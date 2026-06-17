Thủ tướng yêu cầu TP. Hồ Chí Minh tăng tốc các dự án trọng điểm, tạo động lực tăng trưởng

Thủ tướng yêu cầu TP. Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm, khởi công nhiều công trình lớn trong 6 tháng cuối năm, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng; đồng thời hoàn thiện quy hoạch tổng thể, tạo động lực tăng trưởng trong giai đoạn mới...

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 304/TB-VPCP, truyền đạt kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh ngày 13/6.

Theo thông báo, Thủ tướng yêu cầu thành phố quán triệt, triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng và phát triển TP. Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới.

THÚC ĐẨY TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM

Trong đó, Thành phố cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thành việc cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 50% chi phí tuân thủ trong quý 2; thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2026 và phấn đấu tiết kiệm thêm trên 5%...

Thủ tướng nhấn mạnh việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả nước phụ thuộc rất lớn vào các cực tăng trưởng, trong đó TP. Hồ Chí Minh giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Vì vậy, thành phố phải đổi mới nhận thức, tư duy và phương thức làm việc.

Theo Thủ tướng, Thành phố phải rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng phù hợp với thực tiễn; nhận diện rõ dư địa của từng ngành, lĩnh vực, nhất là chế biến chế tạo, dược phẩm, logistics, tài chính - ngân hàng; đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm nguồn cung hàng hóa và nguyên vật liệu.

Thủ tướng cũng yêu cầu TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, cá nhân để phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch được giao; xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ do nguyên nhân chủ quan và điều chuyển vốn linh hoạt giữa các dự án theo quy định.

Bên cạnh đó, TP. Hồ Chí Minh cần khai thác hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù đã được ban hành, cụ thể hóa thành các chương trình, đề án và dự án với kết quả đầu ra rõ ràng, có thể đo lường được. Thủ tướng cũng yêu cầu thành phố khẩn trương phối hợp với Bộ Tư pháp cùng các cơ quan liên quan xây dựng dự án Luật Đô thị đặc biệt để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp không thường lệ dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8.

Đối với lĩnh vực hạ tầng, TP. Hồ Chí Minh được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm như Vành đai 3, nút giao An Phú, nút giao Mỹ Thủy, Quốc lộ 50 và nhiều công trình giao thông quan trọng khác.

Đồng thời, trong 6 tháng cuối năm nay, thành phố cần khởi công một loạt dự án quy mô lớn gồm tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm, đường vượt biển Cần Giờ - Bà Rịa - Vũng Tàu, cảng Cái Mép Hạ, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, cầu Thủ Thiêm 4 và đường Bình Tiên.

Thủ tướng yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài nhiều năm. Trong đó có dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP. Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu, với mục tiêu hoàn thành trong năm 2026 và bảo đảm mang lại hiệu quả thực chất sau khi được tháo gỡ.

ĐẨY NHANH HOÀN THIỆN QUY HOẠCH TỔNG THỂ

Về định hướng phát triển dài hạn, Thủ tướng đề nghị TP. Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ; ưu tiên phát triển hệ thống logistics gắn với mạng lưới cảng biển và các trung tâm trung chuyển quốc tế quy mô lớn như Cần Giờ, Cái Mép - Thị Vải.

Song song đó, tập trung xây dựng và vận hành hiệu quả Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh, qua đó thu hút các tổ chức tài chính và nhà đầu tư quốc tế tham gia hoạt động.

Đối với công tác quy hoạch, Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện quy hoạch tổng thể thành phố theo hướng dài hạn, hiện đại và mang tầm quốc tế. Quy hoạch cần chú trọng khai thác hiệu quả không gian ngầm, phát triển các khu và cụm công nghiệp phù hợp với định hướng phát triển mới.

Cùng với đó là định hướng hạn chế phát triển nhà ở riêng lẻ thấp tầng, ưu tiên phát triển nhà ở cao tầng, nhà ở cho thuê; đồng thời mở rộng diện tích không gian công cộng và tăng cường các mảng xanh đô thị nhằm nâng cao chất lượng sống cho người dân.

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Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu TP. Hồ Chí Minh quán triệt chủ trương phát triển nhà ở cho thuê, coi đây là ưu tiên chiến lược trong chính sách nhà ở. Thành phố phải chuyển từ tư duy hỗ trợ sở hữu nhà ở sang bảo đảm quyền có chỗ ở cho người dân; phấn đấu khởi công ít nhất một dự án nhà ở cho thuê quy mô lớn trong quý 3; khẩn trương kiện toàn hoặc thành lập quỹ nhà ở địa phương và bố trí nguồn lực vận hành ngay trong tháng 6.

Đồng thời, cần xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê đến năm 2030 gửi Bộ Xây dựng trong tháng 6 và đề xuất các cơ chế, chính sách cụ thể với Trung ương trong tháng 7.

Ngoài ra, thành phố phải bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, hiệu quả; tổng rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là cấp xã, làm cơ sở đánh giá, bố trí và sắp xếp phù hợp.