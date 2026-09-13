Chủ Nhật, 13/09/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Nam A Bank: Kết nối nguồn lực xanh cho phát triển bền vững

V Vinh Nguyễn

Nằm trong khuôn khổ sự kiện Đối thoại Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ 3 năm 2026 (FD 2026), Nam A Bank tiếp tục khẳng định vai trò là tổ chức tài chính tiên phong sát cánh cùng chính quyền Thành phố trong các hoạt động đối ngoại đa phương, thúc đẩy chuyển đổi xanh và kết nối hạ tầng - tài chính quốc tế…

Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Nhân dân TPHCM phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Nam A Bank. Ảnh: Nam A Bank.
Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Nhân dân TPHCM phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Nam A Bank. Ảnh: Nam A Bank.

Với chủ đề “Đối ngoại địa phương: Động lực cho đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững”, FD 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 12/9/2026 tại phường Vũng Tàu, TP.HCM. Sự kiện do UBND TP.HCM chủ trì tổ chức với quy mô quốc tế ấn tượng, quy tụ gần 500 đại biểu trong nước và quốc tế, bao gồm đại diện từ 36 đoàn địa phương, đối tác quốc tế phủ rộng khắp các châu lục cùng lãnh đạo các bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

FD 2026 mang ý nghĩa chiến lược quan trọng khi được tổ chức trong không gian đô thị phát triển mới của TP.HCM. Sự kiện nhằm cụ thể hóa định hướng chuyển hóa các mối quan hệ đối ngoại hữu nghị thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thiết thực, giúp TP.HCM và các địa phương thu hút đầu tư, công nghệ tiên tiến, tri thức quản trị hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chuỗi sự kiện bao gồm các hoạt động trọng tâm: Hội nghị Thị trưởng, các Phiên thảo luận chuyên đề và Chương trình Ngoại giao công chúng và Tham quan thực địa.

Là một trong những diễn giả chính của sự kiện, ông Hà Huy Cường – Phó Tổng giám đốc Nam A Bank đã có phần trình bày tham luận quan trọng với chủ đề: “Tài chính xanh như đòn bẩy chuyển đổi hệ sinh thái cảng biển – logistics: Vai trò của đối ngoại địa phương trong kết nối doanh nghiệp với nguồn lực và thị trường quốc tế”.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hà Huy Cường nhấn mạnh: Trong bối cảnh thương mại toàn cầu tái cấu trúc, các tiêu chuẩn xanh không chỉ là yêu cầu về môi trường mà đã trở thành điều kiện bắt buộc để hàng hóa và tàu vận chuyển Việt Nam tiếp cận các thị trường lớn. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi xanh của hạ tầng cảng biển, kho bãi, trung tâm logistics và phương tiện vận tải đòi hỏi nguồn vốn rất lớn và dài hạn.

Ông Hà Huy Cường - Phó Tổng giám đốc Nam A Bank tham gia Phiên thảo luận chính của sự kiện. Ảnh: Nam A Bank.
Ông Hà Huy Cường - Phó Tổng giám đốc Nam A Bank tham gia Phiên thảo luận chính của sự kiện. Ảnh: Nam A Bank.

“Tài chính xanh cần được tiếp cận theo hướng chia sẻ và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện quá trình chuyển đổi, thay vì chỉ tài trợ cho những dự án đã hoàn toàn đạt tiêu chí xanh. Ngân hàng cần tham gia ngay từ giai đoạn cấu trúc phương án đầu tư, lồng ghép các chỉ tiêu về hiệu quả năng lượng, phát thải và quản trị rủi ro môi trường – xã hội (ESG) vào quá trình thẩm định”, ông Hà Huy Cường chia sẻ.

Đặc biệt, Nam A Bank cũng đề xuất phương thức tiếp cận theo hệ sinh thái, điển hình như việc Ngân hàng song hành tài trợ chuỗi liên kết hệ sinh thái kho lạnh NECS và Cảng biển quốc tế QTM. Việc kết nối dòng vốn tín dụng với dòng hàng, dòng tiền và dữ liệu vận hành xuyên suốt giữa kho lạnh, cảng biển và dịch vụ logistics sẽ giúp tối ưu hóa chi phí, tăng tính minh bạch trong truy xuất nguồn gốc và nâng cao năng lực cạnh tranh toàn diện cho chuỗi cung ứng.

Toàn cảnh sự kiện. Ảnh: Nam A Bank.
Toàn cảnh sự kiện. Ảnh: Nam A Bank.

Để tài chính xanh thực sự trở thành đòn bẩy phát triển, Nam A Bank đã chủ động đóng vai trò cầu nối đưa các dòng vốn quốc tế chất lượng cao lưu thông vào nền kinh tế Việt Nam. Ngân hàng liên tục mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược toàn cầu với các định chế tài chính hàng đầu như J.P. Morgan, IFC, ADB, FMO, Proparco, Symbiotics, BlueOrchard, responsAbility...

Tính đến nay, Ngân hàng đã nâng tổng giá trị nguồn vốn quốc tế huy động thành công lên gần 350 triệu USD. Nguồn lực này được Ngân hàng ưu tiên phân bổ cho danh mục tín dụng xanh, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp SMEs, các dự án năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng và chuyển đổi hạ tầng hướng tới mục tiêu Net Zero 2050.

Tham gia FD 2026 lần này, Nam A Bank khẳng định cam kết phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan chính quyền địa phương, các hiệp hội doanh nghiệp và đối tác quốc tế nhằm biến các thỏa thuận hợp tác đối ngoại thành những dự án tài trợ thiết thực. Sự chủ động của các tổ chức tài chính như Nam A Bank không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp hạ tầng logistics đáp ứng chuẩn mực quốc tế mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa TP.HCM trở thành trung tâm dịch vụ, logistics và tài chính xanh hàng đầu khu vực.

Đọc bài theo từ khoá

Nam A Bank VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Khuyến nghị từ cơ quan Bảo hiểm xã hội với người tham gia Bảo hiểm y tế

Khuyến nghị từ cơ quan Bảo hiểm xã hội với người tham gia Bảo hiểm y tế

BHXH Việt Nam (Bộ Tài chính) vừa khuyến nghị người thuộc nhóm tự đóng BHYT gia hạn trước khi thẻ hết giá trị sử dụng và kiểm tra thông tin sau khi đóng tiền. Người tham gia có thể thực hiện qua Cổng Dịch vụ công, ứng dụng ngân hàng có tích hợp dịch vụ thanh toán BHXH, BHYT hoặc Tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng; đồng thời theo dõi quá trình tham gia, giá trị sử dụng thẻ trên các kênh chính thức.

Ngân hàng SeABank đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và Bằng khen của Bộ Công an

Ngân hàng SeABank đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và Bằng khen của Bộ Công an

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 50 năm hành trình kiến tạo phát triển và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động, Huân chương Lao động hạng Nhất và Bằng khen của Bộ Công an, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; doanh nhân Nguyễn Thị Nga - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT SeABank được trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động.

Việt Nam - Pháp hợp tác ứng dụng AI trong quản lý thuế

Việt Nam - Pháp hợp tác ứng dụng AI trong quản lý thuế

Cục Thuế Việt Nam và Cục Tài chính công Pháp sẽ tăng cường hợp tác về trao đổi thông tin, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý thuế, nâng cao hiệu quả kiểm tra và thu hồi nợ thuế...

VnEconomy Xem thêm
Ngân hàng Thị trường vốn Thuế Bảo hiểm

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Đồ họa VnEconomy - Nguồn dữ liệu: TTXVN

VnEconomy Infographic: Việt Nam - Pháp và những dấu mốc của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

AI Điểm tin

VnE TV
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp hẹp. Ảnh: TTXVN

VnEconomy Việt Nam – Pháp: Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp, cũng là cơ hội để kết nối những lĩnh vực thế mạnh của Pháp về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam.

Dòng sự kiện

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

13 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

212 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy