Quỹ ngoại Dragon Capital không còn là cổ đông lớn tại DGC

Trong phiên giao dịch ngày 29/10/2025, Dragon Capital đã thông qua quỹ thành viên là Hanoi Investments Holdings Limited bán ra 100.000 cổ phiếu DGC và giảm sở hữu xuống dưới 5%.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã DGC-HOSE) vừa có báo cáo không còn là cổ đông lớn của nhóm nhà đầu tư nước ngoài của DGC.

Sau giao dịch, quỹ ngoại này đã giảm sở hữu cổ phiếu DGC từ gần 19,06 triệu cổ phiếu, chiếm 5,0175% xuống còn gần 18,96 triệu cổ phiếu, xuống còn 4,9912% và rời ghế cổ đông lớn tại Hóa chất Đức Giang.

Được biết, trong quý 3/2025, DGC ghi nhận doanh thu đạt 2,8 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước và giảm 3% so với cùng kỳ quý trước và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 752 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước và giảm 12% so với cùng kỳ quý trước.

Trong 9 tháng năm 2025, DGC ghi nhận doanh thu đạt 8,5 nghìn tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước; hoàn thành 73% dự báo năm 2025 và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 2,4 nghìn tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước; hoàn thành 71% dự báo năm 2025;

Theo VCSC thì kết quả này tương đối phù hợp với dự báo cả năm của VCSC, tuy nhiên, VCSC nhận thấy có khả năng điều chỉnh giảm đối với dự báo từ quý 4/2025 trở đi, do tiến độ xin mở rộng khai trường 25 chậm hơn dự kiến và giá quặng apatit trong nước vẫn duy trì ở nền cao, rủi ro giá điện trong năm 2026 tăng cao hơn dự kiến, và rủi ro chi phí từ gia tăng thuế xuất khẩu P4 trong giai đoạn 2026–2027, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Biên lợi nhuận gộp giảm xuống mức 31,1%, giảm 2,8 điểm % so với cùng kỳ quý trước và giảm 3,4 điểm % so với cùng kỳ năm trước trong quý 3/2025, chủ yếu do ASP giảm nhẹ trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng. Tuy nhiên so với quý trước, VCSC ước tính ASP xuất khẩu (theo USD) giảm ~1% đối với P4, 2,5–5% đối với TPA, và 9% đối với phân bón DAP. Đối với chi phí, giá điện đã tăng từ tháng 5/2025 theo Quyết định số 1279/QĐ-BCT, trong khi giá quặng apatit trong nước vẫn duy trì ở mức cao.

Trong thời gian tới, VCSC kỳ vọng DGC có thể dần chia sẻ chi phí sang cho khách hàng. Đối với tình trạng thiếu hụt quặng, công ty sẽ tiếp tục nhập khẩu quặng từ Ai Cập đồng thời tích cực theo đuổi việc mở rộng khai trường 25 và tìm kiếm các cơ hội đấu giá mỏ mới. Ban lãnh đạo hiện dự kiến việc mở rộng của khai trường 25 sẽ được thông qua vào năm 2026, muộn hơn giả định hiện tại của VCSC là nửa cuối năm 2025.

Về Hóa chất photpho công nghiệp: VCSC ước tính sản lượng P4 và TPA tăng 11% so với cùng kỳ quý trước trong quý 3/2025, nhờ nhu cầu ổn định từ ngành bán dẫn Châu Á và nhu cầu phân bón tại Ấn Độ, Brazil cùng một số thị trường khác phục hồi.

Đối với mảng photphat nông nghiệp, DGC tiếp tục chuyển đổi axit photphoric trích ly (WPA) thành phân bón trong quý 3/2025. Trong quý, giá phân bón DAP toàn cầu giảm nhẹ do nhu cầu tại Châu Á giảm tốc và việc tích trữ tồn kho ở các khu vực trọng yếu, tuy nhiên, VCSC kỳ vọng giá DAP sẽ ổn định ở mức cao hiện tại khi xuất khẩu từ Trung Quốc vẫn hạn chế.

Theo VCSC, tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý (SG&A)/doanh thu giảm xuống 5,1% trong quý 3/2025, giảm 3,0 điểm % so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do chi phí vận chuyển giảm so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, Hóa chất Đức Giang lên kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất quý 4/2025 dự kiến đạt 2.834,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế ước đạt 800 tỷ đồng.

Về kế hoạch đầu tư, Hóa chất Đức Giang lên kế hoạch đầu tư gồm đầu tư 600 tỷ đồng vào dự án Nghi Sơn; rót 15 tỷ đồng vào Đức Giang Lào Cai; đầu tư 10 tỷ đồng để nâng cấp và mở rộng khai thác mỏ.