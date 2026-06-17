Không thành lập Quỹ trí tuệ nhân tạo quốc gia mới

Về dự thảo Nghị định quy định về Quỹ Phát triển trí tuệ nhân tạo quốc gia, Phó Thủ tướng thống nhất với đề xuất của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xin ý kiến lại Chính phủ theo hướng không thành lập quỹ mới...

Ngày 17/6, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì họp về dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Công nghệ cao và các văn bản nợ ban hành của Bộ Khoa học và Công nghệ trong 6 tháng đầu năm 2026.

LUẬT CÔNG NGHỆ CAO VỚI 4 NHÓM CHÍNH SÁCH MỚI

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định cho biết Bộ đã tập trung hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Công nghệ cao với 4 nhóm chính sách mới.

Thứ nhất, bổ sung cơ chế thúc đẩy phát triển công nghệ chiến lược như cơ chế thẩm định nội dung nhanh đối với đơn đăng ký sáng chế, đơn đăng ký nhãn hiệu, sản phẩm công nghệ chiến lược; xây dựng, thẩm định, công bố tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật…

Thứ hai, hoàn thiện nhóm chính sách đối với doanh nghiệp thông qua các ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ chiến lược; hướng dẫn tiêu chí, trình tự, thủ tục, thẩm quyền xác nhận sản phẩm công nghệ cao…

Thứ ba, sửa đổi quy định về miễn, giảm tiền thuê đất đối với khu công nghệ cao được đầu tư xây dựng hạ tầng bằng nguồn vốn doanh nghiệp theo hướng bổ sung quy định về giảm tiền thuê đất do trong khu công nghệ cao có thể có nhiều loại hình dự án đầu tư với mức ưu đãi đầu tư khác nhau.

Thứ tư, bổ sung cơ chế thu hút, trọng dụng chuyên gia, nhà khoa học xuất sắc là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài để áp dụng riêng trong lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định - Ảnh: VGP.

Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tư pháp đang phối hợp hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Công nghệ cao, bảo đảm mục tiêu trình Chính phủ trước ngày 20/6.

Rà soát nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đo lường đến nay đã hoàn thành việc lấy ý kiến thành viên Chính phủ, tiếp thu các ý kiến góp ý và đang hoàn thiện các thủ tục theo yêu cầu. Dự án Luật Bưu chính cũng đã hoàn thiện phương án tiếp thu, chỉnh lý và trình Chính phủ đúng tiến độ.

Bộ Khoa học và Công nghệ đang đồng thời triển khai xây dựng 3 nghị định gồm: Nghị định quy định về hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia; Nghị định hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số; Nghị định quy định về Quỹ Phát triển trí tuệ nhân tạo quốc gia; và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục hệ thống trí tuệ nhân tạo có rủi ro cao.

Đối với dự thảo Nghị định quy định về Quỹ Phát triển trí tuệ nhân tạo quốc gia, Phó Thủ tướng thống nhất với đề xuất của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xin ý kiến lại Chính phủ theo hướng không thành lập quỹ mới. Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao rà soát, nghiên cứu lồng ghép nhiệm vụ phát triển trí tuệ nhân tạo vào các quỹ hiện có, xác định rõ cơ chế quản lý nhằm phát huy hiệu quả các nguồn lực sẵn có.

Đối với dự thảo Nghị định quy định về Quỹ Phát triển trí tuệ nhân tạo quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ nêu kiến nghị thành lập quỹ theo hướng tinh gọn, giao đơn vị hiện có trực tiếp quản lý, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả và không trùng lặp với các quỹ hiện có.

Bên cạnh đó, một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ gồm: Trình Chính phủ ban hành Nghị quyết xử lý khó khăn, vướng mắc trong quy định về lập, phân bổ và giao dự toán chi sự nghiệp khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; đề xuất xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; xây dựng Chỉ thị về đẩy mạnh giải ngân vốn ngân sách nhà nước năm 2026 trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng và trình Chính phủ Đề án thành lập và phát triển Mạng lưới chuyên gia trí tuệ nhân tạo Việt Nam toàn cầu…

CHÍNH SÁCH PHẢI TIẾP SỨC ĐỂ DOANH NGHIỆP MẠNH DẠN ĐẦU TƯ R&D

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao nỗ lực của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao, đồng thời yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, xử lý dứt điểm các vướng mắc, tránh tình trạng hồ sơ phải chỉnh sửa, luân chuyển nhiều lần làm ảnh hưởng đến tiến độ.

Đối với Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Công nghệ cao, Phó Thủ tướng nhấn mạnh các chính sách được xây dựng phải xuất phát từ thực tiễn, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển sản phẩm công nghệ cao.

Theo Phó Thủ tướng, công nghệ cao và công nghệ chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh công nghệ thế giới thay đổi rất nhanh. Vì vậy, các cơ chế, chính sách cần đóng vai trò "tiếp sức", hỗ trợ doanh nghiệp có thêm động lực đầu tư nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa sản phẩm, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực tự chủ công nghệ của đất nước.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình Chính phủ dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Công nghệ cao trước 20/6/2026; đồng thời sớm trình Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật Chuyển đổi số theo đúng tiến độ đề ra.

Về dự thảo Nghị định quy định về Quỹ Phát triển trí tuệ nhân tạo quốc gia, Phó Thủ tướng thống nhất với đề xuất của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xin ý kiến lại Chính phủ theo hướng không thành lập quỹ mới.

Công nghệ cao và công nghệ chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh công nghệ thế giới thay đổi rất nhanh. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng

Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao rà soát, nghiên cứu lồng ghép nhiệm vụ phát triển trí tuệ nhân tạo vào các quỹ hiện có, xác định rõ cơ chế quản lý nhằm phát huy hiệu quả các nguồn lực sẵn có.

Đối với nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược gắn với các bài toán lớn của quốc gia, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương xây dựng, hoàn thiện các đề xuất nhiệm vụ và gửi Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/6.

Phó Thủ tướng cũng thống nhất với đề xuất xây dựng Nghị quyết xử lý các khó khăn, vướng mắc trong cơ chế lập, phân bổ và giao dự toán chi sự nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; đồng thời đồng ý chủ trương xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.