Sầm Sơn khai hội năm 2026: “Khát vọng rực rỡ” thắp sáng phố biển
Thiên Anh
26/04/2026, 16:19
Tối ngày 25/4/2026, tại Quảng trường biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group đã long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn 2026 với chủ đề “Sầm Sơn – Khát vọng rực rỡ”. Sự kiện diễn ra trong không khí vui tươi của những ngày đầu mùa du lịch biển, hướng tới kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 01/5, thu hút hàng vạn người dân cùng du khách thập phương đổ về tham dự.
Chương trình nghệ thuật khai mạc
được dàn dựng công phu với sân khấu hiện đại, kết hợp công nghệ ánh sáng và âm
thanh ấn tượng, chia làm ba chương hồi mang đậm bản sắc văn hóa.
Chương một
mang tên “Huyền sử biển khơi” đã tái hiện vẻ đẹp hùng vĩ và thơ mộng của vùng
đất xứ Thanh qua nghệ thuật dân gian. Tiếp nối là chương hai “Sầm Sơn ngày mới”
với sự góp mặt của các nghệ sĩ như Phạm Anh Duy, Thu Hằng và nhóm Oplus, khắc
họa hình ảnh một đô thị du lịch năng động và hiện đại.
Chương kết thúc với chủ
đề “Khát vọng rực rỡ” đã làm bùng nổ không gian quảng trường qua giọng hát của
dàn sao tên tuổi như Tùng Dương, Hà Nhi, Lâm Bảo Ngọc, trước khi khép lại bằng
màn pháo hoa mãn nhẫn
Phát biểu tại buổi lễ, ông Đầu
Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhấn mạnh Sầm Sơn là thương hiệu
du lịch biển tiêu biểu đã trải qua hơn một thế kỷ phát triển. Ông khẳng định
chủ đề “Sầm Sơn - Khát vọng rực rỡ” mang thông điệp mạnh mẽ về việc không ngừng
đổi mới trên nền tảng giá trị truyền thống để xây dựng nơi đây thành trung tâm
du lịch biển văn minh, hiện đại và thân thiện.
Lãnh đạo tỉnh cũng kêu gọi mỗi
người dân Sầm Sơn hãy trở thành một hướng dẫn viên, một đại sứ du lịch để tạo
ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách.
Sự chuyển mình của Sầm Sơn được
minh chứng qua những con số ấn tượng khi năm 2025 vừa qua, thành phố đã đón hơn
8,8 triệu lượt khách với tổng thu du lịch đạt hơn 17 nghìn tỷ đồng. Trong năm
2026, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu đầy tham vọng là đón trên 9 triệu lượt khách
đến Sầm Sơn với doanh thu ước đạt khoảng 19.000 tỷ đồng.
Sự đồng hành của các
nhà đầu tư chiến lược như Sun Group với các dự án như Công viên nước Sun World
Sam Son và Quảng trường biển đang góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia
tăng chi tiêu của du khách, đưa Sầm Sơn trở thành điểm đến hấp dẫn quanh năm.
Với sự đầu tư bài bản và chất lượng dịch vụ ngày càng nâng cao, Sầm Sơn hứa hẹn
sẽ là miền đất đáng nhớ để mỗi du khách khi rời xa đều mong ngày trở lại.
[Phóng sự ảnh] Kè biển Hải Tiến (Thanh Hóa) vẫn đổ nát, hoang tàn trước mùa du lịch 2026
11:05, 11/03/2026
Du lịch Thanh Hóa: Từ chạy theo số lượng đến quan tâm chất lượng phục vụ
07:41, 24/02/2026
Thanh Hóa phấn đấu đón 16,8 triệu khách du lịch năm 2026
Lộ diện “kho báu” hang động mới giữa lòng Phong Nha – Kẻ Bàng
Một “kho báu” hang động mới vừa được hé lộ tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng khi đoàn thám hiểm phát hiện thêm 26 hang động cùng hàng loạt cấu trúc địa chất độc đáo. Những phát hiện này không chỉ bổ sung dữ liệu khoa học mà còn mở ra dư địa lớn cho phát triển du lịch bền vững…
Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy các hoạt động hợp tác xúc tiến, quảng bá du lịch
Cùng với tuyên bố khởi động "Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027", hai quốc gia đã nhất trí tăng cường hợp tác du lịch trở thành cầu nối quan trọng trong giao lưu nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của hai nước. Hoạt động hợp tác du lịch cần thực chất, hiệu quả, bền vững...
Các địa phương tung nhiều trải nghiệm miễn phí dịp nghỉ lễ
Kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 luôn chứng kiến nhu cầu du lịch tăng cao, đồng thời đây cũng là thời điểm “mở cửa” mùa du lịch hè. Năm nay, hai kỳ nghỉ lễ diễn ra gần nhau, tạo thành chuỗi ngày nghỉ dài hiếm có trong năm…
Du lịch Đất Tổ chuyển mình từ không gian lễ hội
Đến với đền Hùng năm nay, ngoài trải nghiệm các tour du lịch văn hoá truyền thống, du khách còn tiếp tục được trải nghiệm tour đêm đền Hùng. Đây là sản phẩm đã triển khai từ những năm trước và đã tạo dấu ấn đậm nét cho du khách…
Ảnh hưởng chiến sự Trung Đông, du lịch ngắn ngày thành xu hướng
Cuộc chiến ở Trung Đông thu hẹp các tuyến đường hàng không Á - Âu, đang làm giảm nhu cầu đi lại đường dài. Tình trạng thiếu chuyến bay, phụ phí nhiên liệu tăng cao và những lo ngại về an toàn đã làm tăng thêm gánh nặng cùng với chi phí vé máy bay đắt đỏ…
