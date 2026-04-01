Rox Living bán hết hơn 31 triệu cổ phiếu MSB

Rox Living, tổ chức có liên quan đến thành viên hội đồng quản trị MSB đăng ký bán hết 31.159.718 cổ phiếu, chiếm 0,988% vốn tại MSB với lý do cơ cấu khoản đầu tư, trong thời gian từ ngày 03-29/04.

Công ty Cổ phần Rox Living thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của Người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (mã MSB-HOSE)

Rox Living là công ty có liên quan đến ông Tạ Ngọc Đa - Thành viên HĐQT MSB.

Chốt phiên ngày 31/03 giá cổ phiếu MSB tăng 1,76% lên 11.550 đồng và tính từ đầu năm đến nay giá cổ phiếu đã giảm gần 7%, ước tính Rox Living có thể thu về khoảng 360 tỷ đồng nếu thương vụ thoái vốn thành công.

Được biết, Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam (VMSC) đã đăng ký bán hết 2.451.146 cổ phiếu MSB, chiếm 0,078%, từ ngày 05/03-03/04/2026. Nếu hoàn tất giao dịch, doanh nghiệp này sẽ thoái sạch vốn tại MSB.

Mục đích thoái vốn là thực hiện chủ trương thu hồi vốn đầu tư theo đề án cơ cấu lại giai đoạn đến hết 2025 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng), qua đó tập trung nguồn lực vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi. Việc giảm tỷ lệ sở hữu của VMSC cũng được kỳ vọng mở ra cơ hội cho nhà đầu tư mới tiếp cận cổ phiếu MSB.

Mới đây, MSB đã chốt ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 24/4 tới đây tại Hà Nội. Thời gian dự kiến ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền tham dự họp đại hội là ngày 24/3/2026.

Mục đích là nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao, MSB cũng công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát MSB nhiệm kỳ VII (2022-2026). Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông hưởng quyền đề cử, ứng cử bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát dự kiến là ngày 09/2/2026.

Hiện tại, HĐQT của MSB bao gồm 7 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập, 06/07 thành viên không tham gia điều hành.