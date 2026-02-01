Thành lập Tổ giúp việc theo dõi thực hiện Nghị quyết về an ninh năng lượng quốc gia

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 03/02/2026
Vũ Khuê
03/02/2026, 01:03
Nhằm đảm bảo triển khai quyết liệt và hiệu quả các mục tiêu về an ninh năng lượng, Bộ Công Thương đã chính thức thành lập Tổ giúp việc chuyên trách để theo dõi, đôn đốc và đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị...
Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định 204/QĐ-BCT về việc thành lập Tổ giúp việc theo dõi, đôn đốc, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị. Đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Tổ giúp việc sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc hỗ trợ lãnh đạo Bộ theo dõi sát sao tiến độ thực hiện các văn bản quan trọng sau: Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 328/NQ-CP ngày 13/10/2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 70 và Quyết định số 3035/QĐ-BCT ngày 17/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 328.
Nhiệm vụ cốt lõi của Tổ giúp việc là đảm bảo các hoạt động triển khai đạt chất lượng cao, đúng tiến độ và thời hạn quy định. Để làm được điều này, Tổ sẽ thiết lập một kênh thông tin chung nhằm tiếp nhận và cập nhật dữ liệu, phục vụ công tác xử lý thông tin kịp thời.
Bên cạnh đó, các thành viên thuộc Tổ giúp việc, đại diện cho các đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện các nhóm nhiệm vụ chuyên sâu, như thường xuyên đôn đốc, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị dựa trên chức năng và thẩm quyền được phân công.
Kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ về các vướng mắc phát sinh hoặc các hạng mục không đảm bảo tiến độ, đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục hiệu quả.
Hỗ trợ doanh nghiệp bằng việc tham mưu cho lãnh đạo đơn vị xử lý nhanh chóng, kịp thời các kiến nghị, đề xuất từ các cơ quan và doanh nghiệp liên quan. Kết quả xử lý từ các đơn vị sẽ được gửi về Vụ Dầu khí và Than để tổng hợp thành báo cáo chung toàn diện của Bộ Công Thương.
Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đề nghị EVN cùng các tập đoàn năng lượng phối hợp với các địa phương, Cục Điện lực, Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) tính toán, dự báo các rủi ro của từng kịch bản vận hành để điều chỉnh, kiểm soát, đảm bảo mục tiêu không để thiếu điện…
Năm 2026, nhu cầu vật liệu xây dựng phục vụ các công trình đầu tư công và phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn Thanh Hoá ở mức rất lớn. Trong khi đó, khả năng đáp ứng từ các mỏ đang khai thác, đặc biệt là đất san lấp và cát xây dựng, mới chỉ đáp ứng một phần nhu cầu, đặt ra yêu cầu sớm có giải pháp bổ sung nguồn cung...
Xuất khẩu nông sản ngay từ đầu năm 2026 ghi nhận nhiều điểm sáng với những bước tiến vào thị trường khó tính, nhưng cũng đã bộc lộ nhiều “nút thắt” về chính sách, vốn và tiêu chuẩn quốc tế. Trước áp lực cạnh tranh và rào cản xanh ngày càng khắt khe, ngành nông nghiệp đang chuyển mạnh từ tăng sản lượng sang nâng chất lượng, hướng tới xây dựng “hộ chiếu” cao cấp cho nông sản Việt trên thị trường toàn cầu.
Sa Pa đang chuyển mình mạnh mẽ, trở thành điểm đến hội tụ giữa cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, bản sắc văn hóa vùng cao và hệ thống dịch vụ du lịch ngày càng chuyên nghiệp. Từ mô hình “bảo tàng sống” giới thiệu tinh hoa các dân tộc thiểu số đến sự phát triển của du lịch cộng đồng, lưu trú và trải nghiệm bản địa, Sa Pa ngày càng khẳng định sức hút trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế...
Trong những ngày cuối tháng 1/2026, tình trạng ùn ứ hàng nông sản tại các cửa khẩu đang trở thành bài toán cấp bách. Trước tình hình này, Cục Xuất nhập khẩu đã đưa ra các giải pháp quyết liệt nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: