Sắp diễn ra Đối thoại Phát triển kinh tế không gian vũ trụ, kinh tế tầm thấp tại Việt Nam

Việt Nam được đánh giá có nhiều tiềm năng và cơ hội để phát triển lĩnh vực kinh tế tầm thấp và không gian vũ trụ. Tuy nhiên, những động lực tăng trưởng mới này lại đang gặp không ít vướng mắc, khó khăn. Vậy cần tháo gỡ những điểm nghẽn này như thế nào? Chiến lược phát triển tổng thể và tạo lập thị trường cho sản phẩm mới này ra sao?... Những nội dung này sẽ được đề cập và thảo luận tại buổi Đối thoại “Phát triển kinh tế không gian vũ trụ, kinh tế tầm thấp tại Việt Nam”, sẽ diễn ra vào lúc 9h ngày 21/8/2026 trên VnEconomy.vn…

Đối thoại “Phát triển kinh tế không gian vũ trụ, kinh tế tầm thấp tại Việt Nam”, sẽ diễn ra vào lúc 9h ngày 21/8/2026 trên VnEconomy.vn.

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, công nghệ hàng không vũ trụ, công nghệ không gian và kinh tế tầm thấp (Low-Altitude Economy) đang nổi lên như những lĩnh vực chiến lược, mở ra một không gian phát triển mới cho nhiều quốc gia.

Từ hệ thống vệ tinh, dữ liệu không gian, máy bay không người lái (UAV), phương tiện bay eVTOL đến các dịch vụ logistics, nông nghiệp chính xác, giám sát hạ tầng và quản lý đô thị thông minh, nền kinh tế không gian đang từng bước trở thành một động lực tăng trưởng mới của thế giới.

Nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc đã ban hành các chiến lược quốc gia, xây dựng cơ chế ưu đãi đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hàng không vũ trụ và kinh tế tầm thấp, coi đây là lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược cả về kinh tế, khoa học - công nghệ và quốc phòng - an ninh.

Đối với Việt Nam, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã xác định phát triển các công nghệ chiến lược là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để tạo lập năng lực cạnh tranh quốc gia trong giai đoạn mới. Trong đó, công nghệ hàng không vũ trụ, UAV và các ngành công nghiệp công nghệ cao liên quan được đánh giá là những lĩnh vực giàu tiềm năng, có khả năng hình thành các ngành kinh tế mới, tạo ra không gian tăng trưởng mới cho đất nước.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa tiềm năng đó, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế ưu đãi đầu tư, chính sách hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm, thương mại hóa công nghệ và phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và kinh tế tầm thấp. Việc xây dựng một cơ chế đủ mạnh để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, làm chủ công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu đang trở thành yêu cầu cấp thiết.

Xuất phát từ ý nghĩa đó, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy dự kiến tổ chức chương trình đối thoại với chủ đề: “Phát triển kinh tế không gian vũ trụ, kinh tế tầm thấp tại Việt Nam”.

Mục tiêu của đối thoại:

• Làm rõ tiềm năng và xu hướng phát triển kinh tế không gian, kinh tế tầm thấp trên thế giới;

• Đánh giá hiện trạng phát triển ngành hàng không vũ trụ, kinh tế tầm thấp tại Việt Nam;

• Xác định các rào cản về thể chế, công nghệ, nguồn lực và đầu tư;

• Đề xuất cơ chế ưu đãi về tài chính, thuế, nghiên cứu phát triển (R&D) và thử nghiệm công nghệ;

• Thúc đẩy hợp tác giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các tổ chức quốc tế;

• Kiến nghị xây dựng chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế không gian và kinh tế tầm thấp.

Nội dung thảo luận:

- Toàn cảnh kinh tế không gian vũ trụ và kinh tế tầm thấp: Cuộc đua mới của thế giới và cơ hội cho Việt Nam;

- Việt Nam trong quỹ đạo kinh tế không gian vũ trụ và kinh tế tầm thấp: Chính sách, chiến lược, tiềm năng, thuận lợi, những khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế không gian vũ trụ và kinh tế tầm thấp;

- Thảo luận các sản phẩm, dịch vụ có thể triển khai ngay để nhanh chóng tạo dựng và phát triển thị trường, hệ sinh thái kinh tế không gian vũ trụ và kinh tế tầm thấp;

- Cơ chế, chính sách đặc thù, đột phá, việc liên kết - hợp tác để Việt Nam tiến nhanh trong nền kinh tế không gian vũ trụ và kinh tế tầm thấp, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị không gian toàn cầu.

Diễn giả tham gia đối thoại:

- GS.TS. Hoàng Văn Cường, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam;

- Đại tá, PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng, Học viện Kỹ thuật Quân sự;

- Ông Nguyễn Văn Thuật, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế số và Xã hội số, Bộ Khoa học và Công nghệ;

- TS. Lê Xuân Huy, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

- Ông Tạ Ngọc Thanh, Giám đốc Công ty HTI UAS;

- Phóng viên Ngô Huyền, Ban Kinh tế số, VnEconomy, điều phối chương trình.

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