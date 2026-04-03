RAL báo lãi 2025 giảm 39% sau kiểm toán

Hà Anh

03/04/2026, 09:03

Theo báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, doanh thu thuần của RAL giảm 24% so với cùng kỳ từ 8.356 tỷ đồng giảm còn 6.359 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế giảm 39% từ hơn 593 tỷ đồng xuống còn hơn 361 tỷ đồng.

Sơ đồ giá cổ phiếu RAL trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu RAL trên TradingView.

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã RAL-HOSE) giải trình chênh lệch KQKD năm 2025 so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, doanh thu thuần của RAL giảm 24% so với cùng kỳ từ 8.356 tỷ đồng giảm còn 6.359 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế giảm 39% từ hơn 593 tỷ đồng xuống còn hơn 361 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, với sự thay đổi quá nhanh của môi trường cạnh tranh trên thị trường, công ty đang phải đối mặt với 3 nguy cơ vô cùng thách thức, đe dọa sự tồn tại của công ty tương tự như nguy cơ đe dọa công ty trước Đổi mới lần thứ nhất:

Một là, "Cơn đại hồng thủy” hàng hóa nước ngoài, đặc biệt là hàng Trung Quốc dư thừa công suất và của các công ty nước ngoài chuyển đầu tư vào Việt Nam cạnh tranh với Rạng Đông ngày càng khốc liệt.

Hai là, công nghệ số và AI đang xác lập phương thức sản xuất mới. Chậm chân ứng dụng công nghệ, chậm chân chuyển đổi số, chậm chân chuyển đổi kép, chậm chân đưa công nghệ số, AI vào mọi mặt hoạt động, sẽ có nguy cơ tụt hậu và nguy cơ sao đổi ngôi. Hay nói cách khác, nguy cơ đánh mất vị thế trên thị trường là hiện hữu.

Ba là, các tập đoàn nước ngoài với nhiều kinh nghiệm tổ chức các mô hình kinh doanh mới - đặc biệt các nền tảng kinh doanh trực tuyến và 020 tràn vào chiếm lĩnh thị trường Việt Nam, thu hút khách hàng của Rạng Đông, tạo nên áp lực cạnh tranh vô cùng lớn. Xuất khẩu bị ảnh hưởng lớn bởi chính sách thuế quan giật cục của Mỹ, tỷ trọng xuất khẩu sản phẩm LED vào thị trường Mỹ của Rạng Đông chiếm tới 53%.

RAL cho biết chính sách thuế mới khiến khách hàng, các hộ kinh doanh đòi hỏi đưa cơ chế chiết khấu vào giảm giá bán - cũng là nguyên nhân khiến doanh thu giảm khoảng 10%. Hàng loạt công ty, khách hàng tạm đóng cửa đối phó với kiểm tra hàng giả, hàng nhập lậu. Chủ trương bỏ thuế khoán chuyển hộ kinh doanh lên doanh nghiệp trước mắt gây những xáo trộn lớn với việc xác định hàng tồn và hệ thống hóa đơn điện tử từ 1/6/2025.

Cùng với đó, quý 4/2025 Việt Nam hứng chịu các đợt bão lũ xảy ra liên tiếp, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản người dân, nền kinh tế các vùng chịu ảnh hưởng gần như tê liệt khi thiên tai xảy ra.

Về phía công ty, kho hàng hóa của Chi nhánh Nha Trang cũng bị ngập lụt do lũ đến quá nhanh dẫn đến tình trạng hàng hóa bị hư hại nghiêm trọng gây ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của Công ty.

Ban lãnh đạo công ty biết để ứng phó vói tình hình đó, RAL chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng, phòng ngừa rủi ro, bảo toàn tài sản: Chú trọng giảm công nợ của khách hàng (do hàng Trung quốc giá rẻ tràn vào, khách hàng chạy theo lợi nhuận sẽ chuyển bán hàng Trung quốc có nguy cơ mất nợ, thất thoát vốn). Đồng thòi tập trung phát triển khoa học công nghệ - Đổi mói sáng tạo và chuyển đổi kép: số (AI) và Xanh nhằm xác lập phương thức sản xuất tiên tiến, hiện đại đưa công ty phát triển bền vững.

Không đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị, RAL bị phạt tiền

22:20, 28/04/2022

Không đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị, RAL bị phạt tiền

Nhà máy của Rạng Đông cháy lớn “thổi bay” tiền tỷ, cổ phiếu RAL sập sàn

00:43, 30/08/2019

Nhà máy của Rạng Đông cháy lớn "thổi bay" tiền tỷ, cổ phiếu RAL sập sàn

Đọc thêm

Lợi nhuận doanh nghiệp dầu khí, logistics biến động ra sao trong quý 1/2026?

Lợi nhuận doanh nghiệp dầu khí, logistics biến động ra sao trong quý 1/2026?

Với nhóm dầu khí năng lượng, môi trường giá dầu cao có tác động tích cực toàn chuỗi giá trị trong khi đó nhóm cảng biển, vận tải biển ngược lại...

Con trai Chủ tịch Vietjet mua thành công 2 triệu cổ phiếu VJC

Ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor, con trai bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietjet đã mua thành công 2 triệu cổ phiếu VJC, từ ngày 13/3 đến ngày 31/3.

DQC bị chuyển sang diện kiểm soát

HOSE cho biết chuyển cổ phiếu của DQC từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 08/4/2026 do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong 02 năm liên tiếp (năm 2024 - 2025) của tổ chức niêm yết theo quy định.

FPTS bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Điệp Tùng được bổ nhiệm làm tân Chủ tịch Hội đồng quản trị và bà Nguyễn Thị Thu Hương làm Tổng giám đốc FPTS từ ngày 31/3/2026.

QCG báo lãi 171 tỷ sau kiểm toán, khẳng định khả năng hoạt động liên tục

Theo báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, QCG báo lãi hợp nhất đạt 170,748 tỷ đồng, tăng 108,3% so với cùng kỳ năm 2024 (81,960 tỷ đồng).

Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Thị trường

Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Chuỗi triển lãm công nghệ quốc tế mở "đường đua hiệu suất" cho ngành chế biến - đóng gói

Doanh nghiệp

Chuỗi triển lãm công nghệ quốc tế mở “đường đua hiệu suất” cho ngành chế biến - đóng gói

Công nghệ thực tế mở rộng (XR) trong cuộc sống hiện đại

eMagazine

Công nghệ thực tế mở rộng (XR) trong cuộc sống hiện đại

1

Cao tốc gần 24.000 tỷ đồng tăng tốc giải phóng mặt bằng

Đầu tư

2

Đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây tháp tài chính IFC tại TP.Hồ Chí Minh

Đầu tư

3

Xu thế dòng tiền: Tin tốt có đủ nâng đỡ thị trường?

Chứng khoán

4

Đà Nẵng và Champasak (Lào): Cầu nối chiến lược trên Hành lang kinh tế Đông - Tây

Du lịch

5

Một nửa dự án trung tâm dữ liệu tại Mỹ bị đình trệ

Kinh tế số

