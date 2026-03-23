MBS Research: Áp lực trái phiếu doanh nghiệp tăng mạnh, 10 nghìn tỷ đáo hạn tháng 3/2026

Theo MBS, áp lực này sẽ tăng mạnh hơn trong quý 2, khi ước tính có khoảng 59 nghìn tỷ đồng Trái phiếu doanh nghiệp đến hạn.

Công ty Chứng khoán MB vừa có báo cáo Thị trường Trái phiếu tháng 2/2026 với áp lực thanh toán Trái phiếu doanh nghiệp gia tăng từ tháng 3/2026.

Theo MBS, quy mô phát hành Trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 2 đạt 4,8 nghìn tỷ đồng (+29% so với tháng 1, +103% so với cùng kỳ). Lũy kế 2 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị Trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt 8,5 nghìn tỷ đồng (+7,4% so với cùng kỳ).

MBS Research ước tính sẽ có khoảng 10 nghìn tỷ đồng Trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong tháng 3/26, (+25% so với tổng giá trị đáo hạn trong 2 tháng đầu năm).

Lợi suất Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 3/23 tại 4,12%/năm trong bối cảnh nhu cầu về Trái phiếu Chính phủ gia tăng.

Nhóm Ngân hàng chiếm 65% tổng giá trị phát hành Trái phiếu doanh nghiệp 2 tháng năm 2026

Trong tháng 2, thị trường Trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận 4 đợt phát hành với tổng giá trị khoảng 4.8 nghìn tỷ đồng, tăng 29% so với tháng 1 và tăng 103% so với cùng kỳ dù hoạt động thị trường bị gián đoạn bởi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam là doanh nghiệp có quy mô phát hành lớn nhất trong tháng khi huy động được 3.3 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn 84 - 120 tháng và lãi suất 6.8% - 6.85%. Bên cạnh đó, CTCP Xây dựng Coteccons cũng phát hành thành công 1.4 nghìn tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 36 tháng, lãi suất 9%.

Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị Trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt gần 8.5 nghìn tỷ đồng, tăng 7.4% so với cùng kỳ. Trong đó, phát hành ra công chúng chiếm tỷ trọng áp đảo lên đến 96.8%, tương ứng 8.2 nghìn tỷ đồng. Lãi suất Trái phiếu doanh nghiệp bình quân gia quyền trong năm 2 tháng năm 2026 ước đạt khoảng 7.76%, cao hơn so với mức 7.3% của năm 2025.

Ngân hàng là nhóm ngành có giá trị phát hành cao nhất với hơn 5.5 nghìn tỷ (-27.4% so với cùng kỳ), chiếm tỷ trọng 65%. Lãi suất bình quân gia quyền của nhóm này trong tháng 2 đã nhích 0.37 điểm phần trăm so với tháng 1, hiện ở mức 6.8% với kỳ hạn từ 84 - 120 tháng. Các ngân hàng có giá trị phát hành lớn nhất từ đầu năm đến nay gồm có: BID (3.3 nghìn tỷ đồng), và CTG (2.2 nghìn tỷ đồng).

Nhóm Bất động sản ghi nhận 2 đợt phát hành tổng giá trị 270 tỷ đồng đến từ CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land và CTCP Thiên Phúc Invest. Toàn bộ các lô trái phiếu này đều được phát hành qua kênh riêng lẻ với mức lãi suất bình quân gia quyền lên tới 12.9%, cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung của các nhóm ngành còn lại trên thị trường.

Hoạt động mua lại Trái phiếu doanh nghiệp trước hạn ảm đạm trong 2 tháng đầu năm

Giá trị Trái phiếu doanh nghiệp mua lại trước hạn trong tháng 2 đạt khoảng 2.1 nghìn tỷ đồng, tăng 46.2% so với tháng trước nhưng giảm 45.2% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm Bất động sản chiếm 61.4%, tương đương 1.3 nghìn tỷ đồng, chủ yếu đến từ đợt mua lại của CTCP Nova Final Solution, trong khi nhóm Dịch vụ tài chính ghi nhận mức mua lại 708 tỷ đồng, chiếm 33.4%.

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2026, khoảng 3.6 nghìn tỷ đồng Trái phiếu doanh nghiệp đã được mua lại trước hạn(-80% so với cùng kỳ), phần lớn nhờ giá trị mua lại của nhóm Bất động sản (chiếm 42% giá trị mua lại, -81.5% so với cùng kỳ).

Áp lực thanh toán Trái phiếu doanh nghiệp bắt đầu gia tăng từ tháng 3

Về tình hình chậm trả, tháng 2 ghi nhận 4 mã trái phiếu chậm thanh toán gốc/lãi với giá trị chậm trả khoảng 694 tỷ đồng. Trong đó có 1 mã trái phiếu công bố chậm trả lần đầu của CTCP Thủy điện Thuận Hòa Hà Giang.

Lũy kế đến hết tháng 2, tổng giá trị trái phiếu đang chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán ước đạt khoảng 18.7 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 1.3% dư nợ Trái phiếu doanh nghiệp toàn thị trường.



Theo MBS, áp lực thanh toán dự kiến sẽ gia tăng đáng kể trong các tháng tới - cụ thể: riêng tháng 3 ghi nhận khoảng 10 nghìn tỷ đồng Trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn (đã trừ các khoản mua lại trước hạn), cao hơn 25% so với tổng giá trị đáo hạn trong 2 tháng đầu năm.

Áp lực sẽ tăng mạnh hơn trong quý 2, khi ước tính có khoảng 59 nghìn tỷ đồng Trái phiếu doanh nghiệp đến hạn. Trong đó, nhóm Bất động sản chiếm tới 79%, tương đương hơn 46 nghìn tỷ đồng.