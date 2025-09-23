Thứ Ba, 23/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

VEF lấy ý kiến cổ đông tạm ứng cổ tức tỷ lệ 330%

Hà Anh

23/09/2025, 14:01

Theo VEF, trên cơ sở số liệu đã được soát xét bởi Công ty TNHH Emst &Young Việt Nam, toàn bộ số lợi nhuận sau thuế lũy kế trên báo cáo tài chính của VEF đến thời điểm 30/6/2025 là hơn 10.350 tỷ đồng.

Sơ đồ giá cổ phiếu VEF trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu VEF trên TradingView.

CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam - VEFAC (mã VEF-UPCoM) vừa công bố tờ trình về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2.

Theo đó, Hội đồng quản trị VEFAC thông qua nội dung bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần với. Cụ thể: tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh công ty và bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị  nhiệm kỳ 2025-2030

Và cuối cùng là đề xuất phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 330% (01 cổ phiếu nhận 33.000 đồng). Thời gian thực hiện dự kiến trong vòng 6 tháng kể từ khi được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Theo VEF, trên cơ sở số liệu đã được soát xét bởi Công ty TNHH Emst &Young Việt Nam, toàn bộ số lợi nhuận sau thuế lũy kế trên báo cáo tài chính của VEF đến thời điểm 30/6/2025 là hơn 10.350 tỷ đồng.

Theo phương án trình cổ đông, VEFAC dự kiến chi gần 5.500 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này. Trong đó, Vingroup (mã VIC-HOSE) hiện đang nắm 83,32% sẽ nhận được gần 4.600 tỷ đồng.

Trước đó, VEFAC đã hoàn tất chi trả cổ tức năm 2024 và tạm ứng cổ tức quý 1/2025 với tổng tỷ lệ 435% (tương ứng 43.500 đồng/cổ phiếu) cho cổ đông.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2025, VEFAC ghi nhận doanh thu đạt 44.565 tỷ đồng, tăng đột biến so với cùng kỳ chỉ 516 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí và thuế, lợi nhuận sau thuế đạt 15.250 tỷ đồng, tăng 8,383% so với cùng kỳ 2024.

Theo giải trình từ phía công ty, kết quả kinh doanh đột biến nhờ hoạt động chuyển nhượng một phần dự án Vinhomes Global Gate và tăng doanh thu tài chính.

Đối với VIC, theo bán cáo tài chính bán niên 2025 đã soát xét, VIC ghi nhận lãi tăng 120% đạt gần 4.540 tỷ đồng - trong khi đó trên BCTC riêng, lợi nhuận lại giảm 20% còn hơn 399 tỷ đồng.

Theo giải trình từ VIC, doanh thu thuần tăng 66.410 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024 chủ yếu đến từ chuyển nhượng bất động sản và hoạt động sản xuất. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp tăng 48.972 tỷ đồng, tương ứng với doanh thu.

Mặt khác, doanh thu hoạt động tài chính giảm 22.852 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do giảm lãi từ chuyển nhượng công ty con và thanh lý các khoản đầu tư tài chính; chi phí tài chính tăng 3.631 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do tăng chi phí lãi vay; Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 3.161 tỷ đồng và 1.801 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước tương ứng với tăng doanh thu trong năm;

Ngoài ra, lợi nhuận khác tăng 18.703 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do tăng thu nhập từ tài trợ; chi phí Thuế TNDN hiện hành tăng 1.393 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước tương ứng với tăng doanh thu trong năm và chi phí thuế TNDN hoãn lại tăng 665 tỷ đồng so với năm trước do tăng chênh lệch thuế tạm thời.

Với thông tin cổ tức khủng, trên sàn chứng cổ phiếu VEF đã tăng thêm 5,54% lên 186.600 đồng/cổ phiếu, còn cổ phiếu VIC giảm 1,21% xuống 147.000 đồng/cổ phiếu.

DGC chính thức lọt rổ VN30, các ETF sắp bán ra hàng triệu cổ phiếu VIC và VHM

15:44, 17/07/2025

DGC chính thức lọt rổ VN30, các ETF sắp bán ra hàng triệu cổ phiếu VIC và VHM

Khối ngoại tiếp tục mua ròng, gom nhiều nhất cổ phiếu VIC

21:04, 08/05/2025

Khối ngoại tiếp tục mua ròng, gom nhiều nhất cổ phiếu VIC

Chuyên gia: Nếu không có trụ thay thế VIC, thị trường sẽ mất điểm đáng kể

11:21, 21/04/2025

Chuyên gia: Nếu không có trụ thay thế VIC, thị trường sẽ mất điểm đáng kể

Từ khóa:

chứng khoán chuyển nhượng bất động sản doanh thu tài chính tạm ứng cổ tức khủng VEF VEFAC VICC Vinhomes Global Gate

Đọc thêm

Công ty con của REE tiếp tục đăng ký bán 3 triệu cổ phiếu SGR

Bất động sản REE đăng ký bán tiếp 3 triệu cổ phiếu để giảm sở hữu về hơn 12,3 triệu cổ phiếu, chiếm 17,63% vốn điều lệ, từ ngày 23/9-21/10 với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.

PVI chốt danh sách trả cổ tức năm 2024 tăng 3% so với kế hoạch

Với hơn 234,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính PVI sẽ chi gần 737,9 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này.

Chủ tịch PDR bán thỏa thuận thành công 88 triệu cổ phiếu

Sau giao dịch, số lượng cổ phần sở hữu của ông Đạt tại PDR giảm từ 359,8 triệu cổ phiếu, chiếm 36,7% vốn xuống còn 271,8 triệu cổ phiếu, chiếm 27,7% và vẫn là cổ đông lớn nhất.

VIX đã bán 3 triệu cổ phiếu, không còn là cổ đông lớn tại PC1

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (mã VIX-HOSE) báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (mã PC1-HOSE).

Đô thị hóa và FDI công nghệ cao mở ra cơ hội dài hạn cho ngành xây dựng

Đô thị hóa và FDI công nghệ cao mở ra cơ hội dài hạn cho ngành xây dựng

Đến năm 2032, tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam dự kiến đạt 50%, cùng với làn sóng FDI công nghệ cao mạnh mẽ, mở ra dư địa phát triển lớn cho ngành xây dựng trong tương lai….

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Thế giới

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chênh lệch giá mua - bán vàng miếng SJC chạm mức 1 triệu đồng mỗi lượng

Tài chính

2

Hợp nhất hệ thống báo cáo thống kê, hướng tới minh bạch và hiệu quả

Đầu tư

3

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I

Tiêu điểm

4

Hà Nội tăng kiểm soát thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Dân sinh

5

TONMATPAN sản xuất thành công Panel PIR chuẩn “xanh” quốc tế

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy