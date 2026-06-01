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Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Philippines

Dũng Hiếu

01/06/2026, 11:57

Sáng 1/6, tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Manila, Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Philippines.

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN
Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Đoàn xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tiến vào khuôn viên Phủ Tổng thống. Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân trực tiếp chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Hai nhà lãnh đạo bước lên bục danh dự, quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Philippines. Cùng thời điểm, 21 loạt đại bác vang lên chào mừng chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. duyệt Đội danh dự. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. duyệt Đội danh dự. Ảnh: TTXVN

Sau nghi thức cử Quốc thiều, Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự. Hai nhà lãnh đạo sau đó giới thiệu các thành viên đoàn đại biểu cấp cao hai nước tham dự lễ đón.

Ngay sau lễ đón chính thức, Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân di chuyển vào phòng ghi sổ lưu niệm tại Phủ Tổng thống.

Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng đến thăm Phủ Tổng thống, ấn tượng sâu sắc trước nền văn hóa lâu đời và khát vọng phát triển thịnh vượng của đất nước, nhân dân Philippines.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh nhận thức chung thống nhất đạt được giữa hai nước sẽ đưa quan hệ láng giềng hữu nghị Việt Nam – Philippines lên tầm cao mới, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và sự phát triển của mỗi nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Sau lễ đón, Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm chính thức; chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác và gặp gỡ báo chí.

Việt Nam và Philippines thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976. Quan hệ hai nước thời gian qua tiếp tục được củng cố, phát triển trên nhiều lĩnh vực, ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines lần này là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Philippines, diễn ra trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Philippines đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2026.

Chuyến thăm là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi về các định hướng lớn, thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Philippines phát triển thực chất, hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.

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Từ khóa:

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