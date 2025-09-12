Thứ Sáu, 12/09/2025

Sẽ xử lý nghiêm trường hợp làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Phan Nam

12/09/2025, 22:55

Trước tình trạng một số dự án triển khai chưa đáp ứng kế hoạch, gây ảnh hưởng đến công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân cố tình làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công…

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Ngày 11/9, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký ban hành công văn 9749/BXD-KTQLXD yêu cầu các đơn vị và các địa phương liên quan khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục về đầu tư để khởi công các dự án đã giao kế hoạch năm 2025 và tập trung triển khai hoàn thành các dự án kế hoạch năm 2025.

Công văn cho biết dù Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có nhiều Chỉ thị, Công điện, văn bản quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 nhưng đến nay, một số dự án triển khai chưa đáp ứng kế hoạch làm ảnh hưởng đến công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2025. 

HÀNG LOẠT DỰ ÁN CHẬM PHÊ DUYỆT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI

Trong đó, có nhiều dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi như: Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận (Ban 7); Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (Ban Đường sắt); Dự án đầu tư hoàn thiện hầm Thần Vũ thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông (Ban Đường sắt); Dự án đầu tư hoàn thiện hầm Núi Vung thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông (Ban 85).

Với nhóm dự án trên, Bộ Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và các đơn vị liên quan tập trung rà soát, lập kế hoạch thực hiện và báo cáo Bộ Xây dựng trước ngày 20/9/2025. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết dứt điểm các khó khăn vướng mắc, hoàn thiện thủ tục phê duyệt dự án đầu tư theo kế hoạch.

Ngoài ra, còn có một số dự án đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, chưa khởi công, gồm: Dự án xây dựng cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên Quốc lộ 37B (Ban Thăng Long); Dự án mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn (Ban HCM). Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, lập kế hoạch chi tiết công tác lập, thẩm định phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán, lựa chọn nhà thầu... để khởi công dự án theo kế hoạch năm 2025; Xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết tương ứng với các mốc tiến độ thực hiện cho từng công tác, hạng mục chi phí (giải phóng mặt bằng, xây lắp, tư vấn...).

KHÔNG ĐƯỢC KÉO DÀI TIẾN ĐỘ DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM

Đối với các dự án hoàn thành theo kế hoạch 2025, Bộ Xây dựng đề nghị các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án chỉ đạo các nhà thầu, tư vấn có giải pháp đẩy nhanh hơn nữa tiến độ triển khai, tiến độ thi công và các thủ tục nội nghiệp của các dự án, bảo đảm việc giải ngân theo đúng kế hoạch đã đề ra, tuân thủ quy định pháp luật và hợp đồng đã ký kết; Kiên quyết xử lý các nhà thầu, tư vấn chậm trễ trong việc thực hiện các nội dung nêu trên, trong đó, đặc biệt lưu ý không được kéo dài tiến độ các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm có chỉ đạo hoàn thành trong năm 2025.

Đối với các dự án dự kiến khởi công, khánh thành trong năm 2025 nhưng không đáp ứng kế hoạch, Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao Thứ trưởng phụ trách trực tiếp họp kiểm điểm và giải quyết tháo gỡ kịp thời, nếu trường hợp không đáp ứng tiến độ theo kế hoạch thì kịp thời báo cáo Bộ trưởng xem xét, xử lý theo quy định.

Tư lệnh ngành Xây dựng cũng yêu cầu các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đánh giá, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan và khẩn trương báo cáo, đề xuất Bộ xử lý theo quy định; Lập kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án và kiểm soát tiến độ theo từng tuần, từng tháng, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc về đất đai, tài nguyên…

Bên cạnh đó, phải chủ động, quyết liệt chỉ đạo, phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi dự án, cử cán bộ có đủ năng lực, kinh nghiệm theo dõi tiến độ, kiểm tra, giám sát công tác khảo sát thiết kế, phối hợp với các đơn vị liên quan của địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là giải quyết các thủ tục trong công tác thỏa thuận với địa phương (về hướng tuyến, các công trình trên tuyến, nút giao, đường gom, vị trí đổ thải vật liệu, mỏ vật liệu xây dựng,...), kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết.

"Công tác giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu của Bộ Xây dựng. Bộ sẽ tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, xử lý nghiêm theo quy định các tập thể, cá nhân cố tình làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công (nếu có); thay thế ngay những cán bộ yếu kém, hạn chế về năng lực và trách nhiệm; kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công (nếu có)", công văn của Bộ Xây dựng nêu rõ.

