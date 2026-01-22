Sẽ áp dụng chuyển đổi số và công nghệ cao trong giảm nghèo

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 22/01/2026
Nhật Dương
22/01/2026, 16:48
Một số nội dung định hướng mới trong thực hiện công tác giảm nghèo thời gian tới là dự kiến tích hợp giảm nghèo vào phát triển nông thôn toàn diện và bền vững; Áp dụng chuyển đổi số và công nghệ cao trong giảm nghèo; Tập trung vào giảm nghèo đa chiều và nâng cao chất lượng sống, phát triển sinh kế và việc làm bền vững...
Ông Phạm Hồng Đào, Phó Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho biết giảm nghèo là một nội dung trong trụ cột an sinh xã hội của Việt Nam. Do vậy, thực hiện tốt công tác giảm nghèo là góp phần đảm bảo quyền con người.
Chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 với các tiêu chí xác định hộ nghèo về thu nhập và thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản được nâng lên so với giai đoạn 2016 – 2020, nhằm mục tiêu không chỉ đảm bảo thu nhập tối thiểu mà còn hỗ trợ để cải thiện mức độ tiếp cận của người nghèo đối với các dịch vụ xã hội cơ bản về việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin.
Chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 đảm bảo quyền an sinh xã hội của người nghèo được toàn diện hơn thông qua các chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản.
Tiêu chí thu nhập đã tiếp cận mức sống tối thiểu của người dân tại thời điểm năm 2021, với thu nhập bình quân đầu người một tháng tại khu vực nông thôn là 1.500.000 đồng, khu vực thành thị là 2.000.000 đồng. Trên cơ sở chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, số lượng người nghèo được hưởng thụ chính sách tăng 2,3 lần tại thời điểm năm 2022.
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 cũng tập trung đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội vùng lõi nghèo, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của người nghèo, đào tạo kỹ năng nghề, tạo việc làm tốt, hỗ trợ đối tượng yếu thế không rơi vào tình trạng nghèo đói.
Theo ông Phạm Hồng Đào, trong thời gian tới, Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội xem xét, phê duyệt chủ trương chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026 - 2035, trên cơ sở tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại mà chương trình giai đoạn 2021-2025 chưa giải quyết triệt để.
Một số nội dung định hướng mới như: Tích hợp giảm nghèo vào phát triển nông thôn toàn diện và bền vững; áp dụng chuyển đổi số và công nghệ cao trong giảm nghèo; tập trung vào giảm nghèo đa chiều và nâng cao chất lượng sống, phát triển sinh kế và việc làm bền vững, mở rộng ra đô thị…
Khi được tiếp cận thông tin, người dân có cơ sở để lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp, tránh tình trạng sản xuất manh mún, tự phát, giúp gia tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo...
Tại tỉnh Ninh Bình, nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số đã góp phần giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của tỉnh. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng vai trò mở ra hướng đi bền vững cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của người dân địa phương...
Hưng Yên đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm tối thiểu 1/3 số hộ nghèo so với năm 2026; bảo đảm 100% hộ nghèo có nhu cầu được tiếp cận đầy đủ dịch vụ xã hội cơ bản. Trọng tâm vào nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm bền vững và cải thiện sinh kế người dân...
Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng phương án tổng thể sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập từ Trung ương đến địa phương...
Theo lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu, năm 2026, lao động nam làm việc trong điều kiện lao động bình thường sẽ nghỉ hưu ở 61 tuổi 6 tháng (tăng 3 tháng so với năm 2025); đối với lao động nữ là 57 tuổi, tăng 4 tháng. Một số trường hợp đặc biệt, người lao động sẽ được nghỉ hưu sớm, song vẫn phải đảm bảo thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu...
