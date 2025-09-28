Quỹ ngoại Dragon Capital bán thêm 1,25 triệu cổ phiếu DXG

Nhóm quỹ Dragon Capital cho biết đã bán thêm 1,25 triệu cổ phiếu DXG, và giảm sở hữu từ 12,03% về 11,9% vốn điều lệ

Nhóm quỹ Dragon Capital vừa báo cáo thay đổi sở hữu vượt ngưỡng 1% của nhóm nhà đầu tư nước ngoài Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG-HOSE)

Theo đó, nhóm quỹ Dragon Capital cho biết đã bán thêm 1,25 triệu cổ phiếu DXG, và giảm sở hữu từ 12,03%, về 11,9% vốn điều lệ - trong đó, quỹ Hanoi Investments Holding Limited bán ra 528.133 cổ phiếu, quỹ Saigon Investments Limited bán ra 471.867 cổ phiếu, quỹ Norges Bank bán ra 350.000 cổ phiếu và quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) đã mua vào 100.000 cổ phiếu.

Trước đó, trong ngày 25/8, nhóm Dragon Capital cũng đã bán ra 3,9 triệu cổ phiếu DXG; và ngày 29/8, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital đã bán ra 3,75 triệu cổ phiếu DXG.

Ngoài ra, từ ngày 15/8 đến ngày 27/8, bà Đỗ Thị Thái, Phó tổng giám đốc Công ty đã bán ra 413.300 cổ phiếu DXG để giảm sở hữu từ 0,09%, về 0,05% vốn điều lệ; từ ngày 4/8 đến ngày 26/8, ông Hà Đức Hiếu, Thành viên Hội đồng Quản trị đã bán 6.355.000 cổ phiếu DXG để giảm sở hữu từ 0,66%, về 0,04% vốn điều lệ; từ ngày 24/7 đến ngày 19/8, ông Bùi Ngọc Đức, Tổng giám đốc đã bán ra 744.418 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 0,17%, về 0,09% vốn điều lệ.

Đáng chú ý, trên thị trường, từ ngày 9/4 đến ngày 25/9, giá cổ phiếu DXG đã tăng 120,7%, từ 10.510 đồng lên 23.200 đồng/cổ phiếu.

Đầu tháng 9 vừa qua, Hội đồng Quản trị DXG đã phê duyệt chủ trương cho công ty thành viên trong hệ thống do Tập Đoàn Đất Xanh sở hữu 100% triển khai đầu tư dự án quy mô khoảng 3.000 căn hộ mặt tiền sông Sài Gòn tại TP Hồ Chí Minh.

Cụ thể: đó, là dự án Khu Chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ mặt tiền sông Sài Gòn Vị trí dự án: Mặt tiền sông Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh Quy mô dự án: 23.000 m2, gồm: 06 block 40 tầng.

Tổng diện tích sàn xây dựng dự kiến: 286.000 m2; tổng sản phẩm dự kiến: khoảng 3.000 sản phẩm với tổng mức đầu tư dự kiến: 7.000 tỷ đồng.

Trước đó, Hội đồng Quản trị DXG đã thông qua nghị quyết sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành riêng lẻ dự kiến (93,5 triệu cổ phiếu, tương đương 9,18% lượng cổ phiếu đang lưu hành; được thông qua tại Đại hội cổ đông tháng 5/2025) để góp vốn vào CTCP Đầu tư Kinh doanh BĐS Hà An (công ty con do DXG sở hữu 99%), với mục đích đầu tư vào Khu chung cư cao tầng - thương mại dịch vụ Tầm Nhìn Xanh (DatXanhHomes Parkview) tại TP.HCM (trước đây thuộc Thuận An, Bình Dương trước đợt sáp nhập hành chính). Dự án 5 ha này đã hoàn tất quy hoạch chi tiết 1/500 và đang trong quá trình nộp tiền sử dụng đất.

Giá chào bán cho đợt phát hành riêng lẻ dự kiến là 18.600 đồng/cổ phiếu, tương ứng với tổng số tiền huy động được là 1,74 nghìn tỷ đồng nếu được đăng ký mua hết. Kế hoạch phát hành này dự kiến sẽ được triển khai trong quý 3–quý 4/2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận đã nhận được hồ sơ. Cổ phiếu phát hành mới sẽ bị hạn chế giao dịch trong ít nhất một năm.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2025 đã soát xét, DXG ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng 202,8% đạt hơn 347 tỷ; lợi nhuận sau thuế công ty mẹ tăng 202,01% đạt 129,7 tỷ đồng. Nguyên nhân là do mảng dịch vụ phục hồi mạnh mẽ, tối ưu chi phí tài chính và chi phí bán hàng.