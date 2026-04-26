Sầm Sơn khai hội năm 2026: “Khát vọng rực rỡ” thắp sáng phố biển

Tối ngày 25/4/2026, tại Quảng trường biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group đã long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn 2026 với chủ đề “Sầm Sơn – Khát vọng rực rỡ”. Sự kiện diễn ra trong không khí vui tươi của những ngày đầu mùa du lịch biển, hướng tới kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 01/5, thu hút hàng vạn người dân cùng du khách thập phương đổ về tham dự.

Chương trình nghệ thuật khai mạc được dàn dựng công phu với sân khấu hiện đại, kết hợp công nghệ ánh sáng và âm thanh ấn tượng, chia làm ba chương hồi mang đậm bản sắc văn hóa.

Chương một mang tên “Huyền sử biển khơi” đã tái hiện vẻ đẹp hùng vĩ và thơ mộng của vùng đất xứ Thanh qua nghệ thuật dân gian. Tiếp nối là chương hai “Sầm Sơn ngày mới” với sự góp mặt của các nghệ sĩ như Phạm Anh Duy, Thu Hằng và nhóm Oplus, khắc họa hình ảnh một đô thị du lịch năng động và hiện đại.

Ánh sáng và âm thanh

Chương kết thúc với chủ đề “Khát vọng rực rỡ” đã làm bùng nổ không gian quảng trường qua giọng hát của dàn sao tên tuổi như Tùng Dương, Hà Nhi, Lâm Bảo Ngọc, trước khi khép lại bằng màn pháo hoa mãn nhẫn

Các tiết mục trình diễn mãn nhãn

​Phát biểu tại buổi lễ, ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhấn mạnh Sầm Sơn là thương hiệu du lịch biển tiêu biểu đã trải qua hơn một thế kỷ phát triển. Ông khẳng định chủ đề “Sầm Sơn - Khát vọng rực rỡ” mang thông điệp mạnh mẽ về việc không ngừng đổi mới trên nền tảng giá trị truyền thống để xây dựng nơi đây thành trung tâm du lịch biển văn minh, hiện đại và thân thiện.

Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc

Lãnh đạo tỉnh cũng kêu gọi mỗi người dân Sầm Sơn hãy trở thành một hướng dẫn viên, một đại sứ du lịch để tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách.

​Sự chuyển mình của Sầm Sơn được minh chứng qua những con số ấn tượng khi năm 2025 vừa qua, thành phố đã đón hơn 8,8 triệu lượt khách với tổng thu du lịch đạt hơn 17 nghìn tỷ đồng. Trong năm 2026, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu đầy tham vọng là đón trên 9 triệu lượt khách đến Sầm Sơn với doanh thu ước đạt khoảng 19.000 tỷ đồng.

Hàng vạn người dân và du khách tham gia Lễ hội

Sự đồng hành của các nhà đầu tư chiến lược như Sun Group với các dự án như Công viên nước Sun World Sam Son và Quảng trường biển đang góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách, đưa Sầm Sơn trở thành điểm đến hấp dẫn quanh năm.

Với sự đầu tư bài bản và chất lượng dịch vụ ngày càng nâng cao, Sầm Sơn hứa hẹn sẽ là miền đất đáng nhớ để mỗi du khách khi rời xa đều mong ngày trở lại.