Lần đầu tiên hàng không Việt Nam có đường bay thẳng tới Hà Lan

Ngày 16/6, Vietnam Airlines khai trương đường bay thẳng Hà Nội – Amsterdam, đánh dấu lần đầu tiên hàng không Việt Nam khai thác đường bay trực tiếp tới Hà Lan...

Chuyến bay đầu tiên mang số hiệu VN83 khởi hành từ Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài lúc 3h50 ngày 16/6 với gần 300 hành khách, được khai thác bằng tàu bay thân rộng Airbus A350. Theo kế hoạch, chuyến bay hạ cánh tại sân bay Amsterdam Schiphol sau khoảng 12 giờ bay.

Ở chiều ngược lại, chuyến bay VN82 từ Amsterdam đi Hà Nội cất cánh lúc 14h cùng ngày theo giờ địa phương.

Đường bay Hà Nội – Amsterdam được Vietnam Airlines khai thác với tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy bằng tàu bay Airbus A350.

Việc mở đường bay mới giúp kết nối trực tiếp Thủ đô Hà Nội với Amsterdam, một trong những trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại và logistics quan trọng của châu Âu. Đồng thời, hành khách từ Việt Nam có thêm lựa chọn thuận tiện để tiếp cận mạng lưới hàng trăm điểm đến tại châu Âu và thế giới thông qua sân bay Amsterdam Schiphol.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết việc đưa vào khai thác đường bay Hà Nội – Amsterdam nằm trong chiến lược phát triển mạng bay quốc tế có trọng tâm của hãng, nhằm tăng cường kết nối giữa Việt Nam với các trung tâm kinh tế lớn trên thế giới, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách quốc tế đến Việt Nam.

Theo Vietnam Airlines, việc khai thác đường bay Hà Nội – Amsterdam đã nâng tổng số đường bay thẳng giữa Việt Nam và châu Âu của hãng lên 12 đường bay với 8 điểm đến, gồm Paris, London, Frankfurt, Munich, Milan, Copenhagen, Moscow và Amsterdam.

Không chỉ mở rộng phạm vi kết nối quốc tế của hãng hàng không quốc gia, đường bay mới cũng được kỳ vọng góp phần thúc đẩy giao lưu thương mại, đầu tư, du lịch giữa Việt Nam và Hà Lan, đồng thời tăng cường kết nối của Việt Nam với khu vực châu Âu.

Cùng với việc mở đường bay tới Amsterdam, Vietnam Airlines cũng cho biết sẽ tăng tần suất khai thác đường bay Hà Nội – Moscow từ 3 lên 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần kể từ ngày 1/7/2026 nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Động thái mở thêm đường bay tới Amsterdam và tăng tần suất khai thác tới Moscow cho thấy xu hướng tiếp tục mở rộng hiện diện của Vietnam Airlines tại thị trường châu Âu, một trong những khu vực quốc tế trọng điểm của hãng trong giai đoạn hiện nay.