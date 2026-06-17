Bộ Công an chính thức cảnh báo về "hợp đồng kỳ nghỉ"

Theo Bộ Công an, có 8 tiêu chí để nhận diện doanh nghiệp kinh doanh hợp đồng kỳ nghỉ có dấu hiệu rủi ro, người dân cần cảnh giác như chi hoa hồng, môi giới cao bất thường, có thể từ 20-40% hoặc hơn...

Ngày 17/6, Bộ Công an đã đưa ra cảnh báo về chiêu trò lừa đảo dưới hình thức "hợp đồng kỳ nghỉ".

Theo Bộ Công an, thời gian gần đây, nhiều đối tượng lợi dụng mô hình kinh doanh “hợp đồng kỳ nghỉ” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức tặng quà, hội thảo, bán kỳ nghỉ dưỡng giá rẻ…

Theo đó, có 8 tiêu chí để nhận diện doanh nghiệp kinh doanh hợp đồng kỳ nghỉ có dấu hiệu rủi ro, người dân cần cảnh giác.

Bộ tiêu chí nêu rõ, người dân cần đặc biệt cảnh giác với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng, du lịch, lữ hành, khách sạn, tư vấn đầu tư, tài chính, marketing, tổ chức sự kiện, thương mại điện tử… nhưng thường xuyên tổ chức hội thảo tại khách sạn 4-5 sao để tặng quà, mời gọi tham gia các chương trình “kỳ nghỉ miễn phí”.

Một dấu hiệu khác là doanh nghiệp đưa ra quảng cáo hấp dẫn, cam kết lợi ích cao như đưa ra cam kết kỳ nghỉ 5 sao, sinh lời cao, giá trị tăng theo thời gian hoặc chuyển nhượng dễ dàng.

Khi tiếp cận khách hàng, nhân viên tư vấn thường thúc ép ký hợp đồng, đóng tiền ngay, tạo áp lực “chỉ hôm nay”, “chỉ còn vài suất”, yêu cầu đặt cọc hoặc thanh toán ngay với số tiền lớn.

Người dân cũng cần lưu ý các doanh nghiệp chi hoa hồng, môi giới cao bất thường, có thể từ 20-40% hoặc hơn, nhằm lôi kéo người tham gia và mở rộng hệ thống. Ngoài ra, nếu doanh nghiệp bị nhiều khách hàng phản ánh về việc khó đặt phòng, phát sinh thêm nhiều khoản phí, khó hủy hợp đồng, không thể chuyển nhượng hoặc có nhiều khiếu nại, đây là dấu hiệu cần cảnh giác.

Ngoài ra, doanh nghiệp yêu cầu thu tiền đặt cọc, thanh toán trước nhiều năm nhưng không rõ cơ sở lưu trú, không có tài sản đảm bảo. Dấu hiệu khác là doanh nghiệp không công khai đầy đủ về dự án, quyền sở hữu, điều kiện sử dụng, chi phí phát sinh, chính sách hủy/hoàn tiền…

Bộ Công an khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin doanh nghiệp, dự án và nội dung hợp đồng trước khi giao dịch; không tin vào các lời quảng cáo cam kết lợi nhuận, nghỉ dưỡng trọn đời hoặc ưu đãi “chỉ có hôm nay”. Người dân tuyệt đối không chuyển tiền, đặt cọc khi chưa xác minh đầy đủ thông tin.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc doanh nghiệp có biểu hiện huy động vốn, quảng cáo sai sự thật, người dân cần thông báo đến cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.