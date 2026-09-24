Sửa Luật An toàn, vệ sinh lao động: Gỡ rào cản thủ tục, siết chặt an toàn lao động

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động dự kiến sửa đổi các quy định về thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh để bảo đảm yêu cầu cắt giảm, đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp...

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải thông tin về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Quốc hội.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp sáng 23/9.

Thông tin tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động, nhằm kịp thời xử lý những vấn đề thực sự cần thiết, cấp bách phát sinh từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Thực hiện các yêu cầu về phân quyền, phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh. Đồng thời, xử lý các nội dung có liên quan trực tiếp để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và khả thi của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Quan điểm xây dựng Luật là kế thừa các quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động còn phù hợp. Chỉ sửa đổi, bổ sung những nội dung thực sự cần thiết, cấp bách thuộc phạm vi của dự án Luật. Đặc biệt, không mở rộng sang các vấn đề cần được nghiên cứu, đánh giá toàn diện.

Việc sửa đổi các quy định về thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh phải bảo đảm yêu cầu cắt giảm, đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Dự án Luật không thay đổi phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật hiện hành. Phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự án Luật tập trung vào 3 nhóm nội dung cấp bách.

Bao gồm: Các quy định chịu tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp theo Nghị quyết số 190/2025/QH15; các quy định về thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh theo Nghị quyết số 66.17/2026/NQ-CP và Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP; các quy định có liên quan trực tiếp để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Dự thảo Luật gồm 2 điều; sửa đổi, bổ sung liên quan đến 35/93 điều của Luật hiện hành, trong đó có 18 điều chỉ thay đổi tên Bộ.

Kết luận tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội vụ Quốc hội cơ bản thống nhất về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Lưu ý việc cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm phải bảo đảm không làm giảm yêu cầu an toàn, nhất là đối với công việc có yêu cầu nghiêm ngặt. Cần xác định rõ trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với việc tổ chức và bảo đảm chất lượng huấn luyện.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Quốc hội.

Về quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, cần cân nhắc kỹ việc bãi bỏ khai báo khi không còn sử dụng hoặc thải bỏ; làm rõ cơ chế quản lý thay thế, kết nối, chia sẻ dữ liệu và hậu kiểm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị tiếp tục rà soát việc phân cấp, phân quyền và cơ chế khai báo, điều tra tai nạn lao động; xác định rõ trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân cấp xã, Công an xã, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và cơ quan có liên quan.

Việc giao nhiệm vụ cho cấp xã phải gắn liền với điều kiện về nhân lực, chuyên môn, kinh phí, và hạ tầng đối với các vấn đề chuyển tiếp có tính đặc thù.

Về tổ chức thi hành, Ủy ban đề nghị tiếp tục rà soát kỹ quy định về hiệu lực thi hành, quy định chuyển tiếp, các nội dung giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết, bảo đảm thống nhất với các Luật có liên quan, không để phát sinh khoảng trống.

Đồng thời, khẩn trương chuẩn bị các Nghị định, Thông tư và văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm rõ trách nhiệm, rõ đầu mối, được ban hành kịp thời, có hiệu lực đồng bộ với Luật.

Dự án Luật dự kiến được trình Quốc hội khóa XVI xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2 năm 2026. Theo dự thảo Luật, Luật dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.