Thứ Tư, 01/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Rox Living bán hết hơn 31 triệu cổ phiếu MSB

Hà Anh

01/04/2026, 07:31

Rox Living, tổ chức có liên quan đến thành viên hội đồng quản trị MSB đăng ký bán hết 31.159.718 cổ phiếu, chiếm 0,988% vốn tại MSB với lý do cơ cấu khoản đầu tư, trong thời gian từ ngày 03-29/04.

Sơ đồ giá cổ phiếu MSB trên TradingView.

Công ty Cổ phần Rox Living thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của Người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (mã MSB-HOSE)

Theo đó, Rox Living đăng ký bán hết 31.159.718 cổ phiếu, chiếm 0,988% vốn tại MSB với lý do cơ cấu khoản đầu tư, trong thời gian từ ngày 03-29/04.

Rox Living là công ty có liên quan đến ông Tạ Ngọc Đa - Thành viên HĐQT MSB.

Chốt phiên ngày 31/03 giá cổ phiếu MSB tăng 1,76% lên 11.550 đồng và tính từ đầu năm đến nay giá cổ phiếu đã giảm gần 7%, ước tính Rox Living có thể thu về khoảng 360 tỷ đồng nếu thương vụ thoái vốn thành công.

Được biết, Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam (VMSC) đã đăng ký bán hết 2.451.146 cổ phiếu MSB, chiếm 0,078%, từ ngày 05/03-03/04/2026. Nếu hoàn tất giao dịch, doanh nghiệp này sẽ thoái sạch vốn tại MSB.

Mục đích thoái vốn là thực hiện chủ trương thu hồi vốn đầu tư theo đề án cơ cấu lại giai đoạn đến hết 2025 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng), qua đó tập trung nguồn lực vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi. Việc giảm tỷ lệ sở hữu của VMSC cũng được kỳ vọng mở ra cơ hội cho nhà đầu tư mới tiếp cận cổ phiếu MSB.

Mới đây, MSB đã chốt ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 24/4 tới đây tại Hà Nội. Thời gian dự kiến ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền tham dự họp đại hội là ngày 24/3/2026.

Mục đích là nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao, MSB cũng công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát MSB nhiệm kỳ VII (2022-2026). Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông hưởng quyền đề cử, ứng cử bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát dự kiến là ngày 09/2/2026.

Hiện tại, HĐQT của MSB bao gồm 7 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập, 06/07 thành viên không tham gia điều hành.

Từ khóa:

chứng khoán MSB Rox Living

Đọc thêm

SSI Research ước tính quý 1 lợi nhuận 40 doanh nghiệp giảm 26%, phân bón và năng lượng "bùng nổ"

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Thế giới

eMagazine

Thế giới

Đọc nhiều nhất

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy