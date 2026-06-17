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Khối ngoại xả ròng đột biến hơn 3.200 tỷ đồng

Thu Minh

17/06/2026, 21:53

Khối ngoại tiếp tục tạo áp lực khi bán ròng đột biến 3.221,9 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì bán ròng 1.085,2 tỷ đồng.

VnEconomy

Thông tin liên quan đến việc Vinhomes dừng mở rộng quỹ đất đã tác động tức thời lên diễn biến giá cổ phiếu và tạo ra cú sốc tâm lý đáng kể đối với thị trường trong phiên giao dịch hôm nay. Ngay trong buổi sáng, VN-Index có thời điểm mất hơn 17 điểm khi áp lực bán tập trung mạnh vào hai cổ phiếu trụ cột là VIC và VHM.

Tuy nhiên, diễn biến phiên chiều cho thấy thị trường đã hấp thụ tương đối tốt thông tin này khi lực cầu quay trở lại, giúp mức giảm được thu hẹp đáng kể. Kết phiên, VIC giảm 1,03% và VHM giảm 1,1%, lấy đi hơn 4,5 điểm của VN-Index. Dù vậy, chỉ số chỉ còn giảm 1,74 điểm, đóng cửa tại 1.806,20 điểm.

Điều này phản ánh một tín hiệu quan trọng: ảnh hưởng tiêu cực từ nhóm vốn hóa lớn không còn đủ sức kéo toàn bộ thị trường đi xuống như trước, trong khi dòng tiền đã bắt đầu lan tỏa sang nhiều nhóm cổ phiếu khác. Độ rộng thị trường tiếp tục duy trì trạng thái tích cực với 174 mã tăng giá so với 129 mã giảm giá.

Nhóm ngân hàng đóng vai trò nâng đỡ chỉ số khi hàng loạt cổ phiếu lớn như BID, VCB, VPB và CTG đồng loạt bứt phá. Trong bối cảnh thị trường đối mặt với áp lực từ nhóm bất động sản vốn hóa lớn, sự ổn định của nhóm ngân hàng đã giúp hạn chế đáng kể rủi ro điều chỉnh sâu. Ở chiều ngược lại, nhóm chứng khoán xuất hiện áp lực chốt lời khi VIX, VCI, HCM và VND đồng loạt giảm giá.

Nhóm bán lẻ và tiêu dùng cũng không duy trì được đà tăng trước đó với PNJ, MWG, MSN, MCH và VNM đồng loạt suy yếu. Cổ phiếu công nghệ FPT cũng nằm trong nhóm chịu áp lực bán mạnh. Điểm sáng đáng chú ý thuộc về nhóm xây dựng và hạ tầng công nghiệp.

Các cổ phiếu như THD, CTD, VCG, FCN và HT1 tiếp tục duy trì xu hướng tích cực, cho thấy dòng tiền đang tìm đến những doanh nghiệp được kỳ vọng hưởng lợi từ chu kỳ đẩy mạnh đầu tư công và phát triển hạ tầng trong thời gian tới.

Thanh khoản là yếu tố tích cực nhất của phiên khi giá trị khớp lệnh trên ba sàn đạt gần 23.000 tỷ đồng, tăng so với các phiên trước. 

Tuy nhiên, khối ngoại tiếp tục tạo áp lực khi bán ròng đột biến 3.221,9 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì bán ròng 1.085,2 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Bán lẻ và Tài nguyên cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài gồm các mã: HPG, SSI, SHB, FRT, VSC, ACB, DGW, MWG, GEE, GEL.

Phía bán ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài gồm các mã: FPT, VHM, TCB, VCB, VIC, CTG, DCM, VPB, MBB.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 3.100,2 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 967,5 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân mua ròng 7/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VHM, FPT, VCB, TCB, CTG, VRE, BSR, VIB, OCB, DCM.

Phía bán ròng khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân bán ròng 11/18 ngành, chủ yếu là nhóm Chứng khoán và Bán lẻ. Top bán ròng gồm: SSI, SHB, VCI, MWG, HPG, VSC, BID, DGW, KDC.

Tự doanh bán ròng 183,0 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì bán ròng 181,1 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối tự doanh mua ròng 9/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Công nghệ thông tin và Xây dựng, Vật liệu. Top mua ròng khớp lệnh của khối tự doanh trong phiên hôm nay gồm: FPT, ACB, NVL, VGC, VCG, GEX, VIC, EIB, CTG, VCI.

Top bán ròng là nhóm Tài nguyên cơ bản. Top cổ phiếu được bán ròng gồm: HPG, FRT, VIB, VHM, TCB, STB, MWG, MBB, MSN, SSI.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 257,5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì mua ròng 298,8 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 6/18 ngành, trong đó giá trị lớn nhất là nhóm Tiện ích. Top bán ròng gồm: VHM, ACB, OCB, VRE, MSB, HDB, CTG, VIX, GEL, TCH. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Chứng khoán. Top mua ròng gồm: VIC, TCB, HPG, MBB, VCI, MWG, SSI, CII, VCB, SHB

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 7.442,3 tỷ đồng, tăng 169,3%, chiếm 28,8% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay, giao dịch thỏa thuận đáng chú ý tại cổ phiếu VIC với hơn 10,8 triệu cổ phiếu, tương đương 2.104,3 tỷ đồng được nhà đầu tư nước ngoài bán cho nhà đầu tư cá nhân trong nước.

Bên cạnh đó, cổ phiếu HCM cũng xuất hiện giao dịch thỏa thuận hơn 35,6 triệu cổ phiếu, tương đương 990 tỷ đồng được trao tay giữa các nhà đầu tư cá nhân trong nước.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở các nhóm Bất động sản, Ngân hàng, Thép, Thực phẩm, Thiết bị điện, Phần mềm, Kho bãi và Khai khoáng; trong khi giảm ở các nhóm Chứng khoán, Xây dựng, Hóa chất, Bán lẻ, Dầu khí và Vận tải thủy.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.

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Từ khóa:

cổ phiếu VHM cổ phiếu VIC diễn biến giá cổ phiếu dòng tiền đầu tư giao dịch thỏa thuận nhà đầu tư cá nhân nhóm ngân hàng thị trường chứng khoán Vinhomes dừng mở rộng quỹ đất VN-Index hôm nay

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