Thành lập Tổ giúp việc theo dõi thực hiện Nghị quyết về an ninh năng lượng quốc gia

Nhằm đảm bảo triển khai quyết liệt và hiệu quả các mục tiêu về an ninh năng lượng, Bộ Công Thương đã chính thức thành lập Tổ giúp việc chuyên trách để theo dõi, đôn đốc và đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị...

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định 204/QĐ-BCT về việc thành lập Tổ giúp việc theo dõi, đôn đốc, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị. Đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tổ giúp việc sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc hỗ trợ lãnh đạo Bộ theo dõi sát sao tiến độ thực hiện các văn bản quan trọng sau: Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 328/NQ-CP ngày 13/10/2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 70 và Quyết định số 3035/QĐ-BCT ngày 17/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 328.

Nhiệm vụ cốt lõi của Tổ giúp việc là đảm bảo các hoạt động triển khai đạt chất lượng cao, đúng tiến độ và thời hạn quy định. Để làm được điều này, Tổ sẽ thiết lập một kênh thông tin chung nhằm tiếp nhận và cập nhật dữ liệu, phục vụ công tác xử lý thông tin kịp thời.

Bên cạnh đó, các thành viên thuộc Tổ giúp việc, đại diện cho các đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện các nhóm nhiệm vụ chuyên sâu, như thường xuyên đôn đốc, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị dựa trên chức năng và thẩm quyền được phân công.

Kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ về các vướng mắc phát sinh hoặc các hạng mục không đảm bảo tiến độ, đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục hiệu quả.

Hỗ trợ doanh nghiệp bằng việc tham mưu cho lãnh đạo đơn vị xử lý nhanh chóng, kịp thời các kiến nghị, đề xuất từ các cơ quan và doanh nghiệp liên quan. Kết quả xử lý từ các đơn vị sẽ được gửi về Vụ Dầu khí và Than để tổng hợp thành báo cáo chung toàn diện của Bộ Công Thương.