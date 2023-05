Sau khi bị bán giải chấp, Novagroup đăng ký bán tiếp gần 70 triệu cổ phiếu NVL

CTCP Novagroup thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL-HOSE).

Theo đó, NovaGroup vừa đăng ký bán ra 69.618.482 cổ phiếu NVL nhằm cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu các khoản nợ. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 10/5 đến ngày 8/6, bằng phương pháp khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Chốt phiên giao dịch ngày 5/5, giá cổ phiếu này đi ngang ở mức 13.550 đồng/cổ phiếu và tạm chiếu mức giá này NovaGroup sẽ thu về hơn 943 tỷ đồng. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của đơn vị này tại NVL sẽ giảm về còn 485.498.849 cổ phiếu, chiếm 24,9% vốn điều lệ.

Cùng ngày 5/5, NovaGroup thông báo đã bán ra 12 triệu cổ phiếu NVL trên tổng số 38 triệu cổ phiếu đã đăng ký từ ngày 30/3 đến ngày 28/4. Lý do không hoàn tất giao dịch được Novagroup đưa ra là do “công ty thay đổi thời gian giao dịch để phù hợp với kế hoạch hỗ trợ cơ cấu nợ”. Qua đó giảm tỷ lệ sở hữu tại Novaland xuống còn 555,1 triệu cổ phiếu, chiếm 28,47% vốn điều lệ. Ngoài ra, trong tháng 4/2023, NovaGroup cũng bị công ty chứng khoán bán giải chấp gần 6 triệu cổ phiếu NVL.

Mới đây, Quỹ CTCP Diamond Properties vừa đăng ký bán ra 18 triệu cổ phiếu NVL từ ngày 8/5 đến ngày 8/6, theo đó, giảm tỷ lệ sở hữu về 9,42% vốn điều lệ.

Ở một diễn biến khác, liên quan đến dự án Khu công nghiệp và đô thị Việt Phát và Công ty Cổ phần đầu tư Tân Thành Long An. Theo đó, NVL vừa có văn gửi HOSE giải trình về mối liên hệ giữa Novaland và Dự án này. Cụ thể, trong quá trình mở rộng phát triển đầu tư các đô thị vệ tinh gần TP.HCM, năm 2022, Novaland có hợp tác với vai trò là Đơn vị phát triển Dự án Khu Công nghiệp và Đô thị Việt Phát do Công ty cổ phần đầu tư Tân Thành Long An (“Công ty Tân Thành Long An”) làm chủ đầu tư.

Trong giai đoạn triển khai một số hoạt động ban đầu cho Dự án, Công ty Tân Thành Long An đã có yêu cầu Novaland tạm ngừng thực hiện việc phát triển Dự án này cho đến khi có thông báo mới.

Đáng chú ý, Novaland khẳng định không nhận được ủy quyền hay có bất kỳ hợp tác nào khác với Công ty Tân Thành Long An trong các hoạt động đầu tư, kinh doanh nói chung cũng như việc phát hành trái phiếu nói riêng.

Được biết, Công ty Cổ phần đầu tư Tân Thành Long An là 1 trong số 54 doanh nghiệp không trả được lãi theo nghĩa vụ cam kết với các trái chủ được Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố mới đây và công ty này cũng là chủ đầu tư dự án Khu công nghiệp và khu đô thị Việt Phát (tại xã Tân Long, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An).

Công ty này đã phát hành lô trái phiếu mã TLACH2126001, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 5.000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm để huy động vốn cho dự án. Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng tài sản và tài sản đảm bảo chính là 200ha đất khu công nghiệp này.

Đối với 2 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất áp dụng 10%/năm. Kỳ tính lãi thứ 3 trở đi, lãi suất bằng 4,5%/năm cộng với lãi suất tham chiếu và không thấp hơn 10%/năm.

Thương vụ phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu này được thu xếp bởi Công ty CP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Bên mua là công ty chứng khoán trong nước.





Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Tân Thành Long An

Về kết quả kinh doanh quý 1/2023, NVL ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 604 tỷ đồng - giảm 69% so với cùng kỳ năm 2022 (1.965 tỷ đồng).



Sau trừ các khoản chi phí, Novaland báo lỗ sau thuế hơn 410 tỷ đồng, cùng kỳ lãi gần 1.046 tỷ đồng, giảm 139,2% là do doanh thu giảm so với cùng kỳ và công ty có gần 12.520 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.