Chủ Nhật, 26/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Du lịch

Sầm Sơn khai hội năm 2026: “Khát vọng rực rỡ” thắp sáng phố biển

Thiên Anh

26/04/2026, 16:19

Tối ngày 25/4/2026, tại Quảng trường biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group đã long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn 2026 với chủ đề “Sầm Sơn – Khát vọng rực rỡ”. Sự kiện diễn ra trong không khí vui tươi của những ngày đầu mùa du lịch biển, hướng tới kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 01/5, thu hút hàng vạn người dân cùng du khách thập phương đổ về tham dự.

Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời
Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời

Chương trình nghệ thuật khai mạc được dàn dựng công phu với sân khấu hiện đại, kết hợp công nghệ ánh sáng và âm thanh ấn tượng, chia làm ba chương hồi mang đậm bản sắc văn hóa.

Chương một mang tên “Huyền sử biển khơi” đã tái hiện vẻ đẹp hùng vĩ và thơ mộng của vùng đất xứ Thanh qua nghệ thuật dân gian. Tiếp nối là chương hai “Sầm Sơn ngày mới” với sự góp mặt của các nghệ sĩ như Phạm Anh Duy, Thu Hằng và nhóm Oplus, khắc họa hình ảnh một đô thị du lịch năng động và hiện đại.

VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
Ánh sáng và âm thanh

Chương kết thúc với chủ đề “Khát vọng rực rỡ” đã làm bùng nổ không gian quảng trường qua giọng hát của dàn sao tên tuổi như Tùng Dương, Hà Nhi, Lâm Bảo Ngọc, trước khi khép lại bằng màn pháo hoa mãn nhẫn

VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
Các tiết mục trình diễn mãn nhãn

​Phát biểu tại buổi lễ, ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhấn mạnh Sầm Sơn là thương hiệu du lịch biển tiêu biểu đã trải qua hơn một thế kỷ phát triển. Ông khẳng định chủ đề “Sầm Sơn - Khát vọng rực rỡ” mang thông điệp mạnh mẽ về việc không ngừng đổi mới trên nền tảng giá trị truyền thống để xây dựng nơi đây thành trung tâm du lịch biển văn minh, hiện đại và thân thiện.

Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc
Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc

Lãnh đạo tỉnh cũng kêu gọi mỗi người dân Sầm Sơn hãy trở thành một hướng dẫn viên, một đại sứ du lịch để tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách. 

​Sự chuyển mình của Sầm Sơn được minh chứng qua những con số ấn tượng khi năm 2025 vừa qua, thành phố đã đón hơn 8,8 triệu lượt khách với tổng thu du lịch đạt hơn 17 nghìn tỷ đồng. Trong năm 2026, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu đầy tham vọng là đón trên 9 triệu lượt khách đến Sầm Sơn với doanh thu ước đạt khoảng 19.000 tỷ đồng.

VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
Hàng vạn người dân và du khách tham gia Lễ hội

Sự đồng hành của các nhà đầu tư chiến lược như Sun Group với các dự án như Công viên nước Sun World Sam Son và Quảng trường biển đang góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách, đưa Sầm Sơn trở thành điểm đến hấp dẫn quanh năm.

Với sự đầu tư bài bản và chất lượng dịch vụ ngày càng nâng cao, Sầm Sơn hứa hẹn sẽ là miền đất đáng nhớ để mỗi du khách khi rời xa đều mong ngày trở lại.

[Phóng sự ảnh] Kè biển Hải Tiến (Thanh Hóa) vẫn đổ nát, hoang tàn trước mùa du lịch 2026

11:05, 11/03/2026

[Phóng sự ảnh] Kè biển Hải Tiến (Thanh Hóa) vẫn đổ nát, hoang tàn trước mùa du lịch 2026

Du lịch Thanh Hóa: Từ chạy theo số lượng đến quan tâm chất lượng phục vụ

07:41, 24/02/2026

Du lịch Thanh Hóa: Từ chạy theo số lượng đến quan tâm chất lượng phục vụ

Thanh Hóa phấn đấu đón 16,8 triệu khách du lịch năm 2026

09:54, 17/01/2026

Thanh Hóa phấn đấu đón 16,8 triệu khách du lịch năm 2026

Từ khóa:

Chương trình nghệ thuật Sầm Sơn Đầu Thanh Tùng doanh thu du lịch Sầm Sơn du lịch biển Thanh Hóa hội lễ Sầm Sơn khách du lịch Sầm Sơn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Sầm Sơn - Khát vọng rực rỡ Sầm Sơn ngày mới Sun Group

Đọc thêm

Lộ diện “kho báu” hang động mới giữa lòng Phong Nha – Kẻ Bàng

Lộ diện “kho báu” hang động mới giữa lòng Phong Nha – Kẻ Bàng

Một "kho báu" hang động mới vừa được hé lộ tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng khi đoàn thám hiểm phát hiện thêm 26 hang động cùng hàng loạt cấu trúc địa chất độc đáo. Những phát hiện này không chỉ bổ sung dữ liệu khoa học mà còn mở ra dư địa lớn cho phát triển du lịch bền vững…

Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy các hoạt động hợp tác xúc tiến, quảng bá du lịch

Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy các hoạt động hợp tác xúc tiến, quảng bá du lịch

Cùng với tuyên bố khởi động "Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027", hai quốc gia đã nhất trí tăng cường hợp tác du lịch trở thành cầu nối quan trọng trong giao lưu nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của hai nước. Hoạt động hợp tác du lịch cần thực chất, hiệu quả, bền vững...

Các địa phương tung nhiều trải nghiệm miễn phí dịp nghỉ lễ

Các địa phương tung nhiều trải nghiệm miễn phí dịp nghỉ lễ

Kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 luôn chứng kiến nhu cầu du lịch tăng cao, đồng thời đây cũng là thời điểm "mở cửa" mùa du lịch hè. Năm nay, hai kỳ nghỉ lễ diễn ra gần nhau, tạo thành chuỗi ngày nghỉ dài hiếm có trong năm…

Du lịch Đất Tổ chuyển mình từ không gian lễ hội

Du lịch Đất Tổ chuyển mình từ không gian lễ hội

Đến với đền Hùng năm nay, ngoài trải nghiệm các tour du lịch văn hoá truyền thống, du khách còn tiếp tục được trải nghiệm tour đêm đền Hùng. Đây là sản phẩm đã triển khai từ những năm trước và đã tạo dấu ấn đậm nét cho du khách…

Ảnh hưởng chiến sự Trung Đông, du lịch ngắn ngày thành xu hướng

Ảnh hưởng chiến sự Trung Đông, du lịch ngắn ngày thành xu hướng

Cuộc chiến ở Trung Đông thu hẹp các tuyến đường hàng không Á - Âu, đang làm giảm nhu cầu đi lại đường dài. Tình trạng thiếu chuyến bay, phụ phí nhiên liệu tăng cao và những lo ngại về an toàn đã làm tăng thêm gánh nặng cùng với chi phí vé máy bay đắt đỏ…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

eMagazine

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

Thực phẩm và đồ uống: Lĩnh vực năng động và thiết yếu nhất trên toàn cầu

eMagazine

Thực phẩm và đồ uống: Lĩnh vực năng động và thiết yếu nhất trên toàn cầu

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nghệ An: Thêm 14.000 cơ hội việc làm mới

Dân sinh

2

Đà Nẵng: 209 doanh nghiệp tuyển dụng hơn 41.000 lao động

Dân sinh

3

Ngành logistics tăng cường năng lực thích ứng trước biến động toàn cầu

Thị trường

4

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Giữ văn hóa, giữ niềm tin và làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh

Tiêu điểm

5

Hàng triệu người hành hương về Đền Hùng, an ninh trật tự được đảm bảo tuyệt đối

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy