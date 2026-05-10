Trang chủ Chứng khoán

Rủi ro với mặt bằng chung cổ phiếu giảm đi đáng kể

Thu Minh

10/05/2026, 10:03

Yếu tố quan trọng nhất mà thị trường thế giới đang trông chờ là triển vọng Mỹ và Iran sớm đạt được thỏa thuận về việc chấm dứt xung đột, rất khả thi...

VnEconomy

Cập nhật triển vọng vĩ mô và thị trường chứng khoán mới đây, ABS Research bày tỏ niềm tin rằng Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trong các quý tới, đạt mức tăng GDP 8,6% cho cả năm 2026, với trở ngại chính hiện đang nằm ở các chỉ số vĩ mô như lạm phát, tỷ giá, lãi suất...

Tuy nhiên, kỳ vọng các nguyên nhân gây ra các trở ngại sẽ sớm được giải quyết. Chênh lệch tín dụng – huy động đang được thu hẹp trong hệ thống ngân hàng và dự báo mặt bằng lãi suất có thể được hạ thêm trong tháng 5.

Yếu tố quan trọng nhất mà thị trường thế giới đang trông chờ là triển vọng Mỹ và Iran sớm đạt được thỏa thuận về việc chấm dứt xung đột, rất khả thi. Khi eo biển Hormuz được giải tỏa, cùng với việc Mỹ, UAE và các nước OPEC tăng lượng cung dầu như trong thời gian vừa qua, thị trường kỳ vọng giá dầu thế giới sẽ giảm đáng kể, giúp giảm áp lực lạm phát trên toàn thế giới.

Trên cơ sở đó, các ngân hàng trung ương các nền kinh tế lớn có thể đẩy nhanh tiến trình cắt giảm lãi suất điều hành. Giá dầu giảm, áp lực tăng nhập khẩu xăng dầu và nguyên vật liệu sản xuất giảm bớt, giá vàng và DXY suy yếu có thể giúp giảm áp lực lạm phát, lãi suất và tỷ giá đối với Việt Nam trong thời gian tới, trong khi cải thiện sức cầu và biên lợi nhuận của hàng hóa Việt Nam.

Triển vọng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trong phần còn lại của năm dự kiến phân hóa. Áp lực từ chi phí sản xuất và lãi suất tăng cao dự kiến sẽ phản ánh rõ nét hơn, khiến thu hẹp biên lợi nhuận và doanh thu bán hàng, đặc biệt tại các doanh nghiệp có đòn bẩy tài chính cao, sử dụng nhiều yếu tố sản xuất và bán hàng liên quan đến xăng dầu, sản phẩm hóa dầu, vận tải... NIM các ngân hàng cũng chịu áp lực suy giảm trước áp lực cân đối nguồn vốn và nợ xấu có xu hướng tăng.

Trong khi đó, có nhiều ngành hàng dự kiến tiếp tục có triển vọng lợi nhuận tích cực trong các quý tới nhờ hưởng lợi từ tình hình hiện nay. Tiêu biểu như các ngành: Hưởng lợi từ đầu tư công và thị trường bất động sản tăng nguồn cung như Xây dựng, Vật liệu xây dựng (Thép, Xi măng,..),Hưởng lợi từ giá dầu tăng như Dầu khí thượng nguồn, Lọc hóa dầu, Khai thác và phân phối khí, Cao su tự nhiên...

Các ngành hàng mà các nước xuất khẩu lớn duy trì lệnh cấm xuất khẩu trong khi Việt Nam có năng lực sản xuất như Phân bón...  Các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng BOT hưởng lợi nhờ giao thông dịch chuyển từ hàng không sang đường bộ do giá vé máy bay cao.

Ngành điện tăng sản lượng huy động để đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt khi El Nino dự kiến quay trở lại từ Q2/2026. 

Về mặt định giá, P/E dự phóng của VN-Index ở mức khoảng 13,4x, tương đương mức trung bình dài hạn. Nếu loại trừ nhóm cổ phiếu Vingroup thì P/E ở mức 10,5x, vẫn là mức hấp dẫn cho đầu tư trung dài hạn.

Trong tháng 5, nhiều thông tin tốt liên tục xuất hiện giúp cải thiện sức hút của thị trường Việt Nam với dòng vốn quốc tế, như việc hãng định mức tín nhiệm uy tín Moody’s vừa nâng triển vọng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam từ "ổn định" lên "tích cực".

Đồng thời, có nhiều thông tin cho rằng Việt Nam có thể được vào danh sách theo dõi (Watch List) của MSCI trong kỳ đánh giá tháng 6/2026, khi Việt Nam đã đạt được 10/18 tiêu chí về khả năng tiếp cận thị trường và đang tích cực cải thiện các tiêu chí còn lại.

Trong khi đó, dòng tiền nội sẽ được cải thiện nhờ áp lực vĩ mô được giải tỏa phần nào như đã đề cập phía trên. Ngoài ra, nếu Thông tư 22 được sửa đổi với các quy định và lộ trình áp dụng hợp lý cũng có thể cải thiện thanh khoản cho thị trường.

Căn cứ vào các yếu tố đề cập phía trên, ABS đề xuất 2 kịch bản cho thị trường. Kịch bản 1: Thị trường kỳ vọng chỉ số VN-Index sớm vượt qua đỉnh cũ 1920 điểm, tích lũy trên vùng đỉnh với dòng tiền lan tỏa và thanh khoản gia tăng, củng cố đà tăng hướng tới mục tiêu gần nhất ở quanh vùng Kháng cự 2 (2084 - 2145 điểm).

Kịch bản 2: Trong trường hợp xung đột tại Trung Đông tiếp tục kéo dài gây tác động tiêu cực đến triển vọng kinh tế thế giới, thị trường có thể quay lại kiểm định hỗ trợ 1750-1800 điểm. Có thể coi đây là vùng đánh giá sức mạnh tăng của xu hướng và nhịp điều chỉnh là nhịp rũ bỏ trong xu hướng tăng.

Yếu tố rủi ro đối với cổ phiếu giảm đi đáng kể, khá an toàn cho việc tiếp tục gia tăng vị thế nắm giữ trung hạn khi thị trường chung còn đang nghi ngờ xu hướng tăng. Nhà đầu đã giải ngân vị thế theo báo cáo tháng 3,4 hoàn toàn có thể nắm giữ hoặc gia tăng cổ phiếu phù hợp đối với mục tiêu phù hợp.

Đối với nhà đầu tư giao dịch ngắn hạn, có thể tăng tần suất giao dịch dựa trên mốc hỗ trợ - kháng cự sẵn có của cổ phiếu. Ưu tiên giao dịch đối với cổ phiếu hình thành đáy sau nâng dần trên khung ngắn hạn.

Các doanh nghiệp có triển vọng kết quả kinh doanh tích cực, cơ cấu tài chính lành mạnh, cổ tức cao, định giá hợp lý và các cổ phiếu có triển vọng được dòng vốn ngoại mua vào khi thị trường được nâng hạng... là các cổ phiếu đáng chú ý.

Thị trường chứng khoán Việt Nam 2025 và triển vọng 2026

Blog chứng khoán: Cơ hội ngày càng mỏng

"Lệch pha" ngày càng rõ, VN-Index áp sát ngưỡng 1920 điểm, cổ phiếu đỏ la liệt

Khi dòng tiền đầu cơ theo đuổi lợi nhuận ngắn hạn và vào một nhóm cổ phiếu định giá rất cao, thị trường lại bắt đầu cho chúng ta những cơ hội đầu tư các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tích cực với định giá rẻ nhưng bị dòng tiền bỏ qua.

Tính lũy kế từ đầu năm, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 125.556 tỷ đồng, hoàn thành 41% kế hoạch phát hành quý 2 và đạt 25% kế hoạch phát hành của năm 2026.

Nhà đầu tư cá nhân hôm nay mua ròng 744,7 tỷ đồng trong đó nhà đầu tư trong nước mua ròng khớp lệnh 607 tỷ đồng. Tính riêng khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân mua ròng chủ yếu là ngành Bất động sản.

"Có cảm giác bây giờ đang giống như những tháng cuối cùng của bong bóng vào năm 1999-2000", nhà bán khống nổi tiếng Michael Burry nhận định...

Australia vừa chính thức khởi xướng điều tra đối với sản phẩm thép mạ kẽm nhập khẩu từ Việt Nam. Dù đối mặt với cáo buộc biên độ phá giá ở mức cao, các doanh nghiệp trong nước vẫn tự tin vào khả năng bảo vệ lợi ích hợp pháp dựa trên số liệu thực tế và kinh nghiệm dày dạn...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Nợ công tại các nền kinh tế lớn thay đổi thế nào trong 20 năm qua?

Nợ công tại các nền kinh tế lớn thay đổi thế nào trong 20 năm qua?

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy