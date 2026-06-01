Việt Nam - Philippines nâng hợp tác kinh tế lên tầm cao mới

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Philippines, lãnh đạo hai nước nhấn mạnh yêu cầu nâng hợp tác kinh tế lên tầm cao mới, mở rộng thương mại, đầu tư, logistics, du lịch và chuỗi cung ứng khu vực.

Chiều 1/6, tại thủ đô Manila, Bộ Tài chính và Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines phối hợp với Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines, Phòng Thương mại và Công nghiệp Philippines và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Philippines.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. dự và phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn.

MỞ RỘNG KHÔNG GIAN HỢP TÁC THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ

Phát biểu chào mừng, Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. nhấn mạnh sự tham dự của lãnh đạo cấp cao hai nước cho thấy sức mạnh bền vững của quan hệ song phương, cũng như quyết tâm chung thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Theo Tổng thống Philippines, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang được định hình lại bởi những thay đổi nhanh chóng của công nghệ, chuỗi cung ứng và các thách thức mới, hợp tác ngày càng trở nên thiết yếu. Đây cũng là cơ sở để quan hệ Việt Nam - Philippines tiếp tục được tăng cường và phát triển mạnh mẽ.

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Philippines. Ảnh: TTXVN

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. khẳng định đây là nền tảng cho hòa bình, sự hiểu biết và hợp tác giữa hai quốc gia. Qua nhiều thập kỷ, quan hệ song phương ngày càng vững mạnh, dựa trên hợp tác kinh tế, tăng trưởng bền vững và cam kết chung về một quốc gia mạnh mẽ, độc lập và hội nhập.

Tổng thống Philippines cho rằng Việt Nam đã trở thành đối tác không thể thiếu trong thương mại, đầu tư, trong đó có lĩnh vực công nghệ; đồng thời là mắt xích quan trọng trong củng cố an ninh lương thực, chuỗi cung ứng công nghiệp và thiết bị điện tử thiết yếu.

Nhấn mạnh vai trò của cộng đồng doanh nghiệp, Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. cho rằng Chính phủ có thể cung cấp phương hướng, xây dựng thể chế, thúc đẩy cải cách và đầu tư hạ tầng, nhưng tiến bộ phụ thuộc vào những người sẵn sàng nắm bắt cơ hội để biến ý tưởng thành hiện thực. Ông bày tỏ kỳ vọng diễn đàn sẽ chuyển hóa các thảo luận thành kế hoạch cụ thể, góp phần tạo dựng tương lai an toàn, thịnh vượng và nhiều cơ hội hơn cho người dân hai nước.

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Việt Nam và Philippines là hai quốc gia thành viên ASEAN có quan hệ hữu nghị truyền thống. Trong nửa thế kỷ qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không ngừng được củng cố trên nền tảng tin cậy chính trị, tôn trọng lẫn nhau, chia sẻ lợi ích chung đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Philippines. Ảnh: TTXVN

Đặc biệt, kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược năm 2015, hợp tác song phương đã phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, quốc phòng, an ninh đến thương mại, đầu tư, nông nghiệp, du lịch, giáo dục và giao lưu nhân dân. Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước lần này, hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược tăng cường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh năm 2026, Philippines đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN. Việt Nam tin tưởng Philippines sẽ hoàn thành tốt trọng trách này, cùng các nước thành viên thúc đẩy một ASEAN đoàn kết, tự cường, bao trùm, kết nối sâu rộng và có năng lực thích ứng cao trước biến động của khu vực và thế giới.

Đánh giá về hợp tác kinh tế song phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng hai bên đã có nền tảng tốt, niềm tin chính trị, sự bổ trợ thị trường và cộng đồng doanh nghiệp năng động. Điều cần thiết hiện nay là tạo ra đột phá mới để thương mại, đầu tư và du lịch thực sự trở thành động lực quan trọng của quan hệ hai nước.

LẤY DOANH NGHIỆP LÀM TRUNG TÂM HỢP TÁC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ đã đến lúc hợp tác kinh tế Việt Nam - Philippines cần được nâng lên tầm cao mới, không chỉ mở rộng về quy mô mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng, chiều sâu và tính thực chất. Cộng đồng doanh nghiệp hai nước có thể cùng nâng cấp hợp tác thương mại và an ninh lương thực theo hướng ổn định, cân bằng, bền vững hơn.

Hai nước cần tận dụng tốt hơn tính bổ trợ của hai nền kinh tế; mở rộng hợp tác về nông nghiệp, thủy sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng, thương mại số và logistics; cùng xây dựng các chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu cao trước biến động toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Philippines - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thúc đẩy đầu tư hai chiều vào những lĩnh vực có tính bổ trợ cao và tạo giá trị dài hạn như nông nghiệp hiện đại, chế biến thực phẩm, năng lượng sạch, logistics, công nghiệp hỗ trợ, kinh tế số và đổi mới sáng tạo; chuyển từ trao đổi hàng hóa sang cùng đầu tư, cùng sản xuất và cùng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực.

Hai bên cũng cần mở rộng kết nối hàng không, logistics, du lịch và giao lưu nhân dân. Việt Nam và Philippines đều là những nền kinh tế biển năng động của ASEAN. Khi đường bay, tuyến vận tải, logistics và du lịch được mở rộng, khoảng cách giữa hai thị trường sẽ được rút ngắn, chi phí hợp tác giảm và mở thêm cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu đổi mới các cơ chế hợp tác kinh tế theo hướng linh hoạt, thực chất, lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Các cơ chế hợp tác cần trở thành công cụ mở thị trường, tháo gỡ vướng mắc, kết nối dự án và thúc đẩy kết quả cụ thể. Chính phủ hai nước có thể mở đường, nhưng cộng đồng doanh nghiệp là lực lượng quyết định biến tầm nhìn thành hiện thực.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam không chỉ kêu gọi đầu tư mà luôn chủ động chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đồng hành cùng nhà đầu tư; tiếp tục hoàn thiện thể chế theo hướng minh bạch, ổn định, có thể dự báo; phát triển hạ tầng chiến lược, logistics, năng lượng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn doanh nghiệp Việt Nam và Philippines tiếp cận hợp tác với tinh thần chủ động hơn, dài hạn hơn, sáng tạo hơn và thực chất hơn; không chỉ dừng lại ở tìm kiếm cơ hội mà mạnh dạn hơn trong đầu tư, liên kết, chia sẻ công nghệ, mở rộng thị trường và cùng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực.

Từ diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ hy vọng sẽ có thêm nhiều ý tưởng mới, cơ hội mới, kết nối mới và dự án mới, góp phần đưa quan hệ kinh tế Việt Nam - Philippines bước vào giai đoạn phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững hơn, tương xứng với tầm mức quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường giữa hai nước.

Tại diễn đàn, Vietjet công bố đường bay thẳng kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với Cebu, một trung tâm kinh tế, du lịch và hàng không quan trọng của Philippines, góp phần tạo thêm thuận lợi cho đi lại và giao lưu trong ASEAN.

Cũng trong khuôn khổ diễn đàn, một số tập đoàn, doanh nghiệp hai nước trao đổi các thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, du lịch, hàng không, hóa chất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nhiều lĩnh vực thế mạnh khác của Việt Nam và Philippines.