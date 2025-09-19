Thứ Sáu, 19/09/2025

Trang chủ Thị trường

Sản phẩm mặt đá thạch anh Việt Nam bị cáo buộc gây ảnh hưởng tới ngành sản xuất Hoa Kỳ

Song Hà

19/09/2025, 19:37

Sự gia tăng nhập khẩu từ Việt Nam bị cáo buộc là nguyên nhân khiến ngành sản xuất trong nước của Hoa Kỳ không thể mở rộng thêm 12 dây chuyền sản xuất, trị giá khoảng 1 tỷ USD, tạo ra 3.000 việc làm...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết vừa nhận được thông báo của Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ về việc Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (USITC) nhận đơn yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp tự vệ với sản phẩm mặt đá thạch anh (Quartz Surface Products) có mã HS 6810.99 từ Liên minh các nhà sản xuất đá thạch anh của Hoa Kỳ.

Nguyên đơn cáo buộc việc nhập khẩu mặt đá thạch anh tăng mạnh đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng và ảnh hưởng tới ngành sản xuất trong nước.

Theo số liệu của Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, trong giai đoạn năm 2020-2024, có một lượng lớn sản phẩm mặt đá thạch anh nhập khẩu từ các nước gồm Campuchia, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ.

Trong đó, lượng sản phẩm lớn nhập khẩu từ Việt Nam tăng từ 19 triệu SQF (feet vuông) năm 2020 lên đến 42 triệu SQF (feet vuông) trong năm 2024 (tăng 121%).

Cùng với Thái Lan, sự gia tăng nhập khẩu từ Việt Nam bị cáo buộc là nguyên nhân khiến ngành sản xuất trong nước của Hoa Kỳ không thể mở rộng thêm 12 dây chuyền sản xuất, trị giá khoảng 1 tỷ USD, tạo ra 3.000 việc làm.

Cục Phòng vệ thương mại cho biết sản phẩm này bắt đầu được Bộ Công Thương cảnh báo từ tháng 7/2019 về việc có khả năng trong tương lai Hoa Kỳ sẽ tiếp tục điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp hoặc điều tra lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm đá nhân tạo của Việt Nam.

Hoa Kỳ cũng đã áp thuế đối với sản phẩm tương tự của Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ. Hoa Kỳ quy định các doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm lắp ghép sử dụng mặt đá thạch anh có nguồn gốc từ Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ như tủ bếp, tủ nhà tắm, … cần khai báo riêng phần giá trị của mặt đá thạch anh và nộp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp tính trên cơ sở phần giá trị này.

Do đó, Bộ Công Thương lưu ý các doanh nghiệp xuất khẩu các sản phẩm có sử dụng mặt đá thạch anh cần làm việc với các đối tác nhập khẩu để khai báo chính xác khi nhập khẩu theo yêu cầu của cơ quan hải quan Hoa Kỳ, tránh bị xem là hành vi lẩn tránh biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ.

Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu sản phẩm nói trên rà soát các hoạt động xuất khẩu các sản phẩm bị điều tra sang Hoa Kỳ. Đồng thời theo dõi sát diễn biến vụ việc để có biện pháp ứng phó trong trường hợp Hoa Kỳ chính thức khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm này.

