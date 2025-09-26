Thứ Sáu, 26/09/2025

Sắp diễn ra Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2025

Khánh Vy

26/09/2025, 07:06

Chiều ngày 25/9, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC, Bộ Tài chính) và Cục Đổi mới sáng tạo (SATI, Bộ Khoa học và Công nghệ) đã tổ chức buổi công bố thông tin về Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2025 và Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025...

Toàn cảnh buổi công bố thông tin về Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2025 và Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025.
Toàn cảnh buổi công bố thông tin về Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2025 và Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025.

Đây là sự kiện thường niên hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia (1/10), khẳng định vai trò then chốt của đổi mới sáng tạo trong chiến lược phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam.

Với thông điệp “Đổi mới sáng tạo toàn dân - Động lực phát triển quốc gia”, sự kiện năm nay nhấn mạnh sức mạnh sáng tạo không chỉ giới hạn trong giới khoa học mà cần được lan tỏa đến từng người dân và doanh nghiệp, tạo nên sức mạnh cộng hưởng cho cả dân tộc.

Sự kiện sẽ chính thức khởi động bằng Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia vào sáng 1/10 tại Hà Nội, dự kiến có sự tham dự của hơn 800 đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế.

Một trong những hoạt động quan trọng nhất tại buổi lễ là Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ công bố Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII 2025). Đây là công cụ để đánh giá năng lực đổi mới sáng tạo giữa các tỉnh thành, từ đó thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh và khuyến khích các địa phương đầu tư mạnh mẽ hơn cho lĩnh vực này.

Song song đó, Diễn đàn Chính sách đổi mới sáng tạo do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì sẽ tập trung đánh giá hiệu quả các cơ chế, chính sách đã ban hành, đồng thời đề xuất giải pháp để thể chế hóa các chủ trương lớn, đảm bảo tính đồng bộ và sát với thực tiễn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc NIC, khẳng định Ngày hội là cơ hội để các chủ thể trong hệ sinh thái gặp gỡ, chia sẻ và tạo dựng hợp tác thực chất, cụ thể hóa Nghị quyết 57/NQ-TW của Bộ Chính trị về đột phá khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Cùng với Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia sẽ là Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025, diễn ra từ ngày 1/10 đến 3/10, dự kiến thu hút khoảng 40.000 lượt khách tham quan. Triển lãm sẽ quy tụ hàng trăm doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước, trưng bày hàng nghìn sản phẩm thuộc 11 lĩnh vực trọng điểm như công nghệ số, năng lượng tái tạo, y sinh, và nông nghiệp thông minh.

Đặc biệt, sự kiện năm nay có sự tham gia của nhiều gian hàng đến từ các quốc gia công nghệ hàng đầu như Mỹ, Đức, Pháp, và Nhật Bản, tạo không gian giao lưu quốc tế và mở ra cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư.

Ngoài ra, chuỗi hoạt động bên lề vô cùng phong phú, bao gồm: Các diễn đàn, hội thảo chuyên đề về chính sách, công nghệ và nhân lực; Chương trình kick-off Giải đấu VEX Robotics Quốc gia 2026; Lễ vinh danh các cá nhân, tập thể đạt giải thưởng STEM quốc tế và Trải nghiệm xe điện và chương trình bình chọn Better Choice Awards.

Với quy mô và nội dung đa dạng, chuỗi sự kiện được kỳ vọng sẽ trở thành nơi hội tụ trí tuệ, kết nối nguồn lực và truyền đi thông điệp mạnh mẽ về một Việt Nam sáng tạo, khát vọng vươn tầm trên bản đồ đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Thiếu đội ngũ “tinh hoa” về công nghệ cao, Việt Nam vẫn gặp khó trong hành trình đổi mới sáng tạo

09:42, 10/09/2025

Thiếu đội ngũ “tinh hoa” về công nghệ cao, Việt Nam vẫn gặp khó trong hành trình đổi mới sáng tạo

Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo “khát” vốn, thiếu đất và chờ đợi sandbox

16:55, 16/08/2025

Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo “khát” vốn, thiếu đất và chờ đợi sandbox

Xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phải vượt qua tư duy “phong trào”

17:30, 30/07/2025

Xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phải vượt qua tư duy “phong trào”

chỉ số đổi mới sáng tạo đầu tư đổi mới sáng tạo Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia NIC triển lãm quốc tế

VnEconomy