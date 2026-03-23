MBS Research: Áp lực trái phiếu doanh nghiệp tăng mạnh, 10 nghìn tỷ đáo hạn tháng 3/2026

Hà Anh

23/03/2026, 18:48

Theo MBS, áp lực này sẽ tăng mạnh hơn trong quý 2, khi ước tính có khoảng 59 nghìn tỷ đồng Trái phiếu doanh nghiệp đến hạn.

MBS cho biết, lũy kế 2 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị Trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt 8,5 nghìn tỷ đồng (+7,4% so với cùng kỳ).
MBS cho biết, lũy kế 2 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị Trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt 8,5 nghìn tỷ đồng (+7,4% so với cùng kỳ).

Công ty Chứng khoán MB vừa có báo cáo Thị trường Trái phiếu tháng 2/2026 với áp lực thanh toán Trái phiếu doanh nghiệp gia tăng từ tháng 3/2026.

Theo MBS, quy mô phát hành Trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 2 đạt 4,8 nghìn tỷ đồng (+29% so với tháng 1, +103% so với cùng kỳ). Lũy kế 2 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị Trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt 8,5 nghìn tỷ đồng (+7,4% so với cùng kỳ).

MBS Research ước tính sẽ có khoảng 10 nghìn tỷ đồng Trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong tháng 3/26, (+25% so với tổng giá trị đáo hạn trong 2 tháng đầu năm).

Lợi suất Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 3/23 tại 4,12%/năm trong bối cảnh nhu cầu về Trái phiếu Chính phủ gia tăng.

Nhóm Ngân hàng chiếm 65% tổng giá trị phát hành Trái phiếu doanh nghiệp 2 tháng năm 2026

Trong tháng 2, thị trường Trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận 4 đợt phát hành với tổng giá trị khoảng 4.8 nghìn tỷ đồng, tăng 29% so với tháng 1 và tăng 103% so với cùng kỳ dù hoạt động thị trường bị gián đoạn bởi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam là doanh nghiệp có quy mô phát hành lớn nhất trong tháng khi huy động được 3.3 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn 84 - 120 tháng và lãi suất 6.8% - 6.85%. Bên cạnh đó, CTCP Xây dựng Coteccons cũng phát hành thành công 1.4 nghìn tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 36 tháng, lãi suất 9%.

Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị Trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt gần 8.5 nghìn tỷ đồng, tăng 7.4% so với cùng kỳ. Trong đó, phát hành ra công chúng chiếm tỷ trọng áp đảo lên đến 96.8%, tương ứng 8.2 nghìn tỷ đồng. Lãi suất Trái phiếu doanh nghiệp bình quân gia quyền trong năm 2 tháng năm 2026 ước đạt khoảng 7.76%, cao hơn so với mức 7.3% của năm 2025.

Ngân hàng là nhóm ngành có giá trị phát hành cao nhất với hơn 5.5 nghìn tỷ (-27.4% so với cùng kỳ), chiếm tỷ trọng 65%. Lãi suất bình quân gia quyền của nhóm này trong tháng 2 đã nhích 0.37 điểm phần trăm so với tháng 1, hiện ở mức 6.8% với kỳ hạn từ 84 - 120 tháng. Các ngân hàng có giá trị phát hành lớn nhất từ đầu năm đến nay gồm có: BID (3.3 nghìn tỷ đồng), và CTG (2.2 nghìn tỷ đồng).

Nhóm Bất động sản ghi nhận 2 đợt phát hành tổng giá trị 270 tỷ đồng đến từ CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land và CTCP Thiên Phúc Invest. Toàn bộ các lô trái phiếu này đều được phát hành qua kênh riêng lẻ với mức lãi suất bình quân gia quyền lên tới 12.9%, cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung của các nhóm ngành còn lại trên thị trường.

Hoạt động mua lại Trái phiếu doanh nghiệp trước hạn ảm đạm trong 2 tháng đầu năm

Giá trị Trái phiếu doanh nghiệp mua lại trước hạn trong tháng 2 đạt khoảng 2.1 nghìn tỷ đồng, tăng 46.2% so với tháng trước nhưng giảm 45.2% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm Bất động sản chiếm 61.4%, tương đương 1.3 nghìn tỷ đồng, chủ yếu đến từ đợt mua lại của CTCP Nova Final Solution, trong khi nhóm Dịch vụ tài chính ghi nhận mức mua lại 708 tỷ đồng, chiếm 33.4%.

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2026, khoảng 3.6 nghìn tỷ đồng Trái phiếu doanh nghiệp đã được mua lại trước hạn(-80% so với cùng kỳ), phần lớn nhờ giá trị mua lại của nhóm Bất động sản (chiếm 42% giá trị mua lại, -81.5% so với cùng kỳ).

Áp lực thanh toán Trái phiếu doanh nghiệp bắt đầu gia tăng từ tháng 3

Về tình hình chậm trả, tháng 2 ghi nhận 4 mã trái phiếu chậm thanh toán gốc/lãi với giá trị chậm trả khoảng 694 tỷ đồng. Trong đó có 1 mã trái phiếu công bố chậm trả lần đầu của CTCP Thủy điện Thuận Hòa Hà Giang.

Lũy kế đến hết tháng 2, tổng giá trị trái phiếu đang chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán ước đạt khoảng 18.7 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 1.3% dư nợ Trái phiếu doanh nghiệp toàn thị trường. 

Theo MBS, áp lực thanh toán dự kiến sẽ gia tăng đáng kể trong các tháng tới - cụ thể: riêng tháng 3 ghi nhận khoảng 10 nghìn tỷ đồng Trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn (đã trừ các khoản mua lại trước hạn), cao hơn 25% so với tổng giá trị đáo hạn trong 2 tháng đầu năm.

Áp lực sẽ tăng mạnh hơn trong quý 2, khi ước tính có khoảng 59 nghìn tỷ đồng Trái phiếu doanh nghiệp đến hạn. Trong đó, nhóm Bất động sản chiếm tới 79%, tương đương hơn 46 nghìn tỷ đồng.

MBS Research: Hơn 27,6 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong quý 4/2025, giảm 51,7% so với quý trước

MBS Research: Hoạt động mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn trong tháng 8 tăng mạnh 195,6% so với cùng kỳ

MBS Research: hơn 27.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đã được mua lại trước hạn, tăng 26,8% so với cùng kỳ

Tự doanh và tổ chức mạnh tay gom phiên VN-Index thủng đáy 1.600 điểm

Tự doanh và tổ chức mạnh tay gom phiên VN-Index thủng đáy 1.600 điểm

Tự doanh hôm nay mua ròng 520.8 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 547.1 tỷ đồng. Nhà đầu tư tổ chức trong nước cũng mua ròng 583 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 477,4 tỷ đồng.

Tổng thống Trump tuyên bố hoãn tấn công hạ tầng năng lượng Iran, giá dầu quay đầu giảm mạnh

Tổng thống Trump tuyên bố hoãn tấn công hạ tầng năng lượng Iran, giá dầu quay đầu giảm mạnh

Các thị trường chứng khoán chủ chốt của thế giới cũng chuyển từ trạng thái “đỏ” trước đó sang xanh rực, giá kim loại quý đồng loạt thoát xa khỏi đáy...

VN-Index

VN-Index "bục" 1600 điểm, cổ phiếu "quá bán" la liệt, chuyên gia nói gì?

Thị trường chứng khoán Việt Nam có thêm một phiên mất mát lớn khi VN-Index khép lại phiên giao dịch đầu tuần chính thức thủng mốc 1600 điểm.

Blog chứng khoán: Vòng xoáy cắt lỗ mới

Blog chứng khoán: Vòng xoáy cắt lỗ mới

Thêm một đợt bán tháo mới nữa sau phiên ép mạnh cuối tuần trước, có thể bao gồm cả giải chấp lẫn cắt lỗ kỹ thuật. Dòng tiền thoái lui rất sâu nên bên bán phải hạ giá đáng kể. Hơn 200 cổ phiếu giảm quá 2% là một tổn thất rất lớn cho danh mục.

Thị trường lại bán tháo, VN-Index về đáy 7 tháng

Thị trường lại bán tháo, VN-Index về đáy 7 tháng

Đợt giải chấp mới đã xuất hiện tạo sức ép mạnh chiều và ép giá lao dốc đến tận phút cuối. VN-Index bốc hơi 3,44% tương đương -56,64 điểm, thậm chí có mạnh hơn phiên cuối tuần trước với 38 mã giảm sàn.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia

Multimedia
Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

eMagazine

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

eMagazine

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

