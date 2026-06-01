Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines

Chiều 1/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Manila, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Philippines từ ngày 31/5-1/6, theo lời mời của Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Tại hội đàm, hai bên nhất trí ra Tuyên bố chung nâng tầm quan hệ Việt Nam - Philippines lên Đối tác Chiến lược tăng cường, mở ra giai đoạn phát triển mới cho hợp tác song phương.

Trên cơ sở khuôn khổ quan hệ mới, hai bên nhất trí phối hợp xây dựng Chương trình hành động triển khai trong thời gian tới; tăng cường tin cậy chính trị, củng cố nền tảng chiến lược cho quan hệ hai nước thông qua duy trì tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao, phát huy các cơ chế hợp tác, mở rộng quan hệ trên các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, địa phương và giao lưu nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN

Hai bên cũng nhất trí củng cố, thúc đẩy hợp tác thực chất về an ninh - quốc phòng, hợp tác biển và đại dương; bảo đảm tự do hàng hải, hàng không; duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực thông qua các cơ chế phối hợp phù hợp.

Đồng thời, hai nước thống nhất các định hướng lớn nhằm tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và đóng góp vào phát triển của mỗi nước.

Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. khẳng định Philippines hoan nghênh các nhà đầu tư Việt Nam tìm hiểu, mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, y tế, chuyển đổi số; đồng thời cho biết Philippines sẽ dành các chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư Việt Nam.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982; phối hợp với các nước ASEAN thúc đẩy đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp một số tổ chức, doanh nghiệp Philippines. Tại các cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các doanh nghiệp Philippines đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, khẳng định cam kết đồng hành dài hạn và duy trì hoạt động ổn định tại Việt Nam.

Gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Philippines, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng và Nhà nước nhất quán quan điểm cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời, là nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam; luôn quan tâm, hỗ trợ bà con có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, hòa nhập vào xã hội sở tại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Philippines tiếp tục đoàn kết, giúp đỡ nhau hòa nhập, chấp hành tốt pháp luật sở tại, tích cực tham gia các hoạt động, đóng góp thiết thực cho quê hương và thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước.