Ralph Lauren mở màn Tuần lễ thời trang New York

Ralph Lauren đã khởi động New York Fashion Week, diễn ra từ ngày 11 - 16/9 với hơn 60 show diễn, cùng một số bộ sưu tập được trình diễn dưới hình thức trực tuyến hoặc theo lịch riêng…
Khi dàn sao hạng A của nước Mỹ chen chân giữa dòng người hối
hả và nhộn nhịp của trung tâm Manhattan, khi
cánh săn ảnh và người xem gây náo loạn Đại lộ Madison, đó chính là lời nhắc nhở trực quan rằng
thương hiệu Ralph Lauren thực sự là một huyền thoại thời trang.
Ralph Lauren đã giới thiệu bộ sưu tập Xuân - Hè 2026 ngay tại
trụ sở chính của công ty để khai mạc Tuần lễ thời trang New
York. Buổi trình diễn đánh dấu sự trở lại với không gian ấm cúng, được dàn dựng
trong một không gian tường trắng với cầu thang cong, ghế ngồi góc cạnh, đèn
chùm mây và sàn nhà màu đen. Không gian giản lược này tập trung hoàn toàn vào
những bộ trang phục mang chủ đề sức mạnh và gợi cảm.
Jessica Chastain, Mindy Kaling và Oprah Winfrey là một trong
những cái tên nổi tiếng xuất hiện trong bộ sưu tập Xuân – Hè 2026 của nhà thiết
kế huyền thoại này. Hiếm có nhà thiết kế nào có thể quy tụ những tên tuổi như
vậy trong một căn phòng tại tuần lễ
thời trang.
Là biểu tượng thực thụ của thời trang Mỹ, ông đã gần chạm đến cột mốc
sáu thập kỷ trong sự nghiệp. Chỉ vài giờ trước buổi trình diễn của mình, CFDA đã công bố
Ralph Lauren vào danh sách rút gọn cho giải thưởng Nhà thiết kế thời trang nữ của
năm 2025 — một giải thưởng mà ông đã giành được chín lần.
Với bộ sưu tập Xuân - Hè 2026, Lauren đã kết hợp giữa sự thoải mái tối giản và tính vượt thời
gian: đó là một bộ sưu tập dành cho một người phụ nữ hiện đại đích thực. Buổi
trình diễn Xuân 2026 đã củng cố khả năng của Ralph Lauren trong việc đưa những
quy tắc thời trang nam vào thiết kế nữ, rồi phá vỡ chúng bằng khối lượng, kỹ
thuật thủ công và những chi tiết bất ngờ.
Trắng tinh khôi, đỏ rực rỡ của "Big Apple" và
đen tuyền thống trị bảng màu, với các người mẫu diện những chiếc váy xòe bồng bềnh
đơn giản, hoặc quần ống rộng kết hợp với áo bralette bên trong áo khoác ngoài
được cắt may hoàn hảo, cùng mũ vành rộng và giày espadrilles.
Một chiếc áo khoác polo trắng khoác ngoài áo bra và quần dài mở màn cho chuỗi thiết kế, thể hiện sự giao thoa giữa tính tiện dụng và sự tinh tế. Tiếp theo là những bộ suit hai hàng khuy hơi
rộng một chút, và những chiếc cà vạt sọc được dùng làm thắt lưng vừa sáng tạo,
vừa cổ điển.
Một bộ trang phục kết hợp áo khoác thắt lưng với quần ống suông, một
bộ khác kết hợp áo khoác sơ mi tiện dụng có túi bên ngoài quần ống rộng bó sát
mắt cá chân, và bộ thứ ba kết hợp áo khoác trench coat bên ngoài quần ống rộng ống
côn...
Chiếc áo sơ mi kinh điển cũng được cách tân đầy sáng tạo: áo
sơ mi trắng rộng thùng thình, thắt cà vạt sọc ở eo, khoác ngoài quần đen, áo
tunic kiểu nhà thơ điểm xuyết chiếc nơ lớn ở cổ, và váy sơ mi đỏ cắt ngắn đến
giữa bắp chân.
Đối lập với những thiết kế nam tính là những chiếc váy suông
corset điệu đà, những chiếc quần ống rộng pedal pusher mang hơi hướng thập niên
90 (có lẽ được lấy trực tiếp từ kho lưu trữ) và những chiếc váy dạ hội
"hơi hướng retro", như cách gọi của chương trình.
Trong khi đó, phụ kiện đi kèm nhấn mạnh sự tương phản và thoải
mái. Trang sức bạc điêu khắc được kết hợp với túi xách với các chi tiết kim loại
đánh bóng. Phiên bản túi xách dệt kiểu dáng công nghiệp kết hợp giày brogue,
giày đế xuồng và dép sandal dệt, cả giày bệt lẫn giày cao gót. Túi xách Ralph
trở lại với chất liệu da dệt và da có họa tiết, kết nối phụ kiện với những chi
tiết thủ công xuyên suốt bộ sưu tập.
Sau buổi diễn, một số khách mời đã đến dự tiệc tối chúc mừng
tại Ralph Lauren Polo Bar, chỉ cách đó vài dãy nhà. Khi Lauren bước vào, cả
khán phòng đã đứng dậy vỗ tay, chúc mừng nhà thiết kế vì một buổi trình diễn
đáng nhớ.
Nhân dịp này, thương hiệu thời trang 58 năm tuổi này đã hợp tác với Microsoft để tạo ra Ask Ralph, một trợ lý AI có khả năng mô phỏng trải nghiệm khi nói chuyện với nhà tạo mẫu thời trang.
“Hai mươi lăm năm trước, chúng tôi đã hợp tác với Microsoft để ra mắt một trong những nền tảng thương mại điện tử đầu tiên của ngành thời trang, và hôm nay, chúng tôi một lần nữa định nghĩa lại trải nghiệm mua sắm cho thế hệ tiếp theo”, David Lauren, Giám đốc Thương hiệu và Đổi mới của Tập đoàn Ralph Lauren, chia sẻ.
Người mua sắm có thể tương tác với Ask Ralph như với stylist tại cửa hàng Ralph Lauren, thông qua những gợi ý đơn giản, gần gũi. Từ "Tôi nên mặc gì khi đi xem hòa nhạc?" đến "Tôi nên phối đồ với áo blazer nam màu xanh navy như thế nào?" Ask Ralph sẽ trả lời, hiển thị những bộ trang phục Polo Ralph Lauren được sắp xếp trực quan, hoàn chỉnh với các mẹo phối đồ, tích hợp nội dung từ khắp các kênh kỹ thuật số của Ralph Lauren.
"AI đang thay đổi cách người tiêu dùng tiếp nhận cảm hứng, kiến thức và mua sắm từ các thương hiệu thời trang trên toàn thế giới", Shelley Bransten, Phó Chủ tịch Tập đoàn phụ trách Giải pháp Ngành Toàn cầu của Microsoft, cho biết. "Chúng tôi tự hào kết hợp với Ralph Lauren để mở đường cho một trải nghiệm thương mại đàm thoại hoàn toàn mới".
Dựa trên cách người dùng ban đầu sử dụng và tương tác với Ask Ralph, công cụ này sẽ tiếp tục phát triển, bao gồm phát hành các tính năng mới và tăng cường trải nghiệm cá nhân hóa, mở rộng sang các thương hiệu Ralph Lauren khác và ra mắt trên nhiều nền tảng hơn tại các thị trường trên toàn thế giới.
“Các bộ sưu tập của Tuần lễ thời trang New York năm nay phản
ánh sức sống và năng lượng của thành phố qua lăng kính toàn cầu,” ông Joseph
Maglieri, Giám đốc sáng kiến Tuần lễ Thời trang của CFDA, chia sẻ. “Với sự trở lại
của nhiều thương hiệu lớn, sự góp mặt của các nhãn hiệu quốc tế và thế hệ tài
năng mới đang dần khẳng định vị thế riêng, New York tiếp tục là cánh cổng khám
phá, sáng tạo và kể chuyện, đại diện cho tinh thần tự do và độc lập của thời
trang Mỹ”.
Ngay sau Ralph Lauren, các nhà thiết kế lọt vào vòng chung kết
CFDA/Vogue Fashion Fund 2025, bao gồm Ashlyn, Bach Mai, Bernard James, Don’t
Let Disco, Gabe Gordon, Heirlome, Jamie Okuma và Meruert Tolegen, cũng sẽ có hoạt
động đặc biệt trong suốt thời gian diễn ra tuần lễ thời trang.
Bộ sưu tập ra mắt của Michael Rider tại Celine có gì đặc biệt?
10:33, 09/07/2025
Tư duy di sản trong bộ sưu tập mang đậm dấu ấn La Mã
Những tranh luận về tính khả thi và tác động của phụ phí tái chế chắc chắn sẽ còn tiếp diễn. Song, châu Âu đang phát đi thông điệp rõ ràng: ngành thời trang nhanh không thể tiếp tục phát triển bằng mọi giá…
Chăm sóc da: Lĩnh vực "khó nhằn" của các nhà mốt xa xỉ
Hầu như mọi nhà mốt lớn — từ Bottega Veneta đến Miu Miu — đều đã ra mắt nước hoa. Nhiều thương hiệu giờ đây cũng có dòng sản phẩm trang điểm riêng. Nhưng ngành hàng chăm sóc da lại là thách thức lớn nhất…
Những chiếc đồng hồ điểm nhấn của Geneva Watch Days 2025
Ra đời trong năm đại dịch 2020, triển lãm đồng hồ Geneva Watch Days đóng vai trò như bước khởi động cho mùa mua sắm quan trọng nhất của ngành đồng hồ: kỳ nghỉ lễ cuối năm. …
Đồng hồ Thuỵ Sĩ vẫn lạc quan về thị trường Mỹ
Gia tăng xuất khẩu sản phẩm trong tháng 7 có thể giúp các thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ tránh được phần nào tác động toàn diện từ mức thuế mới 39% của Mỹ…
Gen Z Trung Quốc góp tiền “chia nhỏ” trang sức xa xỉ
Cơn sốt “mua chung hàng hiệu” của Gen Z Trung Quốc khiến các thương hiệu trang sức xa xỉ như Tiffany hay Van Cleef & Arpels phải loay hoay cân bằng giữa sức hút trên mạng xã hội và việc bảo vệ giá trị thương hiệu…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: