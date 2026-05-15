Sáng kiến quốc té nhằm thúc đẩy phát triển nền kinh tế biển xanh Việt Nam

Sáng kiến “thúc đẩy kinh tế biển Việt Nam thông qua triển khai quy hoạch không gian biển và cách tiếp cận đa bên” sẽ được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2029 với khoản hỗ trợ tài chính trị giá 12 triệu NOK (hơn 1,2 triệu USD) từ Chính phủ Na Uy...

Ngày 14/5/2026, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Đại sứ quán Na Uy tại Hà Nội đã ký kết thỏa thuận hợp tác mới nhằm hỗ trợ giai đoạn tiếp theo trong quá trình chuyển đổi của Việt Nam hướng tới nền kinh tế biển xanh và bao trùm thông qua thúc đẩy thực thi quy hoạch không gian biển (MSP) và tăng cường hợp tác đa bên.

Theo thỏa thuận hợp tác, trong ba năm tới, sáng kiến sẽ tập trung vào việc hỗ trợ cập nhật và thực thi quy hoạch không gian biển ở cả cấp quốc gia và cấp tỉnh, đặc biệt trong bối cảnh tái cơ cấu hành chính và thay đổi mô hình quản trị tại các tỉnh có biển.

Các ưu tiên chính bao gồm tăng cường phân vùng các khu vực biển, triển khai Chỉ số Kinh tế Biển cấp tỉnh tại toàn bộ 21 tỉnh có biển, đặc biệt thông qua thí điểm một nền tảng điều phối nhằm hỗ trợ giải quyết xung đột giữa các nhóm sử dụng không gian biển.

Sáng kiến cũng sẽ thúc đẩy các mô hình đối tác công tư (PPP) và tài chính xanh dương nhằm huy động đầu tư cho phát triển kinh tế biển, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, viện nghiên cứu, chính quyền địa phương, cộng đồng và khu vực tư nhân trong quá trình cập nhật và thực thi một cách thích ứng với Quy hoạch không gian biển quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Ramla Khalidi, Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển từ lập kế hoạch sang triển khai thực tế nhằm thúc đẩy tham vọng phát triển kinh tế biển của Việt Nam.

Thỏa thuận hợp tác tái khẳng định cam kết chuyển hóa không gian biển của Việt Nam thành những động lực phát triển kinh tế bền vững và có khả năng chống chịu, đáp ứng cả mục tiêu tăng trưởng phát triển ở mức hai con số, cũng như các mục tiêu về bảo tồn và phát triển bền vững.”

Theo bà Hilde Solbakken, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam, đây là một dấu mốc mới trong hợp tác về quy hoạch không gian biển giữa Đại sứ quán, UNDP và các đối tác tại Việt Nam.

Quy hoạch không gian biển và quản lý đại dương bền vững là một trong những ưu tiên trong Quan hệ Đối tác chiến lược xanh Na Uy - Việt Nam được ký ngày 17/4/2026 giữa Bộ Ngoại giao Na Uy và Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam.

“Dựa trên thành công giai đoạn 1 của dự án và Quan hệ Đối tác Chiến lược Xanh, Na Uy cam kết tiếp tục hợp tác với UNDP và các đối tác ở cả cấp quốc gia và cấp tỉnh để chuyển từ lập kế hoạch sang triển khai thực tiễn, và đưa quy hoạch không gian biển trở thành một công cụ vận hành hiệu quả cho phát triển kinh tế biển của Việt Nam,” bà Hilde Solbakken nói.

Giai đoạn mới sẽ tăng cường năng lực thể chế, cải thiện hệ thống dữ liệu và quy hoạch biển, đồng thời hỗ trợ các ngành kinh tế biển và khu vực tư nhân đóng góp vào công tác quản lý quy hoạch không gian biển mang tính thích ứng.

Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy các cam kết về phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học và mục tiêu phát thải ròng bằng “0”, quan hệ hợp tác giữa Na Uy và UNDP nhằm hướng tới thúc đẩy cách tiếp cận tích hợp hơn trong quản lý tài nguyên biển và ven biển.