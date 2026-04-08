Tăng cường phối hợp liên ngành, thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững

Chiều 7/4/2026, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Nông
nghiệp và Môi trường) và Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (Bộ Xây dựng) đã
ký kết Quy chế phối hợp công tác dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp
và Môi trường Đặng Ngọc Điệp và Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang.
Sự kiện
đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng trong cơ chế phối hợp liên ngành, hướng tới
nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong các lĩnh vực gắn với phát triển kinh tế
biển.
Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang cho
rằng đây là bước phát triển mang tính kế thừa từ nền tảng hợp tác đã được xây dựng
từ năm 2020, khi hai cơ quan tiền thân ký quy chế phối hợp đầu tiên. Trên cơ sở
đó, hai bên đã đạt được nhiều kết quả thực chất, góp phần hoàn thành tốt nhiệm
vụ chuyên môn và đóng góp vào thành công chung của hai Bộ.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang, trong bối cảnh hiện
nay, các hoạt động hàng hải và đường thủy nội địa ngày càng gắn bó chặt chẽ với
công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển. Sự giao thoa này đòi hỏi
một cơ chế phối hợp đủ mạnh, nhằm đảm bảo các quyết định quản lý được triển
khai đồng bộ, tránh chồng chéo và thiếu nhất quán.
Từ yêu cầu thực tiễn, lãnh đạo Bộ Xây dựng đề nghị các
đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp ngay từ khâu xây dựng kế hoạch, dự án, đặc
biệt trong các lĩnh vực trọng điểm như phát triển hạ tầng hàng hải, quản lý luồng
tuyến, cảng biển và khai thác không gian biển.
Đánh giá cao nỗ lực của hai đơn vị khi hoàn thiện quy chế
với 3 chương, 16 điều chỉ trong thời gian ngắn, Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp nhấn
mạnh đây là minh chứng cho quyết tâm tháo gỡ vướng mắc thực tiễn. Trong bối cảnh
triển khai Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm
nhìn 2045, việc khơi thông nguồn lực từ biển là nhiệm vụ trọng tâm.
Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp nhận định kinh tế biển còn nhiều
dư địa phát triển nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức, đặc biệt là sự chồng
chéo trong quy hoạch và luồng lạch, nhất là khi triển khai các lĩnh vực mới như
năng lượng tái tạo ngoài khơi. Quy chế phối hợp lần này sẽ là nền tảng để hai
bên phối hợp chặt chẽ, đảm bảo việc giao khu vực biển không ảnh hưởng đến an
toàn hàng hải, đồng thời mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người
dân.
Một điểm đáng chú ý là định hướng cải cách hành chính mạnh
mẽ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, với mục tiêu xây dựng cơ chế “một cửa liên
thông”. Theo đó, các thủ tục như đánh giá tác động môi trường, nhận chìm và
giao khu vực biển sẽ được xử lý tại một đầu mối, góp phần rút ngắn thời gian và
chi phí cho doanh nghiệp.
Để đưa quy chế vào thực tiễn, lãnh đạo hai Bộ thống nhất
yêu cầu các đơn vị liên quan nhanh chóng cụ thể hóa bằng kế hoạch hành động rõ
ràng, phân công trách nhiệm cụ thể và thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên.
Việc phối hợp sẽ được triển khai xuyên suốt từ khảo sát, xây dựng, thẩm định đến
tổ chức thực hiện dự án, qua đó nâng cao chất lượng quản lý và rút ngắn thời
gian xử lý thủ tục.
Chuyển đổi số và chia sẻ dữ liệu cũng được xác định là trụ
cột then chốt. Việc xây dựng hệ thống dữ liệu liên thông giữa các cơ quan sẽ
giúp tăng tính minh bạch, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi cho người
dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công.
Theo nội dung quy chế, hai bên sẽ phối hợp toàn diện
trong nhiều lĩnh vực như xây dựng văn bản pháp luật; trao đổi thông tin; quản
lý điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; khai thác, sử dụng
tài nguyên; kiểm soát ô nhiễm; bảo vệ môi trường biển; hợp tác quốc tế, nghiên
cứu khoa học và ứng dụng công nghệ.
Ngoài ra, hai đơn vị sẽ tăng cường phối hợp trong tuyên
truyền, đào tạo chuyên môn, cũng như tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi
phạm trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường biển và hoạt động hàng hải,
đường thủy.