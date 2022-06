Sau nhiều năm, cổ đông EIB sắp được nhận cổ tức

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (mã EIB-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận từ năm 2017 - năm 2021.

Theo đó, EIB dự kiến phát hành thêm 245.886.580 cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên hơn 14.810 tỷ đồng. Dự kiến, việc chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ hoàn thành trước quý III năm nay.



Như vậy kể từ 2014 đến nay, đây là lần đầu tiên cổ đông Eximbank được nhận cổ tức. Nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ của năm 2017 đến năm 2021.

Cùng với kế hoạch tăng vốn, ngân hàng cũng thông qua phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ và phát hành trái phiếu tối đa 5.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền năm 2022.

Hiện tại, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) đang là cổ đông lớn nắm giữ 185,3 triệu cổ phiếu EIB, tương đương tỷ lệ sở hữu 15% so với vốn điều lệ.



Hiện EIB cũng đã kín room ngoại như Halley Six Limited đang nắm giữ hơn 60,9 triệu cp, chiếm 4,93%; MR Exim Investments Limited nắm giữ hơn 55 triệu cp, chiếm 4,52%, Lafelle Limited nắm giữ hơn 43,11 triệu cp, chiếm 3,49%, Education Management Holdings Limited nắm giữ hơn 16 triệu cp, chiếm 1,32% và các cổ đông khác nắm hơn 8,9 triệu cp, chiếm 0,72% vốn tại EIB.



Kết thúc quý 1/2022, EIB ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 647,228 tỷ đồng, tăng hơn 276% so với cùng kỳ (172 tỷ đồng) là do kinh tế hồi phục sau giai đoạn giãn cách xã hội, kinh tế hồi phục trở lại khách hàng vay có nguồn thu nhập để trả nợ. Do đó, ngoài các khoản lãi dự thu hàng ngày, EIB thu hồi được nợ lãi của các nhón nợ quá hạn nhóm 2-5, lãi của các khoản nợ cơ cấu do ảnh hưởng dịch Covid19, nợ gốc được xử lý bằng dự phòng rủi ro.

Năm 2022, EIB dự kiến tổng tài sản đạt 170.000 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ; huy động vốn TCKT + dân cư đạt 147.600 tỷ đồng, tăng 7,4%; lợi nhuận trước thuế đạt 2.500 tỷ, tăng 107,5% so với cùng kỳ (1.205 tỷ đồng).