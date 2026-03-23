Tổng thống Trump tuyên bố hoãn tấn công hạ tầng năng lượng Iran, giá dầu quay đầu giảm mạnh

Giá dầu thế giới sụt mạnh vào tối nay (23/3) theo giờ Việt Nam, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ và Iran đang đàm phán hiệu quả và ông sẽ tạm hoãn việc tấn công hạ tầng năng lượng chủ chốt của nước này.

Các thị trường chứng khoán chủ chốt của thế giới cũng chuyển từ trạng thái “đỏ” trước đó sang xanh rực, giá kim loại quý đồng loạt thoát xa khỏi đáy.

“Tôi xin vui lòng thông báo rằng Mỹ và Iran đã có các cuộc thảo luận rất tốt đẹp và hiệu quả trong 2 ngày qua về việc giải quyết hoàn toàn và triệt để sự thù nghịch giữa hai bên ở Trung Đông. Tôi đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng hoãn tấn công quân sự nhằm vào các nhà máy điện và hạ tầng năng lượng của Iran trong thời gian 5 ngày”, ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Sau tuyên bố này của ông chủ Nhà Trắng, giá dầu thô WTI giao sau tại New York có lúc giảm 8%, còn 90,1 USD/thùng. Giá dầu Brent giao sau tại London có lúc giảm khoảng 8%, còn 103,91 USD/thùng.

Lúc 19h20 theo giờ Việt Nam, giá dầu WTI giảm gần 6,2%, còn hơn 92 USD/thùng. Giá dầu Brent giảm gần 6%, còn khoảng 105,5 USD/thùng.

Trước khi ra tuyên bố trên, ông Trump vào hôm thứ Bảy ra tối hậu thư 48 giờ để Iran mở cửa eo biển Hormuz. Tuy nhiên, tuyên bố mới nhất của ông không đề cập đến việc tới khi nào thì eo biển này mở cửa trở lại.

Trước đó trong ngày thứ Hai, ngân hàng Goldman Sachs đã nâng mạnh dự báo giá dầu, cho rằng giá dầu Brent sẽ đạt mức bình quân 110 USD/thùng trong tháng 3 và tháng 4 năm nay, từ mức dự báo trước đó là 98 USD/thùng và tăng 62% so với mức bình quân của năm 2025. Goldman Sachs cũng nâng dự báo giá dầu WTI bình quân trong tháng 3 lên 98 USD/thùng và trong tháng 4 lên 105 USD/thùng.

“Giả sử dòng chảy dầu thô qua eo Hormuz duy trì ở mức 5% so với bình thường cho tới hết ngày 10/4, giá dầu có thể sẽ tiếp tục xu hướng tăng trong khoảng thời gian từ nay đến đó”, báo cáo của Goldman Sachs viết. Các nhà phân tích của nhà băng Mỹ này cũng nói rằng việc các quốc gia nhận thức rõ rủi ro về nguồn cung hạn chế và công suất khai thác dầu dự trữ trở nên eo hẹp có thể dẫn tới hoạt động tích trữ mạnh mẽ hơn và giá tăng kéo dài hơn.

Nếu dòng chảy dầu qua eo Hormuz duy trì ở mức 5% trong 10 tuần, giá dầu Brent có thể vượt mức kỷ lục thiết lập vào năm 2008. Vào tháng 7/2008, giá dầu Brent tăng tới mức 147 USD/thùng, và chỉ vài tháng sau đó đã lao dốc về khoảng 40 USD/thùng khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu gây sụp đổ nhu cầu.

Trong điều kiện bình thường, eo biển Hormuz là nơi khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu đi qua.

Truyền thông nhà nước Iran vào ngày Chủ nhật tuyên bố Tehran sẽ chỉ cho phép lưu thông an toàn qua eo Hormuz tất cả tàu bè trừ những tàu có liên quan tới “kẻ thù của Iran”.

Trong một cảnh báo đưa ra ngày thứ Hai, Tổng giám đốc Fatih Birol của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nói rằng tình hình ở Trung Đông là “rất nghiêm trọng” và tồi tệ hơn nhiều so với ảnh hưởng của cả hai cú sốc dầu lửa vào thập niên 1970 và cuộc xung đột Nga - Ukraine cộng lại. Ông cũng cho biết IEA đã tham vấn các chính phủ ở châu Á và châu Âu về việc xả thêm dự trữ dầu nếu cần thiết, đồng thời nhấn mạnh giải pháp quan trọng nhất vẫn là “mở cửa eo biển Hormuz”.

Trong một cuộc trao đổi với hãng tin CNBC sau bài đăng trên Social Truth, ông Trump nói “chúng tôi rất có ý định đạt một thỏa thuận với Iran”.

Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Iran dẫn lời một “quan chức an ninh cấp cao” nói trong một bài đăng trên Telegram rằng chưa hề có đàm phán trực tiếp hay gián tiếp giữa Washington với Tehran.

“Chưa có đàm phán và sẽ không có đàm phán. Với dạng chiến tranh tâm lý này, eo biển Hormuz sẽ không trở lại với tình trạng trước chiến tranh, và thị trường năng lượng thế giới cũng không có bình yên”, truyền thông nhà nước Iran dẫn lời vị quan chức trên.

Dù vậy, tuyên bố của ông Trump đã mang lại một sự giải tỏa lớn trên thị trường tài chính toàn cầu.

Các chỉ số chứng khoán châu Âu đồng loạt chuyển sang trạng thái hồi phục. Stoxx 600 của thị trường khu vực tăng gần 1% lúc gần 19h40 theo giờ Việt Nam; DAX của Đức tăng gần 1,6%; CAC của Pháp tăng hơn 1,2%...

Cùng thời điểm, chỉ số Dow Jones tương lai của chứng khoán Mỹ tăng hơn 1,8%; S&P 500 tương lai tăng 1,7%; Nasdaq tương lai cũng tăng gần 1,7%.

Thị trường kim loại quý cũng có dầu hiệu hồi phục sau khi bán tháo dữ dội vào chiều nay.

Giá vàng tại thời điểm trên đã hồi về trên mức 4.400 USD/oz, từ chỗ giảm dưới 4.100 USD/oz vào buổi chiều. Giá bạc tăng vượt 68 USD/oz, từ chỗ giảm dưới 61 USD/oz vào buổi chiều.