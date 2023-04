Sầm Sơn chuẩn bị nhiều lễ hội để đón du khách trong dịp hè

Tối thứ bảy ngày 22/4 tới đây, sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập đô thị Sầm Sơn và Khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2023, tại sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1 vào lúc 20h và tiếp sóng trên Đài PT-TH Thanh Hóa.

Sự kiện khai mạc lễ hội sẽ mở đầu cho mùa du lịch hè sôi động của phố biển Sầm Sơn. Ngay trong đêm 22/4, show trình diễn nhạc nước sẽ được ra mắt tại khu vực Quảng trường biển và kéo dài đến hết mùa hè để phục vụ khách tham quan. Đây là sự kết hợp tinh tế giữa âm nhạc và ánh sáng, sử dụng công nghệ phun nước của Đức với 300 vòi phun, theo nhiều chủ đề khác nhau.

Dự kiến, mỗi show nhạc nước sẽ kéo dài trong 15 phút, diễn ra vào các khung giờ cố định 18h30, 19h30, 20h30 các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 (riêng dịp nghỉ lễ cuối tháng sẽ biểu diễn liên tục từ 29/4 đến 2/5).

Lễ hội Carnival đường phố dự kiến diễn ra vào tháng 6-7. Tham gia sự kiện là các vũ công trong và ngoài nước, hứa hẹn sẽ khuấy động không khí lễ hội đầy sắc màu cũng như thu hút du khách đến Sầm Sơn.

Trong khuôn khổ lễ hội Sầm Sơn năm nay tiếp tục có nhiều hoạt động hấp dẫn sẽ diễn ra từ tháng 4 đến tháng 9/2023 như: Hoạt động hoạt náo và diễu hành đường phố; Lễ hội bánh chưng - bánh giầy; Lễ hội cầu ngư, bơi chải; các giải golf, bóng bàn, cầu lông, quần vợt hè Sầm Sơn; Giải đua xe đạp mở rộng lần thứ V; Giải chạy Sun - Sầm Sơn Marathon; Giải Vật bãi biển vô địch quốc gia năm 2023; Giải Marathon Vietjungle 2023… cùng nhiều hoạt động thể dục, thể thao khác, đưa Sầm Sơn trở thành điểm đến sôi động, rộn ràng suốt mùa hè 2023.

Tính đến thời điểm này, trên địa bàn thành phố Sầm Sơn có trên 710 cơ sở lưu trú với trên 25.000 phòng đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, trong đó có 98 cơ sở lưu trú du lịch với 6.955 phòng được xếp hạng từ 1 đến 5 sao; có khoảng 50 nhà hàng phục vụ ăn uống có sức chứa từ 300 người trở lên và trên 250 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, thương mại khác, cơ bản đáp ứng nhu cầu của du khách.

Các cơ sở lưu trú tại Sầm Sơn thực hiện các tiêu chí “sáng - sạch - đẹp” để phục vụ khách du lịch.

Thành phố Sầm Sơn yêu cầu các đơn vị kinh doanh xuất hóa đơn hoặc phiếu thu trước khi thanh toán; có bảng niêm yết giá phòng nghỉ của từng loại phòng; giá hàng hóa dịch vụ (không được cao hơn giá tối đa mà cơ sở đăng ký với UBND thành phố); có thực đơn để bàn ghi tên, khối lượng và giá món ăn, đồ uống; phải sử dụng hợp đồng hoặc bản thỏa thuận thuê phòng tại cơ sở lưu trú (khi xảy ra tranh chấp, nếu không có hợp đồng hoặc bản thỏa thuận, thì cơ sở lưu trú du lịch là bên vi phạm và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật)...

Cùng với đó, nghiêm cấm các hành vi ép buộc khách ăn, nghỉ, chuyển khách, bán khách; lấy lại phòng trước thời gian thỏa thuận; cắt nước, điều hòa của khách; bán hàng cao hơn giá quy định; cơi nới, lấn chiếm trái phép; xả nước thải, rác thải tùy tiện; có hành vi, lời nói thiếu văn hóa...

Các hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt theo các quy định của pháp luật; đồng thời, tùy mức độ vi phạm, thành phố sẽ áp dụng các hình thức xử lý bổ sung như tạm dừng kinh doanh, thu hồi giấy phép kinh doanh, thông báo vi phạm trên hệ thống thông tin đại chúng và thông tin của thành phố...

Với sự chuẩn bị chu đáo, triển khai đồng bộ các biện pháp chỉ trong quý I năm 2023, Sầm Sơn đón được 958.000 lượt khách, tăng 850% so với cùng kỳ, đạt 13% kế hoạch; phục vụ 1.054.800 ngày khách, tăng 833% so với cùng kỳ, đạt 6% kế hoạch; doanh thu ước đạt 198 tỷ đồng, tăng 314% so với cùng kỳ, đạt 1,3% kế hoạch. Đây là những con số tương đối khả quan, hứa hẹn một mùa du lịch “bội thu” tại thành phố biển.