Tăng cường phối hợp liên ngành, thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững

Với cách tiếp cận đồng bộ, bài bản và hướng tới hiệu quả thực chất, quy chế phối hợp giữa Cục Biển và Hải đảo Việt Nam với Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý liên ngành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững gắn với bảo vệ tài nguyên và môi trường biển quốc gia...

Chiều 7/4/2026, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (Bộ Xây dựng) đã ký kết Quy chế phối hợp công tác dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp và Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang.

Sự kiện đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng trong cơ chế phối hợp liên ngành, hướng tới nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong các lĩnh vực gắn với phát triển kinh tế biển.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang cho rằng đây là bước phát triển mang tính kế thừa từ nền tảng hợp tác đã được xây dựng từ năm 2020, khi hai cơ quan tiền thân ký quy chế phối hợp đầu tiên. Trên cơ sở đó, hai bên đã đạt được nhiều kết quả thực chất, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và đóng góp vào thành công chung của hai Bộ.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang, trong bối cảnh hiện nay, các hoạt động hàng hải và đường thủy nội địa ngày càng gắn bó chặt chẽ với công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển. Sự giao thoa này đòi hỏi một cơ chế phối hợp đủ mạnh, nhằm đảm bảo các quyết định quản lý được triển khai đồng bộ, tránh chồng chéo và thiếu nhất quán.

Từ yêu cầu thực tiễn, lãnh đạo Bộ Xây dựng đề nghị các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp ngay từ khâu xây dựng kế hoạch, dự án, đặc biệt trong các lĩnh vực trọng điểm như phát triển hạ tầng hàng hải, quản lý luồng tuyến, cảng biển và khai thác không gian biển.

Đánh giá cao nỗ lực của hai đơn vị khi hoàn thiện quy chế với 3 chương, 16 điều chỉ trong thời gian ngắn, Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp nhấn mạnh đây là minh chứng cho quyết tâm tháo gỡ vướng mắc thực tiễn. Trong bối cảnh triển khai Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045, việc khơi thông nguồn lực từ biển là nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp nhận định kinh tế biển còn nhiều dư địa phát triển nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức, đặc biệt là sự chồng chéo trong quy hoạch và luồng lạch, nhất là khi triển khai các lĩnh vực mới như năng lượng tái tạo ngoài khơi. Quy chế phối hợp lần này sẽ là nền tảng để hai bên phối hợp chặt chẽ, đảm bảo việc giao khu vực biển không ảnh hưởng đến an toàn hàng hải, đồng thời mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân.

Một điểm đáng chú ý là định hướng cải cách hành chính mạnh mẽ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, với mục tiêu xây dựng cơ chế “một cửa liên thông”. Theo đó, các thủ tục như đánh giá tác động môi trường, nhận chìm và giao khu vực biển sẽ được xử lý tại một đầu mối, góp phần rút ngắn thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

Để đưa quy chế vào thực tiễn, lãnh đạo hai Bộ thống nhất yêu cầu các đơn vị liên quan nhanh chóng cụ thể hóa bằng kế hoạch hành động rõ ràng, phân công trách nhiệm cụ thể và thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên. Việc phối hợp sẽ được triển khai xuyên suốt từ khảo sát, xây dựng, thẩm định đến tổ chức thực hiện dự án, qua đó nâng cao chất lượng quản lý và rút ngắn thời gian xử lý thủ tục.

Chuyển đổi số và chia sẻ dữ liệu cũng được xác định là trụ cột then chốt. Việc xây dựng hệ thống dữ liệu liên thông giữa các cơ quan sẽ giúp tăng tính minh bạch, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công.