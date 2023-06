Rộn ràng khởi công đồng loạt 3 cao tốc và Vành đai 3 TP.HCM vào ngày 18/6

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch khởi công các dự án đường bộ cao tốc, đường vành đai.

Trong thời gian vừa qua, các địa phương đề xuất tiến độ khởi công các dự án cao tốc, dự án vành đai. Cụ thể, dự án Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội gồm 4 dự án thành phần xây lắp, TP. Hà Nội dự kiến khởi công từ ngày 26-30/6. Tỉnh Hưng Yên và tỉnh Bắc Ninh dự kiến khởi công sau ngày 30/6.

Dự án Vành đai 3 TP.HCM gồm 4 dự án thành phần xây lắp, TP.HCM dự kiến khởi công vào ngày 18/6. Các địa phương còn lại gồm: Đồng Nai, Bình Dương, Long An dự kiến khởi công từ ngày 26-30/6.

Dự án Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột gồm 3 dự án thành phần xây lắp, Bộ Giao thông vận tải dự kiến khởi công ngày 17/6. Tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk dự kiến khởi công từ ngày 25-30/6.

Dự án Biên Hòa - Vũng Tàu gồm 3 dự án thành phần xây lắp, tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bộ Giao thông vận tải dự kiến khởi công ngày 18/6.

Dự án Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng gồm 4 dự án thành phần xây lắp, 4 tỉnh, thành phố gồm: An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Cần Thơ dự kiến khởi công ngày 17/6.

Tuy nhiên, để bảo đảm việc khởi công các dự án trang trọng, tiết kiệm, Bộ Giao thông vận tải đề xuất tổ chức khởi công đồng loạt 4 dự án đường bộ cao tốc bao gồm: dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và dự án đường Vành đai 3 TP.HCM tại 4 địa điểm đại diện cho các dự án.

Theo đó, điểm cầu chính tại TP.HCM tổ chức khởi công dự án đường Vành đai 3 TP.HCM do TP.HCM chủ trì, các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An là cơ quan chủ quản các dự án thành phần cùng tham dự. Điểm cầu tại Đắk Lắk tổ chức khởi công dự án Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột do Bộ Giao thông vận tải chủ trì, tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk là cơ quan chủ quản các dự án thành phần cùng tham dự.

Điểm cầu tại Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức khởi công dự án Biên Hòa - Vũng Tàu do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chủ trì, tỉnh Đồng Nai và Bộ Giao thông vận tải là cơ quan chủ quản các dự án thành phần cùng tham dự.

Điểm cầu tại Sóc Trăng tổ chức khởi công dự án Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng do tỉnh Sóc Trăng chủ trì, các tỉnh An Giang, Hậu Giang và TP. Cần Thơ là cơ quan chủ quản các dự án thành phần cùng tham dự.

"Thời gian khởi công dự kiến vào ngày 18/6 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Riêng dự án Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội, UBND TP. Hà Nội sẽ báo cáo kế hoạch khởi công sau khi đủ các điều kiện theo quy định", Bộ Giao thông vận tải đề xuất.

Liên quan đến công tác chuẩn bị để khởi công dự án Vành đai 4 Vùng Thủ đô, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội cho biết dự kiến khối lượng giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 4 Vùng Thủ đô sẽ đạt 80% trước khi khởi công.

Trong đó, đến cuối tháng 5, các quận, huyện có đường Vành đai 4 đi qua đã phê duyệt phương án và thu hồi 537,270/798,043 ha, đạt 67,32%.

Cụ thể, huyện Sóc Sơn 46,00/48,23 ha; huyện Mê Linh 114,30/145,66 ha; huyện Đan Phượng 30,73/74,80 ha; huyện Hoài Đức 138,30/239,63 ha; quận Hà Đông 51,14/68,25 ha; huyện Thanh Oai 59,31/86,94 ha; huyện Thường Tín 97,49/134,54 ha.

Tổng số tiền đã phê duyệt trên địa bàn TP. Hà Nội là 4.286,00 tỷ đồng. Cụ thể, huyện Sóc Sơn 229,00 tỷ đồng; huyện Mê Linh 569,0 tỷ đồng; huyện Đan Phượng 348,45 tỷ đồng; huyện Hoài Đức 1.436,1 tỷ đồng; quận Hà Đông 671,15 tỷ đồng; huyện Thanh Oai 374,53 tỷ đồng; huyện Thường Tín 602,29 tỷ đồng.

“Dự kiến tháng 6/2023 sẽ bàn giao 80% mặt bằng để khởi công dự án, bàn giao 100% mặt bằng trước 31/12”, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội thông tin.

Theo kế hoạch, dự kiến trên địa bàn Hà Nội sẽ khởi công Vành đai 4 Vùng Thủ đô tại 4 vị trí.

Cụ thể gồm: vị trí giao cắt giữa tuyến đường Vành đai 4 với Quốc lộ 2 tại Km1+444 thuộc địa phận xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn (gói thầu số 08/TP2-XL); vị trí giao cắt giữa tuyến đường Vành đai 4 với đường Phương Bảng tại Km28+000 thuộc địa phận xã Song Phương, huyện Hoài Đức (gói thầu số 09/TP2-XL); vị trí giao cắt giữa trục phía Nam tại Km45+700 thuộc địa phận xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, cách đường Vành đai 3 khoảng 11km (gói thầu số 10/TP2-XL); tại vị trí giao với Quốc lộ 1A cũ tại Km52+600, thuộc địa phận xã Văn Bình, huyện Thường Tín (gói thầu số 11/TP2-XL).

Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội dài 112 km, đi qua Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Trong đó đoạn qua Hà Nội 58,2 km, đoạn qua Hưng Yên hơn 19 km, đoạn qua Bắc Ninh trên 25 km và tuyến nối dài 9,7 km. Điểm đầu dự án tại điểm nối cao tốc Hà Nội - Lào Cai, điểm cuối nối cao tốc Nội Bài - Hạ Long. Tổng mức đầu tư hơn 85.000 tỷ đồng. Dự án khởi động từ năm 2022, cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027.