Thứ Tư, 17/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Thủ tướng yêu cầu TP. Hồ Chí Minh tăng tốc các dự án trọng điểm, tạo động lực tăng trưởng

Thanh Thủy

17/06/2026, 10:18

Thủ tướng yêu cầu TP. Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm, khởi công nhiều công trình lớn trong 6 tháng cuối năm, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng; đồng thời hoàn thiện quy hoạch tổng thể, tạo động lực tăng trưởng trong giai đoạn mới...

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh - Ảnh: VGP/Phương Nguyên
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 304/TB-VPCP, truyền đạt kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh ngày 13/6.

Theo thông báo, Thủ tướng yêu cầu thành phố quán triệt, triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng và phát triển TP. Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới.

THÚC ĐẨY TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM

Trong đó, Thành phố cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thành việc cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 50% chi phí tuân thủ trong quý 2; thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2026 và phấn đấu tiết kiệm thêm trên 5%...

Thủ tướng nhấn mạnh việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả nước phụ thuộc rất lớn vào các cực tăng trưởng, trong đó TP. Hồ Chí Minh giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Vì vậy, thành phố phải đổi mới nhận thức, tư duy và phương thức làm việc.

Theo Thủ tướng, Thành phố phải rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng phù hợp với thực tiễn; nhận diện rõ dư địa của từng ngành, lĩnh vực, nhất là chế biến chế tạo, dược phẩm, logistics, tài chính - ngân hàng; đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm nguồn cung hàng hóa và nguyên vật liệu.

Thủ tướng cũng yêu cầu TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, cá nhân để phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch được giao; xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ do nguyên nhân chủ quan và điều chuyển vốn linh hoạt giữa các dự án theo quy định.

Bên cạnh đó, TP. Hồ Chí Minh cần khai thác hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù đã được ban hành, cụ thể hóa thành các chương trình, đề án và dự án với kết quả đầu ra rõ ràng, có thể đo lường được. Thủ tướng cũng yêu cầu thành phố khẩn trương phối hợp với Bộ Tư pháp cùng các cơ quan liên quan xây dựng dự án Luật Đô thị đặc biệt để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp không thường lệ dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8.

Đối với lĩnh vực hạ tầng, TP. Hồ Chí Minh được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm như Vành đai 3, nút giao An Phú, nút giao Mỹ Thủy, Quốc lộ 50 và nhiều công trình giao thông quan trọng khác.

Đồng thời, trong 6 tháng cuối năm nay, thành phố cần khởi công một loạt dự án quy mô lớn gồm tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm, đường vượt biển Cần Giờ - Bà Rịa - Vũng Tàu, cảng Cái Mép Hạ, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, cầu Thủ Thiêm 4 và đường Bình Tiên.

Thủ tướng yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài nhiều năm. Trong đó có dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP. Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu, với mục tiêu hoàn thành trong năm 2026 và bảo đảm mang lại hiệu quả thực chất sau khi được tháo gỡ.

ĐẨY NHANH HOÀN THIỆN QUY HOẠCH TỔNG THỂ 

Về định hướng phát triển dài hạn, Thủ tướng đề nghị TP. Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ; ưu tiên phát triển hệ thống logistics gắn với mạng lưới cảng biển và các trung tâm trung chuyển quốc tế quy mô lớn như Cần Giờ, Cái Mép - Thị Vải.

Song song đó, tập trung xây dựng và vận hành hiệu quả Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh, qua đó thu hút các tổ chức tài chính và nhà đầu tư quốc tế tham gia hoạt động.

Đối với công tác quy hoạch, Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện quy hoạch tổng thể thành phố theo hướng dài hạn, hiện đại và mang tầm quốc tế. Quy hoạch cần chú trọng khai thác hiệu quả không gian ngầm, phát triển các khu và cụm công nghiệp phù hợp với định hướng phát triển mới.

Cùng với đó là định hướng hạn chế phát triển nhà ở riêng lẻ thấp tầng, ưu tiên phát triển nhà ở cao tầng, nhà ở cho thuê; đồng thời mở rộng diện tích không gian công cộng và tăng cường các mảng xanh đô thị nhằm nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu TP. Hồ Chí Minh quán triệt chủ trương phát triển nhà ở cho thuê, coi đây là ưu tiên chiến lược trong chính sách nhà ở. Thành phố phải chuyển từ tư duy hỗ trợ sở hữu nhà ở sang bảo đảm quyền có chỗ ở cho người dân; phấn đấu khởi công ít nhất một dự án nhà ở cho thuê quy mô lớn trong quý 3; khẩn trương kiện toàn hoặc thành lập quỹ nhà ở địa phương và bố trí nguồn lực vận hành ngay trong tháng 6.

Đồng thời, cần xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê đến năm 2030 gửi Bộ Xây dựng trong tháng 6 và đề xuất các cơ chế, chính sách cụ thể với Trung ương trong tháng 7.

Ngoài ra, thành phố phải bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, hiệu quả; tổng rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là cấp xã, làm cơ sở đánh giá, bố trí và sắp xếp phù hợp.

Chậm chuyến từ 4 giờ, hãng hàng không phải hoàn vé và bồi thường cho hành khách

09:20, 17/06/2026

Chậm chuyến từ 4 giờ, hãng hàng không phải hoàn vé và bồi thường cho hành khách

TP. Hồ Chí Minh tìm phương án kiến trúc tối ưu cho cầu Thủ Thiêm 4

08:59, 16/06/2026

TP. Hồ Chí Minh tìm phương án kiến trúc tối ưu cho cầu Thủ Thiêm 4

Đồng Nai điều chỉnh vốn 2 dự án cầu kết nối với TP. Hồ Chí Minh

06:11, 14/06/2026

Đồng Nai điều chỉnh vốn 2 dự án cầu kết nối với TP. Hồ Chí Minh

Từ khóa:

dự án trọng điểm giải ngân đầu tư công Nghị quyết số 09-NQ/TW nhà ở cho thuê quy hoạch tổng thể tăng trưởng kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Chậm chuyến từ 4 giờ, hãng hàng không phải hoàn vé và bồi thường cho hành khách

Chậm chuyến từ 4 giờ, hãng hàng không phải hoàn vé và bồi thường cho hành khách

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 208/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam về vận tải hàng không, trong đó bổ sung nhiều quy định liên quan đến trách nhiệm của người vận chuyển đối với hành khách khi chuyến bay bị chậm, hủy hoặc thay đổi lịch trình...

Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn chậm tiến độ

Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn chậm tiến độ

Dù mặt bằng và nguồn vật liệu cơ bản đã được đáp ứng, dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn vẫn chưa đạt tiến độ đề ra. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ trên toàn tuyến.

Doanh nghiệp khai thác cảng hàng không phải đáp ứng hàng loạt tiêu chuẩn an toàn, an ninh mới

Doanh nghiệp khai thác cảng hàng không phải đáp ứng hàng loạt tiêu chuẩn an toàn, an ninh mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 205/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định về cảng hàng không và bãi cất, hạ cánh, trong đó quy định cụ thể điều kiện kinh doanh cảng hàng không, điều kiện kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng không và trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động...

Quản trị doanh nghiệp trở thành lợi thế cạnh tranh trong thu hút vốn M&A

Quản trị doanh nghiệp trở thành lợi thế cạnh tranh trong thu hút vốn M&A

Thị trường M&A Việt Nam đang bước vào giai đoạn sàng lọc mới, khi nhà đầu tư không chỉ tìm kiếm những doanh nghiệp tăng trưởng nhanh mà hướng đến các mô hình có nền tảng quản trị vững chắc, khả năng vận hành hiệu quả và dư địa tạo giá trị dài hạn…

Hà Nội thông qua Đề án Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1

Hà Nội thông qua Đề án Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1

Thành phố dự kiến thực hiện đề án với lộ trình 3 giai đoạn và được áp dụng trong phạm vi Vành đai 1, bao gồm 9 phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Hai Bà Trưng, Ô Chợ Dừa, Tây Hồ và Văn Miếu - Quốc Tử Giám...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Cái được lớn nhất của báo kinh tế là khả năng kiến tạo và lan tỏa giá trị

eMagazine

Cái được lớn nhất của báo kinh tế là khả năng kiến tạo và lan tỏa giá trị

Giữ nỗi đau đáu để không ngừng sáng tạo và phát triển

eMagazine

Giữ nỗi đau đáu để không ngừng sáng tạo và phát triển

35 năm ấy biết bao nhiêu tình…

eMagazine

35 năm ấy biết bao nhiêu tình…

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chậm chuyến từ 4 giờ, hãng hàng không phải hoàn vé và bồi thường cho hành khách

Đầu tư

2

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi: Sửa Luật chứng khoán đáp ứng yêu cầu nâng hạng thị trường

Chứng khoán

3

Nhu cầu trong nước ảm đạm, kinh tế Trung Quốc tiếp tục suy yếu

Thế giới

4

TP.HCM khảo sát tiền lương làm căn cứ điều chỉnh lương tối thiểu

Dân sinh

5

Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn chậm tiến độ

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy