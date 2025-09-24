Rủi ro pha loãng của MBS sau khi phát hành gần 70 triệu cổ phiếu

Những rủi ro này sẽ có những tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến lợi ích của những nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu của công ty, vì vậy nhà đầu tư cần có những đánh giá cẩn trọng...

Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán MBS vừa đồng ý thông qua Phương án Phát hành trái phiếu riêng lẻ MBS lần 1 năm 2025.

Theo đó, MBS dự kiến phát hành 5.000 trái phiếu mã MBS12501, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó giá trị phát hành 500 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Trái phiếu được phát hành 01 đợt dưới hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử.

Mục đích phát hành nhằm cơ cấu lại nợ. Trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng, lãi suất thả nổi, dự kiến phát hành trong tháng 9-10/2025.

MBS cũng vừa công bố dự kiến chào bán 68,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 3-23/10/2025. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 3-15/10/2025. Cổ phiếu được tự do chuyển nhượng. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 72% so với thị giá cổ phiếu MBS kết phiên 12/9.

MBS dự kiến thu về 687,3 tỷ đồng, trong đó công ty sẽ dùng 150 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh, bảo lãnh phát hành và 537 tỷ đồng dùng để bổ sung vốn cho vay margin.

Trong bản cáo bạch, MBS cho rằng đợt chào bán diễn ra trong thời điểm nền kinh tế và thị trường chứng khoán có nhiều biến động, do đó khó tránh khỏi những rủi ro liên quan thị trường chứng khoán.

Trong điều kiện thị trường không thuận lợi, có thể xảy ra khả nặng cổ phiếu không được chào bán hết, ảnh hưởng đến kế hoạch tài trợ vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty do số tiền thu được từ đợt phát hành không đạt được như kế hoạch dự kiến.

Để giảm thiểu rủi ro này, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc sử dụng nguồn vốn khác như vay ngân hàng và/hoặc các giải pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty để thực hiện các kế hoạch đã đặt ra.

Trong những năm gần đây, hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin) đã trở thành nguồn lợi nhuận cao nhất của MBS. Dù thị trường trải qua nhiều biến động, các mảng tự doanh, bảo lãnh phát hành và cho vay ký quỹ vẫn liên tục ghi nhận lãi, phản ánh năng lực quản trị rủi ro hiệu quả trong các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tuy nhiên, rủi ro sử dụng vốn có thể phát sinh nếu các hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần khoán MB không đạt hiệu quả như kỷ vọng, do những biến động khó lường của kinh tế trong nước, quốc tế và đặc biệt là thị trường chứng khoán. Vì vậy, nhà đầu tư cần cân nhắc và đánh giá kỹ lưỡng rủi ro này trước khi quyết định đầu tư.

Đối với rủi ro pha loãng, sau khi Công ty chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến trên thị trường của Công ty cũng tăng lên tương ứng.

Số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên sẽ dẫn đến cổ phiều của Công ty bị pha loãng.

Việc pha loãng cổ phiếu có thể gây ra các ảnh hưởng sau: Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) giảm. EPS có thể suy giảm do lợi nhuận sau thuế được chia cho một lượng cổ phiếu lớn hơn. Tuy nhiên điều này còn phần nào phụ thuộc vào số tiền mà Công ty huy động được trong đợt chào bán này để bổ sung kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận thu được từ số tiền đó.

MBS dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2025 là 1.040 tỷ đồng. EPS trước khi pha loãng là 1.815,6 đồng/cổ phần. Sau pha loãng do phát hành thêm cổ phiếu là 1.762,8 đồng/cổ phần.

Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt phát hành này so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm mà cố đông có.

"Các rủi ro từ việc pha loãng cổ phiếu nêu trên không phải bao giờ cũng xảy ra và mức độ rủi ro cũng phụ thuộc vào tình hình thị trường cũng như hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, những rủi ro này cũng sẽ có những tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến lợi ích của những nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu của công ty, vì vậy nhà đầu tư cần có những đánh giá cẩn trọng về các vấn đề nêu trên", bản cáo bạch nêu rõ.