Kéo dài thời hạn tạm ngưng Nghị định 46 để chờ Luật mới

Song Hà

22/03/2026, 15:31

Thường trực Chính phủ thống nhất kéo dài thời hạn tạm ngưng hiệu lực của Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP cho đến khi Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) chính thức có hiệu lực, nhằm kịp thời tháo gỡ các bất cập phát sinh trong thực tiễn...

Bộ Y tế cần khẩn trương hoàn thành Dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi).
Bộ Y tế cần khẩn trương hoàn thành Dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi).

Ngày 16/3/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ để xem xét, xử lý các vướng mắc liên quan đến Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP về quản lý an toàn thực phẩm.

Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng, lãnh đạo các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng đại diện lãnh đạo Bộ Công an.

Sau khi xem xét báo cáo của Bộ Y tế và ý kiến của các đại biểu, Thường trực Chính phủ đã thống nhất các giải pháp trọng tâm nhằm đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thường trực Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ ngành liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung. Cụ thể, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết mới, trước ngày 28/3/2026, phải hoàn thiện báo cáo để Chính phủ xem xét kéo dài thời hạn tạm ngưng hiệu lực của Nghị định 46 và Nghị quyết 66.13.

Việc tạm ngưng này sẽ kéo dài cho đến khi Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) và các Nghị định hướng dẫn thi hành có hiệu lực. Đẩy nhanh tiến độ lập pháp: Bộ Y tế cần khẩn trương hoàn thành Dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Đồng thời, phải xây dựng song song Dự thảo Nghị định hướng dẫn để sẵn sàng triển khai ngay khi Luật được thông qua. Thành lập Tổ công tác liên ngành: Thành lập Tổ công tác do Bộ trưởng Bộ Y tế làm Tổ trưởng, cùng thành viên là lãnh đạo các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Công an, Tài chính, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ để trực tiếp tháo gỡ các khó khăn hiện hữu.

Bên cạnh việc điều chỉnh thể chế, Chính phủ yêu cầu các cơ quan quản lý đề cao trách nhiệm, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Đặc biệt, công tác kiểm tra, hậu kiểm và giám sát cần được tăng cường thực hiện chặt chẽ để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trong giai đoạn chuyển tiếp này.

Nghị định 46 và Nghị quyết 66.13 sẽ được thay thế bằng văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm mới, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán và hiệu quả. Đây là phương án được đa số doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng đồng thuận cao, phù hợp với thực tiễn và tránh tạo ra bất ổn pháp lý không cần thiết.

Đối với việc xử lý khẩn cấp các vướng mắc trước mắt, trong trường hợp Chính phủ quyết định tiếp tục áp dụng Nghị định 46 và Nghị quyết 66.13 sau ngày 15/4/2026, VCCI kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành khẩn trương khôi phục cơ chế miễn thủ tục công bố và kiểm tra nhà nước đối với nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, bao bì và dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chỉ dùng để sản xuất nội bộ, không tiêu thụ tại thị trường trong nước...

