Pyn Elite Fund tiếp tục báo lỗ tháng 4 vì cổ phiếu ngân hàng

Cá mập Pyn Elite Fund vừa báo cáo hiệu suất đầu tư âm nặng trong tháng vừa qua, trong khi danh mục quỹ này có đến gần một nửa là cổ phiếu ngân hàng.

Theo quỹ, chỉ số VN-Index giảm 8,5% trong nửa đầu tháng 4, nhưng sau đó đã phục hồi và giảm 5,8%. PYN Elite giảm 8,2% khi đồng Việt Nam suy yếu và nhà đầu tư chốt lời cổ phiếu ngân hàng.

Mức giảm giá 2,1% của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ đã tăng cường nỗi sợ hãi về lãi suất. Tuy nhiên, sự suy yếu của đồng Việt Nam cũng như các đồng tiền khác trong khu vực, phản ánh sức mạnh đô la Mỹ gần đây. Vào cuối tháng, lãi suất tiền gửi tăng từ 10-50 điểm phần trăm, nhưng lãi suất vẫn ở nền thấp.

Top 10 cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục của quỹ gồm có SCB; HDB; CTG; ACV; MBB; TPB; DNSE; SHS; VHC; FPT trong đó có đến một nửa cổ phiếu ngân hàng, chiếm tỷ trọng 47,4%.

Cổ phiếu quỹ lựa chọn trong tháng là PLX, một công ty hoạt động từ 68 năm nay, dẫn đầu trong phân phối nhiên liệu. Công ty chỉ sở hữu 28% số trạm xăng trong cả nước nhưng lại chiếm 50% thị phần. Rất nhiều trong số 4.790 trạm xăng của PLX được đặt ở các khu vực trung tâm đô thị. Xe điện đang chiếm ưu thế trên thị trường toàn cầu, nhưng ở Việt Nam, thị phần của chúng vẫn chưa đến một phần trăm, điều này tăng cường triển vọng tăng trưởng của PLX. Chỉ dưới 5% dân số sở hữu ô tô, nhưng con số này đang tăng nhanh, cùng với nhu cầu về nhiên liệu.

Lợi nhuận của PLX đã tăng 73% so với cùng kỳ năm trước trong quý 1, và dự kiến lợi nhuận cả năm sẽ tăng 36%. Chính phủ đang lên kế hoạch thay đổi giá nhiên liệu, điều này sẽ là một động lực quan trọng cho sự tăng trưởng của PLX trong những năm tới.

Hiệu suất của Pyn Elite Fund.

Về vĩ mô tháng 4, Chỉ số quản lý mua hàng tăng lên 50,3 điểm nhờ vào tăng mạnh của số đơn hàng chờ xử lý. Bán lẻ tăng 9,0% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi khách Trung Quốc quay trở lại, số lượng khách du lịch tăng 58,2% so với cùng kỳ trong 4 tháng đầu năm, vượt qua con số đạt được trước đại dịch COVID-19. Đầu tư công nghiệp trực tiếp thực hiện từ đầu năm tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 4, xuất khẩu và nhập khẩu tăng lần lượt 10,6% và 19,9% so với cùng kỳ năm trước, dẫn đến dư thặng thương mại kỷ lục 8,6 tỷ đô la Mỹ. Chính phủ đề xuất kéo dài việc giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) cho đến tháng 12 nhằm mục tiêu tăng trưởng tiêu dùng bền vững hơn.

Trong các tuần cuối của tháng 4, các nhà đầu tư trong nước đã bán ra chốt lời theo cách dường như hoàn toàn không tương xứng khi tính đến lãi suất thấp, tính thanh khoản tốt trong hệ thống ngân hàng và mức tăng trưởng thu nhập dự kiến ​​từ các công ty niêm yết trong năm nay.

"Các yếu tố tiếp tục xu hướng đi lên là rõ ràng. Những nhịp điều chỉnh nhanh chóng thật khó chịu nhưng bạn phải "nuốt chúng" nếu muốn tham gia vào thị trường", ông Petri Deryng, người đứng đầu quỹ đầu tư nhấn mạnh.

Nhận định trước đó, người đứng đầu quỹ cũng cho rằng sự tăng giá của đồng USD đã có tác động tiêu cực đến các đồng tiền khác của các nước đang phát triển ở châu Á, và đồng Euro đã suy yếu. Đồng Việt Nam cũng mất giá và những suy đoán về chính trị ở Việt Nam đã kích hoạt một đợt bán tháo mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán trong những phiên giao dịch đầu tuần.

"Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng kinh tế và tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trong năm nay là tuyệt vời. Thị trường chứng khoán đang được định giá rất hấp dẫn so với tăng trưởng lợi nhuận. Lãi suất của Việt Nam đã giảm và tình hình thanh khoản của ngân hàng thuận lợi. Những biến động lớn trên thị trường chứng khoán diễn ra không mong muốn, nhưng không làm thay đổi kỳ vọng của chúng tôi về sự phát triển tích cực của chỉ số Việt Nam", người đứng đầu Pyn Elite Fund nhận định.