Quy định chi tiết nội dung 15 môn chuyên trong trường THPT chuyên

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 22/2025/TT-BGDĐT quy định Chương trình giáo dục nâng cao dành cho các môn chuyên trong trường trung học phổ thông chuyên. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2025.

Thông tư được ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu và đam mê với các lĩnh vực chuyên sâu. Đồng thời cụ thể hóa định hướng phát triển giáo dục mũi nhọn theo tinh thần của Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Luật Giáo dục 2019 và Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Theo Thông tư số 22, chương trình giáo dục nâng cao của 15 môn học được giảng dạy tại trường trung học phổ thông chuyên, xây dựng theo nguyên tắc nâng cao từ chương trình môn học quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, không bao gồm các nội dung mở rộng ngoài đơn vị nội dung kiến thức môn học, tiếp cận quốc tế, đổi mới liên tục theo xu hướng tiếp cận của thế giới.

Nội dung môn học chứa đựng những chuyên đề tiếp cận nội dung quốc gia và quốc tế quan tâm, đáp ứng yêu cầu đào tạo mũi nhọn, lựa chọn nhân tài, đáp ứng cuộc thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.

Thời lượng dành cho nội dung giáo dục nâng cao các môn chuyên được quy định tại Thông tư như sau: Các môn Ngữ văn, Toán 70 tiết/năm học; các môn Lịch sử , Địa lí, Vật lí, Hóa học, Sinh học và Tin học 52 tiết/năm học; các môn ngoại ngữ Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Hàn và Tiếng Nhật 70 tiết/năm học.

Chương trình giáo dục nâng cao các môn chuyên có nội dung bắt buộc, và nội dung lựa chọn bắt buộc chiếm tỷ lệ khoảng 20% thời lượng chương trình giáo dục nâng cao.

Chương trình tăng cường nội dung thực hành, thí nghiệm đối với môn khoa học tự nhiên tại từng chủ đề, đẩy mạnh khai thác công nghệ thông tin và định hướng học sinh chuyên trong khai thác và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI); tăng cường các yêu cầu hướng dẫn tự học, năng lực sáng tạo giải quyết vấn đề, và chú trọng những kỹ năng hướng đến phát triển các năng lực tư duy của học sinh theo đặc thù môn học.

Kiến thức trong chương trình cốt lõi, chuyên đề học tập và chuyên đề giáo dục nâng cao có sự kết nối, kế thừa, đổi mới, đồng bộ; tạo sự mới mẻ, hấp dẫn đối với cả người dạy và người học khi chinh phục những tầng bậc ngày càng cao hơn của kiến thức.

Chương trình nâng cao có định hướng học thuật và chuyên sâu, do đó yêu cầu đội ngũ giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn vững vàng, có kiến thức rộng và sâu về môn học; thành thạo các phương pháp dạy học tích cực, tích hợp, nghiên cứu khoa học, phát triển năng lực học sinh. Đồng thời, thúc đẩy khả năng của đội ngũ hướng dẫn học sinh thực hiện dự án học tập, nghiên cứu, tham gia thi học sinh giỏi và các kỳ thi quốc tế.

Đối với học sinh, việc ban hành Thông tư quy định về chương trình sẽ tạo điều kiện cho các em phát triển khả năng tư duy logic, sáng tạo, phản biện, phát triển năng lực tự học, nghiên cứu, trình bày học thuật; đảm bảo năng lực tham gia thi học sinh giỏi các cấp, thi quốc tế, nghiên cứu khoa học kỹ thuật học sinh trung học.

Chương trình giúp học sinh xác định lộ trình nghề nghiệp sớm và rõ ràng thông qua kiến thức mở rộng về ngành, lĩnh vực liên quan đến môn học; học tập định hướng nghề nghiệp chuyên biệt.

Thông tư cũng tạo nền tảng đào tạo sớm cho những nhân lực tiềm năng trong các lĩnh vực then chốt: Khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu xã hội, kinh tế – tài chính, ngoại giao, giáo dục tinh hoa.

Việc chuẩn hóa chương trình giáo dục nâng cao cũng góp phần hướng học sinh đến các ngành nghề phù hợp với năng lực và xu thế phát triển, tăng tính cạnh tranh của nguồn nhân lực Việt Nam.