoàn thiện sản phẩm, xây dựng chiến lược thương mại hóa, cố vấn trực tiếp từ chuyên gia đến kết nối thị trường và nâng cao mức độ sẵn sàng gọi vốn cho giai đoạn tiếp theo.
Phát biểu tại sự kiện, Giáo sư Benjamin Tee, Phó Chủ tịch phụ trách Đổi mới sáng tạo & Doanh nghiệp của Đại học Quốc gia Singapore (NUS), nhấn mạnh vai trò của chương trình UniVentures trong việc thu hẹp khoảng cách giữa học thuật và thị trường.
“UniVentures tạo ra một nền tảng để các nhà sáng lập Việt Nam gặp gỡ, thử nghiệm và chuyển hóa ý tưởng thành những giải pháp thực tiễn có khả năng mở rộng quy mô”, Giáo sư Benjamin Tee chia sẻ.
Theo Giáo sư Benjamin Tee, việc đặt chương trình ươm tạo giai đoạn sớm ngay tại Việt Nam sẽ mở ra cơ hội kết nối với thị trường Singapore và toàn cầu, đồng thời tiếp tục củng cố quan hệ đối tác đổi mới song phương giữa hai nước.
Cùng quan điểm, ông Edward Lim, Giám đốc quốc gia tại Việt Nam của Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo BLOCK71 thuộc Đại học Quốc gia Singapore, cho rằng số lượng hồ sơ đăng ký kỷ lục phản ánh rõ nét vai trò ngày càng tăng của các trường đại học trong hệ sinh thái khởi nghiệp.
"Các nhà sáng lập xuất thân từ đại học Việt Nam đang trở thành một động lực quan trọng của hệ sinh thái.
Khi được trang bị đúng tư duy, năng lực và mạng lưới, họ có thể xây dựng những doanh nghiệp tạo ra giá trị kinh tế cho Việt Nam và khu vực.
Các nhà sáng lập Việt Nam ngày càng tập trung giải quyết những vấn đề thực tiễn, sát với nhu cầu thị trường. Điều này cho thấy hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới".
Theo ông, với vai trò là một quỹ đầu tư mạo hiểm giai đoạn đầu hoạt động tích cực tại Đông Nam Á, Golden Gate Ventures mong muốn kết nối các nhà sáng lập Việt Nam với nguồn vốn toàn cầu, đồng thời hỗ trợ họ tiếp cận mạng lưới cố vấn và thị trường khu vực. Hiện Golden Gate Ventures đã đầu tư vào hơn 100 công ty, trong đó có nhiều kỳ lân và doanh nghiệp IPO.
Sự kiện UniVentures Gala Dinner năm nay có sự tham gia của các đại diện cấp cao từ chính phủ như Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng, ông Heng Swee Keat, Chủ tịch Quỹ Nghiên cứu Quốc gia Singapore, nguyên Phó Thủ tướng Singapore, cùng các trường đại học, doanh nghiệp, nhà đầu tư và cộng đồng đổi mới sáng tạo của hai nước. Điều này cho thấy sự đồng thuận mạnh mẽ giữa khu vực công và tư trong thúc đẩy hợp tác đổi mới sáng tạo xuyên biên giới.
Tại sự kiện cũng đã diễn ra phiên thảo luận với sự tham gia của các lãnh đạo doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách hai nước, tập trung bàn về cách tăng cường liên kết giữa nguồn vốn, chính sách và nhân tài nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo bền vững trong khu vực.
Sau khi nhận giải thưởng, Top 10 startup sẽ bước vào giai đoạn ươm tạo tại BLOCK71 Việt Nam. Giai đoạn tiếp theo của UniVentures dự kiến sẽ mở ra các vòng tuyển chọn mới dành cho những đội sẵn sàng mở rộng ra thị trường khu vực, bao gồm cơ hội tiếp cận chương trình ươm tạo nối tiếp tại BLOCK71 Singapore.
UniVentures được công bố lần đầu vào tháng 3/2025, hướng tới các nhà sáng lập xuất thân từ đại học, bao gồm sinh viên, cựu sinh viên và các nhà nghiên cứu – đang phát triển những giải pháp có tính ứng dụng cao, sẵn sàng thương mại hóa. Các lĩnh vực trọng tâm trải rộng từ y tế, phát triển bền vững, năng suất và kỹ năng lao động, đến hiểu biết tài chính.
Chương trình thể hiện cam kết dài hạn của Singapore và Việt Nam trong việc chuyển hóa nguồn nhân tài đại học thành các kết quả khởi nghiệp cụ thể, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế và đổi mới sáng tạo của khu vực.
Danh sách 10 start-up đại học Việt Nam đoạt giải UniVentures:
1. BioWraps (Đại học Nguyễn Tất Thành): Phát triển bao bì phân huỷ sinh học từ PLA và cellulose chiết xuất từ vỏ cam, ứng dụng công nghệ nano, hướng tới giảm phát thải nhựa.
2. EggVision (Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh & Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh): Ứng dụng AI và thị giác máy tính để xác định giới tính gà từ giai đoạn trứng, giúp giảm tiêu huỷ gà trống non và chi phí chăn nuôi.
3. Lawzy (Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh): Nền tảng quản lý hợp đồng ứng dụng AI, hỗ trợ cá nhân và doanh nghiệp ký kết và quản trị hợp đồng hiệu quả.
4. MediPath (Đại học Đà Nẵng): Phát triển hệ điều hành AI cho bệnh viện nhằm giảm gánh nặng hành chính và tình trạng quá tải y tế.
5. Rustech (Đại học Tôn Đức Thắng): Phát triển hệ thống UAV tích hợp AI, xử lý on-edge và điều phối đội UAV cho nông nghiệp, cứu hộ – cứu nạn và khu vực công.
6. Selformy (Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh): Nền tảng học tập ứng dụng AI, giúp các trung tâm ngoại ngữ thu hút học viên mới và giảm chi phí vận hành.
7. ShieldNet (Đại học Đà Nẵng): Startup AI lai cung cấp giải pháp quản trị thông minh cho cơ quan nhà nước và bảo vệ người dùng trước lừa đảo số theo thời gian thực.
8. Trazen (Đại học VinUniversity): Nền tảng đào tạo kỹ thuật ứng dụng AI, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất nâng cao kỹ năng lao động ở quy mô lớn.
9. Volterra (Đại học VinUniversity): Phát triển hạ tầng sạc xe điện ứng dụng AI, kết hợp năng lượng tái tạo và hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin.
10. Welgun BMS (Đại học Sài Gòn): Nền tảng an toàn dự đoán cho hệ thống lưu trữ năng lượng và xe điện, giúp phát hiện sớm rủi ro mất kiểm soát nhiệt.
