Việt Nam - Pháp hợp tác ứng dụng AI trong quản lý thuế

Cục Thuế Việt Nam và Cục Tài chính công Pháp sẽ tăng cường hợp tác về trao đổi thông tin, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý thuế, nâng cao hiệu quả kiểm tra và thu hồi nợ thuế...

Cục Thuế Việt Nam và Cục Tài chính công Pháp trao biên bản ghi nhớ (Ảnh: MOF)

Bộ Tài chính cho biết trong khuôn khổ chuyến công tác tại Pháp, Cục Thuế Việt Nam và Cục Tài chính công Pháp đã ký Bản ghi nhớ hợp tác nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác song phương trong lĩnh vực quản lý thuế.

Một trong những nội dung đáng chú ý là hai bên sẽ thúc đẩy trao đổi thông tin theo yêu cầu và trao đổi thông tin tự động, đồng thời hợp tác phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý thuế.

Hai cơ quan cũng sẽ hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thuế, tăng cường hợp tác quốc tế trong thu hồi nợ thuế và đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, chuyên gia thuế.

Theo Bộ Tài chính, Bản ghi nhớ còn nhằm hỗ trợ Cục Thuế Việt Nam rà soát, hoàn thiện cơ cấu tổ chức và quy trình nghiệp vụ theo hướng tiệm cận các tiêu chuẩn của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD).

Lễ ký kết diễn ra dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Kinh tế, Tài chính, Chủ quyền công nghiệp và Kỹ thuật số Pháp Roland Lescure.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, Bộ Tài chính Việt Nam và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) đã trao hai văn kiện hợp tác tài chính dành cho dự án quản lý nguồn nước tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Hai văn kiện gồm Thỏa thuận vay trị giá 39,828 triệu EUR và Thỏa thuận viện trợ không hoàn lại trị giá 1,5 triệu EUR. Khoản viện trợ của Quỹ WARM được ủy thác cho AFD quản lý.

Dự án “Quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế - xã hội, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên” do UBND tỉnh Điện Biên làm cơ quan chủ quản và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư.

Theo quyết định phê duyệt dự án, tổng mức đầu tư là 1.389,698 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay AFD 39,828 triệu EUR, tương đương 1.038,042 tỷ đồng; vốn viện trợ không hoàn lại 1,5 triệu EUR, tương đương 39,095 tỷ đồng; vốn đối ứng 312,516 tỷ đồng.

Dự án hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài nguyên nước, chủ động điều tiết nguồn nước giữa các lưu vực, góp phần bảo đảm nguồn nước cho sản xuất và đời sống, đồng thời tăng khả năng phòng, chống hạn hán, xói lở, ngập lụt và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tại huyện Tuần Giáo, dự án dự kiến cung cấp nguồn nước ổn định cho khoảng 35.000 người dân và 21.000 ha đất nông nghiệp. Dự án cũng sẽ hoàn thiện hạ tầng thủy lợi, kết nối mạng lưới điều tiết nguồn nước, tạo điều kiện phát triển sản xuất nông nghiệp, mở rộng diện tích cây công nghiệp dài ngày và bảo vệ môi trường.

Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất dự án tại Quyết định số 836/QĐ-TTg ngày 15/8/2024; Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 10/12/2024 và UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt dự án ngày 6/6/2025.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định Chính phủ và Bộ Tài chính Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác chặt chẽ, toàn diện và thực chất với Chính phủ và Bộ Kinh tế, Tài chính, Chủ quyền công nghiệp và Kỹ thuật số Pháp, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp đi vào chiều sâu.