Ralph Lauren mở màn Tuần lễ thời trang New York

Ralph Lauren đã khởi động New York Fashion Week, diễn ra từ ngày 11 - 16/9 với hơn 60 show diễn, cùng một số bộ sưu tập được trình diễn dưới hình thức trực tuyến hoặc theo lịch riêng…

Khi dàn sao hạng A của nước Mỹ chen chân giữa dòng người hối hả và nhộn nhịp của trung tâm Manhattan, khi cánh săn ảnh và người xem gây náo loạn Đại lộ Madison, đó chính là lời nhắc nhở trực quan rằng thương hiệu Ralph Lauren thực sự là một huyền thoại thời trang.

Ralph Lauren đã giới thiệu bộ sưu tập Xuân - Hè 2026 ngay tại trụ sở chính của công ty để khai mạc Tuần lễ thời trang New York. Buổi trình diễn đánh dấu sự trở lại với không gian ấm cúng, được dàn dựng trong một không gian tường trắng với cầu thang cong, ghế ngồi góc cạnh, đèn chùm mây và sàn nhà màu đen. Không gian giản lược này tập trung hoàn toàn vào những bộ trang phục mang chủ đề sức mạnh và gợi cảm.

Jessica Chastain, Mindy Kaling và Oprah Winfrey là một trong những cái tên nổi tiếng xuất hiện trong bộ sưu tập Xuân – Hè 2026 của nhà thiết kế huyền thoại này. Hiếm có nhà thiết kế nào có thể quy tụ những tên tuổi như vậy trong một căn phòng tại tuần lễ thời trang.

Là biểu tượng thực thụ của thời trang Mỹ, ông đã gần chạm đến cột mốc sáu thập kỷ trong sự nghiệp. Chỉ vài giờ trước buổi trình diễn của mình, CFDA đã công bố Ralph Lauren vào danh sách rút gọn cho giải thưởng Nhà thiết kế thời trang nữ của năm 2025 — một giải thưởng mà ông đã giành được chín lần.

Với bộ sưu tập Xuân - Hè 2026, Lauren đã kết hợp giữa sự thoải mái tối giản và tính vượt thời gian: đó là một bộ sưu tập dành cho một người phụ nữ hiện đại đích thực. Buổi trình diễn Xuân 2026 đã củng cố khả năng của Ralph Lauren trong việc đưa những quy tắc thời trang nam vào thiết kế nữ, rồi phá vỡ chúng bằng khối lượng, kỹ thuật thủ công và những chi tiết bất ngờ.

Trắng tinh khôi, đỏ rực rỡ của "Big Apple" và đen tuyền thống trị bảng màu, với các người mẫu diện những chiếc váy xòe bồng bềnh đơn giản, hoặc quần ống rộng kết hợp với áo bralette bên trong áo khoác ngoài được cắt may hoàn hảo, cùng mũ vành rộng và giày espadrilles.

Một chiếc áo khoác polo trắng khoác ngoài áo bra và quần dài mở màn cho chuỗi thiết kế, thể hiện sự giao thoa giữa tính tiện dụng và sự tinh tế. Tiếp theo là những bộ suit hai hàng khuy hơi rộng một chút, và những chiếc cà vạt sọc được dùng làm thắt lưng vừa sáng tạo, vừa cổ điển.

Một bộ trang phục kết hợp áo khoác thắt lưng với quần ống suông, một bộ khác kết hợp áo khoác sơ mi tiện dụng có túi bên ngoài quần ống rộng bó sát mắt cá chân, và bộ thứ ba kết hợp áo khoác trench coat bên ngoài quần ống rộng ống côn...

Chiếc áo sơ mi kinh điển cũng được cách tân đầy sáng tạo: áo sơ mi trắng rộng thùng thình, thắt cà vạt sọc ở eo, khoác ngoài quần đen, áo tunic kiểu nhà thơ điểm xuyết chiếc nơ lớn ở cổ, và váy sơ mi đỏ cắt ngắn đến giữa bắp chân.

Đối lập với những thiết kế nam tính là những chiếc váy suông corset điệu đà, những chiếc quần ống rộng pedal pusher mang hơi hướng thập niên 90 (có lẽ được lấy trực tiếp từ kho lưu trữ) và những chiếc váy dạ hội "hơi hướng retro", như cách gọi của chương trình.

Trong khi đó, phụ kiện đi kèm nhấn mạnh sự tương phản và thoải mái. Trang sức bạc điêu khắc được kết hợp với túi xách với các chi tiết kim loại đánh bóng. Phiên bản túi xách dệt kiểu dáng công nghiệp kết hợp giày brogue, giày đế xuồng và dép sandal dệt, cả giày bệt lẫn giày cao gót. Túi xách Ralph trở lại với chất liệu da dệt và da có họa tiết, kết nối phụ kiện với những chi tiết thủ công xuyên suốt bộ sưu tập.

Sau buổi diễn, một số khách mời đã đến dự tiệc tối chúc mừng tại Ralph Lauren Polo Bar, chỉ cách đó vài dãy nhà. Khi Lauren bước vào, cả khán phòng đã đứng dậy vỗ tay, chúc mừng nhà thiết kế vì một buổi trình diễn đáng nhớ.

Nhân dịp này, thương hiệu thời trang 58 năm tuổi này đã hợp tác với Microsoft để tạo ra Ask Ralph, một trợ lý AI có khả năng mô phỏng trải nghiệm khi nói chuyện với nhà tạo mẫu thời trang.

“Hai mươi lăm năm trước, chúng tôi đã hợp tác với Microsoft để ra mắt một trong những nền tảng thương mại điện tử đầu tiên của ngành thời trang, và hôm nay, chúng tôi một lần nữa định nghĩa lại trải nghiệm mua sắm cho thế hệ tiếp theo”, David Lauren, Giám đốc Thương hiệu và Đổi mới của Tập đoàn Ralph Lauren, chia sẻ.

Nhà thiết kế Ralph Lauren (giữa).

Người mua sắm có thể tương tác với Ask Ralph như với stylist tại cửa hàng Ralph Lauren, thông qua những gợi ý đơn giản, gần gũi. Từ "Tôi nên mặc gì khi đi xem hòa nhạc?" đến "Tôi nên phối đồ với áo blazer nam màu xanh navy như thế nào?" Ask Ralph sẽ trả lời, hiển thị những bộ trang phục Polo Ralph Lauren được sắp xếp trực quan, hoàn chỉnh với các mẹo phối đồ, tích hợp nội dung từ khắp các kênh kỹ thuật số của Ralph Lauren.

"AI đang thay đổi cách người tiêu dùng tiếp nhận cảm hứng, kiến ​​thức và mua sắm từ các thương hiệu thời trang trên toàn thế giới", Shelley Bransten, Phó Chủ tịch Tập đoàn phụ trách Giải pháp Ngành Toàn cầu của Microsoft, cho biết. "Chúng tôi tự hào kết hợp với Ralph Lauren để mở đường cho một trải nghiệm thương mại đàm thoại hoàn toàn mới".

Dựa trên cách người dùng ban đầu sử dụng và tương tác với Ask Ralph, công cụ này sẽ tiếp tục phát triển, bao gồm phát hành các tính năng mới và tăng cường trải nghiệm cá nhân hóa, mở rộng sang các thương hiệu Ralph Lauren khác và ra mắt trên nhiều nền tảng hơn tại các thị trường trên toàn thế giới.

Người mua sắm có thể tương tác với Ask Ralph như với stylist của Ralph Lauren.

“Các bộ sưu tập của Tuần lễ thời trang New York năm nay phản ánh sức sống và năng lượng của thành phố qua lăng kính toàn cầu,” ông Joseph Maglieri, Giám đốc sáng kiến Tuần lễ Thời trang của CFDA, chia sẻ. “Với sự trở lại của nhiều thương hiệu lớn, sự góp mặt của các nhãn hiệu quốc tế và thế hệ tài năng mới đang dần khẳng định vị thế riêng, New York tiếp tục là cánh cổng khám phá, sáng tạo và kể chuyện, đại diện cho tinh thần tự do và độc lập của thời trang Mỹ”.

Ngay sau Ralph Lauren, các nhà thiết kế lọt vào vòng chung kết CFDA/Vogue Fashion Fund 2025, bao gồm Ashlyn, Bach Mai, Bernard James, Don’t Let Disco, Gabe Gordon, Heirlome, Jamie Okuma và Meruert Tolegen, cũng sẽ có hoạt động đặc biệt trong suốt thời gian diễn ra tuần lễ thời trang.