Sắp có chính sách đối với cán bộ xã quá tuổi lao động

Bộ Nội vụ đang phối hợp với các cơ quan liên quan trình Chính phủ ban hành quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy, trong đó có nhóm cán bộ cấp xã đã quá tuổi lao động…

Bộ Nội vụ vừa phúc đáp ý kiến của Sở Nội vụ Lâm Đồng về một số nội dung liên quan đến chính sách, chế độ nghỉ việc do sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế và người hoạt động không chuyên trách.

KHÔNG QUY ĐỊNH ĐỊA PHƯƠNG HỖ TRỢ THÊM CÁN BỘ TINH GIẢN BIÊN CHẾ

Theo Bộ Nội vụ, đối với Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh cấp xã đã quá tuổi lao động, căn cứ quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP), thì Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã đã quá tuổi lao động không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định này.

Thực hiện Kết luận số 183-KL/TW ngày 1/8/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các cơ quan liên quan trình Chính phủ ban hành quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy nhằm đảm bảo tương quan giữa các đối tượng, trong đó có đối tượng áp dụng là cán bộ cấp xã đã quá tuổi lao động. Khi Chính phủ ban hành quy định nêu trên sẽ làm căn cứ cho địa phương thực hiện.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức đã được giải quyết nghỉ việc theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế, tại Nghị định số 154/2025/NĐ-CP (thay thế Nghị định số 29/2023/NĐ-CP) không quy định địa phương được ban hành chính sách hỗ trợ thêm đối với đối tượng tinh giản biên chế.

Đối với các trường hợp xin nghỉ việc nhưng hồ sơ không có quyết định tuyển dụng, tại Điều 17, Điều 19 Nghị định số 178 đã quy định việc xem xét, quyết định đối tượng nghỉ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và chính quyền địa phương.

Theo đó, trường hợp xin nghỉ việc nhưng hồ sơ không có quyết định tuyển dụng, đề nghị người đứng đầu rà soát và chịu trách nhiệm việc tuyển dụng, sử dụng theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, căn cứ vào các giấy tờ còn lưu trữ tại cơ quan và các thông tin liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức làm cơ sở xác định thời gian để tính hưởng chế độ chính sách, bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

Đối với việc xác định sức khỏe không đảm bảo để làm căn cứ xác định đối tượng nghỉ việc, Bộ Nội vụ đã có Văn bản số 4177 hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ theo Nghị định số 178.

Trong đó, đã định hướng ưu tiên quan tâm giải quyết các trường hợp có sức khỏe không đảm bảo do ốm đau (có xác nhận của cơ quan y tế hoặc xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội), nên ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đối với cán bộ, công chức không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm, căn cứ Chỉ thị số 45-CT/TW2, Bộ Nội vụ đã có Văn bản số 1764 gửi Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện chính sách theo Nghị định số 177/2024/NĐ-CP.

CHẾ ĐỘ VỚI CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng hướng dẫn thêm một số nội dung đối với trường hợp được bổ nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã không đúng thẩm quyền.

Theo đó, tại Điều 12, Điều 14 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP đã quy định việc xác định đối tượng tinh giản biên chế thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và chính quyền địa phương.

Vì vậy, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng căn cứ các quy định của pháp luật và hướng dẫn của địa phương để giải quyết chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, bảo đảm quyền lợi cho người hoạt động không chuyên trách theo quy định.

Đối với cán bộ, công chức đã được hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi, sau đó được bố trí giữ chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, Bộ Nội vụ cho biết theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 154, đã quy định chính sách đối với người đã đủ tuổi nghỉ hưu, hoặc đang hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động.

Theo đó, cán bộ, công chức đã được hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi, sau đó được bố trí giữ chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và nghỉ việc do thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thì được hưởng chính sách quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 154.

Quy định về tuổi đời của người hoạt động hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thực hiện theo quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP; quy định của điều lệ tổ chức mà người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là thành viên, của pháp luật có liên quan và của cơ quan có thẩm quyền quản lý.

Trường hợp địa phương sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã quá tuổi nghỉ hưu theo đúng quy định tại các văn bản nêu trên, thì người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nghỉ việc do thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp thuộc đối tượng hưởng chính sách theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 154.