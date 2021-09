Quy định mới về tăng nặng xử phạt đối với xe chở quá tải

Bộ Giao thông vận tải vừa trình Chính phủ dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 100/2019 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt, trong đó có nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung, tăng mức phạt đối với nhiều hành vi vi phạm.

TĂNG MỨC XỬ PHẠT, TĂNG THẨM QUYỀN XỬ PHẠT

Theo đó, thay vì năm mức xử phạt như quy định hiện hành (gồm: 10 - 20%, 20 - 50%, 50 - 100%, 100 - 150% và trên 150%) thì dự thảo quy định mới chỉ còn ba mức xử phạt hành vi chở quá tải là 10 - 20%; 20 - 50% và trên 50%.

Ba mức xử phạt theo dự thảo sửa đổi Nghị định 100/2019 mà Bộ Giao thông vận tải đề xuất cụ thể như sau. Mức 1, tăng mức xử phạt từ 2 - 3 triệu đồng (quy định cũ) lên 4 - 6 triệu đồng đối với hành vi điều khiển xe mà tổng trọng lượng (xe và hàng hóa) của xe vượt quá tải trọng cho phép của cầu, đường trên 10 - 20%.

Với mức 2, dự thảo kiến nghị tăng từ 3 triệu đồng lên 13 - 15 triệu đồng đối với hành vi vi điều khiển xe mà tổng trọng lượng của xe hoặc tải trọng trục xe (bao gồm cả hàng hóa xếp trên xe, người được chở trên xe) vượt quá tải trọng cho phép của cầu, đường trên 20 - 50%.

Với mức 3, dự thảo phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi điều khiển xe mà tổng trọng lượng của xe hoặc tải trọng trục xe vượt quá tải trọng cho phép của cầu, đường trên 50%.

Dự thảo sửa đổi Nghị định 100 cũng đề xuất tăng thẩm quyền xử phạt của một số chức danh. Cụ thể, đề xuất trưởng công an cấp xã/phường, trưởng đồn công an, được phạt tiền đối với các lái xe vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ, đường sắt lên đến 2,5 triệu đồng. Trưởng công an cấp huyện được phạt tiền lên đến 15 triệu đồng. Giám đốc công an cấp tỉnh có quyền xử phạt lên đến 37,5 triệu đồng. Cục trưởng cục cảnh sát giao thông, cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, tư lệnh cảnh sát cơ động, cũng có quyền phạt tiền lên đến 75 triệu đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.

Ngoài ra, dự thảo sửa đổi nghị định này cũng đề xuất quyền hạn của người đứng đầu chính quyền địa phương; theo đó, chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp cũng được quy định mức phạt. Cụ thể như sau: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được phạt tiền đối với các lái xe vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ, đường sắt là 5 triệu đồng. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện được phạt tiền 37,5 triệu đồng. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh được phạt tiền 75 triệu đồng.

BẢO ĐẢM TÍNH RĂN ĐE, BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG

Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ (Nghị định hiện hành) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, quy định xử phạt hành chính đối với các trường hợp xe chở quá tải.

Ví dụ, điều 24 “Xử phạt người điều khiển xe ô tô tải, máy kéo (bao gồm cả rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo theo) và các loại xe tương tự xe ô tô vận chuyển hàng hóa vi phạm quy định về vận tải đường bộ”, Khoản 2 mục a quy định: Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: Điều khiển xe (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) chở hàng vượt trọng tải (khối lượng hàng chuyên chở) cho phép tham gia giao thông được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 10% đến 30% (trừ xe xi-téc chở chất lỏng), trên 20% đến 30% đối với xe xi téc chở chất lỏng.

Điều 30 khoản 7 Nghị định 100/2019 quy định: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: Giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm đ khoản 2 điều 24 (quy định ở trên) của Nghị định này.

Giải thích về việc tăng nặng mức xử phạt đối với xe chở quá tải trong dự thảo sửa đổi nghị định 100/2019 lần này, đặc biệt là tăng phạt tiền rất nặng ở mữ 2 và mức 3 (3 triệu đồng lên 13 – 15 triệu đồng, và phạt 40 – 50 triệu đồng), Bộ Giao thông vận tải cho rằng, việc tăng nặng mức xử phạt đối với các hành vi chở quá tải như vậy nhằm mục đích bảo đảm tính răn đe, phù hợp với tính chất, mức độ của hành vi với những vi phạm cố tình, gây hậu quả nghiêm trọng. Bởi vì xe chở quá tải gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.