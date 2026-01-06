Đến giữa tháng 12, cả nước có 11,7 triệu tài khoản chứng khoán cá nhân

Số liệu thống kê tại VSDC cho thấy đến giữa tháng 12/2025, tổng số tài khoản nhà đầu tư trên toàn thị trường đã đạt hơn 11,7 triệu tài khoản, tăng mạnh so với đầu năm và vượt xa mốc dự kiến.

Dưới góc nhìn của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), việc số lượng nhà đầu tư mở tài khoản mới trong năm qua đạt mức kỷ lục là một dấu mốc rất đáng chú ý, phản ánh cả sự phát triển về chiều rộng lẫn chiều sâu của thị trường chứng khoán Việt Nam, TS Tạ Thanh Bình, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) nhấn mạnh.

Theo bà Bình, số liệu thống kê tại VSDC cho thấy đến giữa tháng 12/2025, tổng số tài khoản nhà đầu tư trên toàn thị trường đã đạt hơn 11,7 triệu tài khoản, tăng mạnh so với đầu năm và vượt xa mốc dự kiến. Trong đó, nhà đầu tư cá nhân trong nước tiếp tục chiếm tỷ trọng áp đảo, với hơn 11,66 triệu tài khoản.

Còn đối với khối nhà đầu tư nước ngoài, mặc dù quy mô tài khoản còn khiêm tốn so với nhà đầu tư trong nước, xu hướng gia tăng vẫn được ghi nhận tương đối ổn định.

Tuy nhiên, việc số lượng nhà đầu tư cá nhân chiếm tỉ lệ quá lớn như vậy, cũng sẽ phần nào ảnh hưởng đến tính ổn định của thị trường. Chính vì vậy, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 3168/QĐ-BTC ngày 12/9/2025 phê duyệt Đề án “Tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán đến năm 2030”. Đây là một trong những nỗ lực trọng tâm của cơ quan quản lý nhằm cơ cấu lại cầu đầu tư, nâng cao chất lượng và tính bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nhà đầu tư cá nhân mở mới tài khoản tăng vọt trong bối cảnh quy mô thị trường tăng trưởng mạnh trong năm 2025, thể hiện qua vốn hóa thị trường mở rộng, thanh khoản gia tăng nhờ dòng tiền trong nước với đóng góp đáng kể từ dòng tiền margin.

Khối ngoại bán ròng kỷ lục năm 2025 với tổng giá trị -135.329 tỷ đồng, đánh dấu năm bán ròng thứ 3 liên tiếp của khối ngoại trong chuỗi bán ròng 5/6 năm vừa qua. Năm 2025, khối ngoại mua ròng đối với: VPL (+1.495 tỷ đồng), MWG (+1.409 tỷ đồng), NVL (+1.270 tỷ đồng), trong khi bán ròng VIC (-22.994 tỷ đồng), VHM (-11.819 tỷ đồng), FPT (-11.677 tỷ đồng), …

Cá nhân và tổ chức trong nước là bên mua ròng đối ứng giá trị ròng lần lượt 54 nghìn tỷ và 43,8 nghìn tỷ. Trong khi đó, tự doanh các công ty chứng khoán năm 2025 mua ròng 6,8 nghìn tỷ đối với các cổ phiếu như: GEE (+2.438 tỷ đồng), HPG (+1.180 tỷ đồng), TCB (+1.001 tỷ đồng), … trong khi bán ròng đối với các cổ phiếu khác như: VPB (-3.012 tỷ đồng), SHS (-812 tỷ đồng), BSR (-661 tỷ đồng).

"Từ góc độ triển vọng, VSDC đánh giá số lượng tài khoản nhà đầu tư vẫn còn dư địa tiếp tục tăng trong những năm tới. Sự gia tăng nhanh của số lượng tài khoản cũng song hành với diễn biến tích cực của thị trường trong năm qua, khi chỉ số thị trường tăng khoảng 30%, thanh khoản cải thiện rõ rệt, niềm tin của nhà đầu tư từng bước được củng cố", TS Tạ Thanh Bình nhấn mạnh.

Bà Bình cũng nhấn mạnh thêm, năm 2025 có thể khẳng định là một năm bản lề và quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa hạ tầng thị trường chứng khoán Việt Nam, cũng như trong tiến trình đáp ứng các tiêu chí nâng hạng theo chuẩn mực quốc tế.

Thứ nhất về công tác nâng hạng thị trường, ngày 07/10/2025, FTSE Russell đã có thông báo nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ nhóm cận biên (Frontier Market) lên thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market), có hiệu lực từ ngày 21/9/2026. Quyết định này đã đánh dấu bước ngoặt chiến lược, phản ánh nỗ lực cải cách hạ tầng, cơ chế giao dịch và minh bạch thông tin của Việt Nam trong thời gian vừa qua.

Năm 2025 cũng đã đánh dấu một trong những giai đoạn sôi động nhất trong hành trình 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. Thị trường ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc với chỉ số VN-Index tăng 41%, có thời điểm đạt trên 1.800 điểm. Thị trường chứng khoán năm 2025 cũng chứng kiến sự bùng nổ về thanh khoản. Tổng giá trị giao dịch cả 03 sàn lập kỷ lục với gần 83.000 tỷ đồng trong phiên ngày 5/8/2025. Giá trị giao dịch bình quân trong năm đạt gần 29.500 tỷ đồng/phiên, tăng hơn 40% so với bình quân năm trước.

Thứ hai là hệ thống mới KRX, việc hệ thống công nghệ thông tin KRX chính thức đi vào vận hành an toàn, thông suốt là một dấu mốc đặc biệt quan trọng, cho phép thị trường triển khai đồng bộ nhiều cải cách về nghiệp vụ giao dịch, bù trừ và thanh toán, tạo tiền đề kỹ thuật để xử lý các vấn đề tồn tại trong các bộ tiêu chí nâng hạng.

Trên cơ sở hệ thống KRX, VSDC đã phối hợp với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán và các thành viên thị trường hoàn thiện hoạt động bù trừ, thanh toán theo hướng tiệm cận thông lệ quốc tế, đặc biệt là việc áp dụng cơ chế giao dịch không yêu cầu đủ tiền trước khi đặt lệnh mua (non-prefunding) đối với nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, đồng thời vẫn bảo đảm chặt chẽ yêu cầu quản lý rủi ro hệ thống.

Thứ ba là năm 2025 cũng ghi nhận bước tiến rất rõ ràng về khung khổ pháp lý và chuẩn mực minh bạch thông tin, là nội dung được các tổ chức xếp hạng và nhà đầu tư quốc tế đặc biệt quan tâm. VSDC đã phối hợp chặt chẽ với các Ban của Uỷ ban Chứng khoán trong công tác xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý, sửa đổi, bổ sung các văn bản quan trọng như Nghị định 245/2025/NĐ-CP, Thông tư 18/2025/TT-BTC, cũng như hoàn thiện hệ thống quy chế nội bộ phục vụ hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán.