Sắp diễn ra Hội nghị Khoa học, Công nghệ chăn nuôi và Thú y toàn quốc lần thứ nhất
Chu Khôi
23/03/2026, 18:37
Hội nghị Khoa học, Công nghệ Chăn nuôi và Thú y toàn quốc lần thứ nhất là sự kiện khoa học công nghệ quy mô quốc gia đầu tiên trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y được tổ chức trong bối cảnh mới, sau khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường được kiện toàn tổ chức.
Thông tin tại buổi họp
báo diễn ra vào chiều 23/3/2026, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện lĩnh vực chăn nuôi và thú y giai đoạn 2021-2025, đồng thời định hướng phát triển trong thời gian tới, Hội nghị Khoa học, Công nghệ Chăn nuôi và Thú y toàn quốc lần thứ nhất sẽ được diễn ra từ ngày 27-28/3/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).
Dự kiến, hội nghị sẽ có sự tham gia của khoảng 750 đại biểu là đại diện các cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và các tổ chức quốc tế.
DIỄN ĐÀN KHOA HỌC QUY MÔ QUỐC GIA ĐẦU TIÊN
CỦA NGÀNH
Theo Ban Tổ chức, hội nghị nhằm đánh giá
toàn diện kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong giai đoạn 2021-2025,
từ đó đề xuất các định hướng phát triển cho giai đoạn 2026–2030. Đây cũng là
hoạt động cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột
phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Hiện nay, ngành chăn nuôi và thú y đóng góp
khoảng 26-28% giá trị toàn ngành nông nghiệp, giữ vai trò trụ cột trong đảm bảo
an ninh thực phẩm và sinh kế cho hàng chục triệu người dân. Tuy nhiên, ngành
cũng đang đối mặt với nhiều thách thức lớn như dịch bệnh diễn biến phức tạp, áp
lực an toàn thực phẩm, yêu cầu bảo vệ môi trường và nâng cao năng lực cạnh
tranh trong bối cảnh hội nhập.
Ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học
và Công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho biết Hội nghị sẽ có phiên
toàn thể vào sáng 28/3, tập trung vào các nội dung: tổng kết khoa học công nghệ
giai đoạn 2021-2025; định hướng phát triển ngành giai đoạn 2026–2030; tham luận
của doanh nghiệp và chuyên gia.
Buổi chiều cùng ngày sẽ diễn ra 6 phiên chuyên
đề, tương ứng với các lĩnh vực trọng tâm của ngành, gồm: Khoa học và công nghệ
về chăn nuôi lợn; Khoa học và công nghệ về gia cầm; Khoa học và công nghệ về
gia súc nhai lại và vật nuôi khác; Sức khỏe vật nuôi và phòng chống dịch bệnh; Công
nghệ vaccine và sinh phẩm thú y; Kháng kháng sinh, an toàn thực phẩm và các vấn
đề liên quan
Hội nghị đã
tiếp nhận hơn 130 báo cáo khoa học, được tuyển chọn theo tiêu chuẩn quốc tế,
phản ánh đa dạng các hướng nghiên cứu từ cơ bản đến ứng dụng. Bên cạnh đó, hội
nghị cũng sẽ định hướng các công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ trọng
điểm của ngành trong thời gian tới, góp phần nâng cao năng lực tự chủ, giảm phụ
thuộc vào nhập khẩu và tăng giá trị gia tăng.
Các phiên thảo luận sẽ tập trung đề xuất
giải pháp về giống vật nuôi, công nghệ thức ăn và dinh dưỡng, kiểm soát dịch
bệnh, ứng dụng chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thực phẩm, qua đó góp phần nâng
cao năng lực cạnh tranh của ngành. Đây là những “nút thắt”
then chốt cần được tháo gỡ nếu ngành chăn nuôi và thú y muốn phát triển theo
hướng hiện đại, bền vững và hội nhập quốc tế.
KHÔNG GIAN “KHOA HỌC GẶP THỊ TRƯỜNG”
Ông Nguyễn Văn Long cho biết song song với các phiên thảo luận, hội nghị tổ chức khu triển lãm khoa
học công nghệ với khoảng 20 gian hàng, diễn ra từ chiều 27/3 đến hết ngày 28/3.
Khu triển lãm trưng bày các thành tựu
nghiên cứu, sản phẩm và giải pháp mới trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y, với sự
tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn như Tập đoàn TH, De Heus, Hùng Nhơn, BAF
Việt Nam, GreenFeed, C.P. Việt Nam, Vinamilk, Hanvet, VMC Việt Nam… cùng các
viện, trường và tổ chức khoa học công nghệ. Đáng chú ý, nhiều sản phẩm tại đây đã được
ứng dụng trong thực tiễn, cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của khu vực doanh
nghiệp tư nhân trong đổi mới sáng tạo và thương mại hóa công nghệ.
Ông Phan Quang Minh, Phó Cục trưởng Cục
Chăn nuôi và Thú y chia sẻ thêm, tại hội nghị, các đại biểu cũng sẽ thảo
luận và đề xuất các định hướng lớn cho ngành chăn nuôi và thú y trong giai đoạn
tới. Trong đó, trọng tâm là: Phát triển giống vật nuôi chất lượng cao, làm chủ
công nghệ; Đổi mới công nghệ thức ăn và dinh dưỡng nhằm giảm chi phí sản xuất;
Nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh,
phát triển vaccine và hệ thống giám sát hiện đại; Kiểm soát kháng sinh, đảm bảo
an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc; Thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng cơ
sở dữ liệu ngành; Phát triển chăn nuôi bền vững theo hướng kinh tế tuần hoàn,
bảo vệ môi trường.
Không chỉ là diễn đàn học thuật, hội nghị
còn hướng tới giá trị thực tiễn thông qua việc đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính
sách, định hướng các chương trình khoa học công nghệ trọng điểm và thúc đẩy đổi
mới sáng tạo trong toàn ngành.
Chủ trì họp báo, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến
nhấn mạnh đây là hội nghị chứ không phải hội thảo, vì sẽ có công nhận những tiến
bộ công nghệ mới của Việt Nam.
Theo Thứ trưởng, ngành chăn nuôi và thú y đang có nguồn lực lớn để đáp
ứng nhu cầu của hơn 100 triệu dân và khoảng 20 triệu lượt khách du lịch mỗi
năm, đồng thời duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đóng góp quan trọng vào nông
nghiệp.
Quy mô chăn nuôi đang chuyển dịch mạnh từ nhỏ lẻ sang tập trung, khi tỷ
lệ chăn nuôi nông hộ giảm từ 65-70% xuống còn khoảng 50%. Năng suất và hiệu quả
sản xuất được cải thiện rõ rệt. Giống vật nuôi trong nước đã đạt 90-95% so với
thế giới; tổng đàn gia cầm gần 600 triệu con, sản lượng thịt trên 2 triệu
tấn/năm; năng suất bò sữa tăng từ 4,5 lên 6,7-7 tấn/chu kỳ. Chăn nuôi cũng
chuyển sang mô hình hiện đại với chuồng kín, kiểm soát môi trường, ứng dụng tự
động hóa, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số.
Đáng
chú ý, hệ sinh thái chăn nuôi hiện đại đang hình thành với sự tham gia của
nhiều doanh nghiệp lớn như TH, De Heus, CP, GreenFeed, Vinamilk…, góp phần thúc
đẩy đổi mới công nghệ và nâng cao giá trị sản xuất.
