RAL báo lãi 2025 giảm 39% sau kiểm toán

Theo báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, doanh thu thuần của RAL giảm 24% so với cùng kỳ từ 8.356 tỷ đồng giảm còn 6.359 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế giảm 39% từ hơn 593 tỷ đồng xuống còn hơn 361 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã RAL-HOSE) giải trình chênh lệch KQKD năm 2025 so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình từ phía công ty, với sự thay đổi quá nhanh của môi trường cạnh tranh trên thị trường, công ty đang phải đối mặt với 3 nguy cơ vô cùng thách thức, đe dọa sự tồn tại của công ty tương tự như nguy cơ đe dọa công ty trước Đổi mới lần thứ nhất:

Một là, "Cơn đại hồng thủy” hàng hóa nước ngoài, đặc biệt là hàng Trung Quốc dư thừa công suất và của các công ty nước ngoài chuyển đầu tư vào Việt Nam cạnh tranh với Rạng Đông ngày càng khốc liệt.

Hai là, công nghệ số và AI đang xác lập phương thức sản xuất mới. Chậm chân ứng dụng công nghệ, chậm chân chuyển đổi số, chậm chân chuyển đổi kép, chậm chân đưa công nghệ số, AI vào mọi mặt hoạt động, sẽ có nguy cơ tụt hậu và nguy cơ sao đổi ngôi. Hay nói cách khác, nguy cơ đánh mất vị thế trên thị trường là hiện hữu.

Ba là, các tập đoàn nước ngoài với nhiều kinh nghiệm tổ chức các mô hình kinh doanh mới - đặc biệt các nền tảng kinh doanh trực tuyến và 020 tràn vào chiếm lĩnh thị trường Việt Nam, thu hút khách hàng của Rạng Đông, tạo nên áp lực cạnh tranh vô cùng lớn. Xuất khẩu bị ảnh hưởng lớn bởi chính sách thuế quan giật cục của Mỹ, tỷ trọng xuất khẩu sản phẩm LED vào thị trường Mỹ của Rạng Đông chiếm tới 53%.

RAL cho biết chính sách thuế mới khiến khách hàng, các hộ kinh doanh đòi hỏi đưa cơ chế chiết khấu vào giảm giá bán - cũng là nguyên nhân khiến doanh thu giảm khoảng 10%. Hàng loạt công ty, khách hàng tạm đóng cửa đối phó với kiểm tra hàng giả, hàng nhập lậu. Chủ trương bỏ thuế khoán chuyển hộ kinh doanh lên doanh nghiệp trước mắt gây những xáo trộn lớn với việc xác định hàng tồn và hệ thống hóa đơn điện tử từ 1/6/2025.

Cùng với đó, quý 4/2025 Việt Nam hứng chịu các đợt bão lũ xảy ra liên tiếp, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản người dân, nền kinh tế các vùng chịu ảnh hưởng gần như tê liệt khi thiên tai xảy ra.

Về phía công ty, kho hàng hóa của Chi nhánh Nha Trang cũng bị ngập lụt do lũ đến quá nhanh dẫn đến tình trạng hàng hóa bị hư hại nghiêm trọng gây ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của Công ty.

Ban lãnh đạo công ty biết để ứng phó vói tình hình đó, RAL chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng, phòng ngừa rủi ro, bảo toàn tài sản: Chú trọng giảm công nợ của khách hàng (do hàng Trung quốc giá rẻ tràn vào, khách hàng chạy theo lợi nhuận sẽ chuyển bán hàng Trung quốc có nguy cơ mất nợ, thất thoát vốn). Đồng thòi tập trung phát triển khoa học công nghệ - Đổi mói sáng tạo và chuyển đổi kép: số (AI) và Xanh nhằm xác lập phương thức sản xuất tiên tiến, hiện đại đưa công ty phát triển bền vững.