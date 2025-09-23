VEF lấy ý kiến cổ đông tạm ứng cổ tức tỷ lệ 330%

Theo VEF, trên cơ sở số liệu đã được soát xét bởi Công ty TNHH Emst &Young Việt Nam, toàn bộ số lợi nhuận sau thuế lũy kế trên báo cáo tài chính của VEF đến thời điểm 30/6/2025 là hơn 10.350 tỷ đồng.

CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam - VEFAC (mã VEF-UPCoM) vừa công bố tờ trình về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2.

Theo đó, Hội đồng quản trị VEFAC thông qua nội dung bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần với. Cụ thể: tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh công ty và bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

Và cuối cùng là đề xuất phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 330% (01 cổ phiếu nhận 33.000 đồng). Thời gian thực hiện dự kiến trong vòng 6 tháng kể từ khi được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Theo VEF, trên cơ sở số liệu đã được soát xét bởi Công ty TNHH Emst &Young Việt Nam, toàn bộ số lợi nhuận sau thuế lũy kế trên báo cáo tài chính của VEF đến thời điểm 30/6/2025 là hơn 10.350 tỷ đồng.

Theo phương án trình cổ đông, VEFAC dự kiến chi gần 5.500 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này. Trong đó, Vingroup (mã VIC-HOSE) hiện đang nắm 83,32% sẽ nhận được gần 4.600 tỷ đồng.

Trước đó, VEFAC đã hoàn tất chi trả cổ tức năm 2024 và tạm ứng cổ tức quý 1/2025 với tổng tỷ lệ 435% (tương ứng 43.500 đồng/cổ phiếu) cho cổ đông.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2025, VEFAC ghi nhận doanh thu đạt 44.565 tỷ đồng, tăng đột biến so với cùng kỳ chỉ 516 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí và thuế, lợi nhuận sau thuế đạt 15.250 tỷ đồng, tăng 8,383% so với cùng kỳ 2024.

Theo giải trình từ phía công ty, kết quả kinh doanh đột biến nhờ hoạt động chuyển nhượng một phần dự án Vinhomes Global Gate và tăng doanh thu tài chính.

Đối với VIC, theo bán cáo tài chính bán niên 2025 đã soát xét, VIC ghi nhận lãi tăng 120% đạt gần 4.540 tỷ đồng - trong khi đó trên BCTC riêng, lợi nhuận lại giảm 20% còn hơn 399 tỷ đồng.

Theo giải trình từ VIC, doanh thu thuần tăng 66.410 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024 chủ yếu đến từ chuyển nhượng bất động sản và hoạt động sản xuất. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp tăng 48.972 tỷ đồng, tương ứng với doanh thu.

Mặt khác, doanh thu hoạt động tài chính giảm 22.852 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do giảm lãi từ chuyển nhượng công ty con và thanh lý các khoản đầu tư tài chính; chi phí tài chính tăng 3.631 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do tăng chi phí lãi vay; Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 3.161 tỷ đồng và 1.801 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước tương ứng với tăng doanh thu trong năm;

Ngoài ra, lợi nhuận khác tăng 18.703 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do tăng thu nhập từ tài trợ; chi phí Thuế TNDN hiện hành tăng 1.393 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước tương ứng với tăng doanh thu trong năm và chi phí thuế TNDN hoãn lại tăng 665 tỷ đồng so với năm trước do tăng chênh lệch thuế tạm thời.

Với thông tin cổ tức khủng, trên sàn chứng cổ phiếu VEF đã tăng thêm 5,54% lên 186.600 đồng/cổ phiếu, còn cổ phiếu VIC giảm 1,21% xuống 147.000 đồng/cổ phiếu.